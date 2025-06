Co zrobić z rzodkiewką? 25 pysznych pomysłów, które cię zaskoczą

Rzodkiewka to prawdziwa gwiazda wiosennych talerzy – choć dostępna przez cały rok, to właśnie wiosną smakuje najlepiej: świeża, chrupiąca i lekko pikantna. Zwykle ląduje w towarzystwie twarożku lub sałaty, ale jej kulinarny potencjał sięga znacznie dalej! Ta niepozorna nowalijka potrafi zaskoczyć – świetnie sprawdza się w wersji pieczonej, smażonej, a nawet kiszonej. Przygotuj się na rzodkiewkową rewolucję – będzie nie tylko na zimno!

Autor: Shutterstock Rzodkiewka nadaje się do wielu kulinarnych zastosowań - zobacz co możesz z nią zrobić!

Spis treści

Rzodkiewki na śniadanie

Rzodkiewki to tradycyjny dodtek do twarożku - dla tych, którzy lubią serek na wytrawnie. Rzadko jednak dodajemy do twarożku coś więcej poza rzodkiewkami i szczypiorkiem, który jest naturalnym uzupełnieniem smaku naszej wiosennej księżniczki. Pora przekroczyć ograniczenia!

Sałatka z rzodkiewki i kiełków amarantusa

Sałatka z rzodkiewek siostry Anastazji

Twarożek z rzodkiewką: przepis na proste śniadanie!

Twarożek z rzodkiewką i czarnuszką

Wiosenna pasta jajeczna z wędzonym twarogiem i rzodkiewką

Sałatki z rzodkiewką w roli głównej i w tle

Rzodkiewka to idealny dodatek do wiosennych sałatek, takich, które stanowią dodatek do dań obiadowych, a także tych, które sprawdzą się jako samodzielne dania - idealne na lunch lub kolację. Rzodkiewkę możemy także dodać do sałatek grillowych - podkreśli smak innych składników i doda im pazura.

Smaczna SAŁATKA WIOSENNA z rzodkiewkami

Sałatka z buraków z rzodkiewkami

Rzodkiewka po polsku, czyli przepis na swojską surówkę z rzodkiewkami

Ziemniaczana sałatka grillowa z groszkiem i rzodkiewkami

Sałatka ziemniaczana z rzodkiewką - niskokaloryczna

Jogurtowa mizeria z rzodkiewki: przepis na chrupiącą surówkę

Sałatka warstwowa z rzodkiewką

Cudowna sałatka z pieczonych buraków, rzodkiewek i cebuli - dawka zdrowia i przyjemności

Barceloński świt - pyszna sałatka z krewetkami i rzodkiewką

Apetyczna sałata z rukolą, jajkami na twardo i rzodkiewką - wiosenna dawka witamin

Rzodkiewka w zupie - nie tylko w chłodniku!

Rzadziej traktujemy rzodkiewkę jako warzywo, które nadaje się do przygotowania zup. A niesłusznie, bo rzodkiewka idealnie sprawdza się w wiosennych chłodnikach, ale też w zupach serwowanych na ciepło.

Chłodnik ogórkowo-rzodkiewkowy - przepis dietetyczny

Rzodkiewkowa z gorgonzolą - oryginalna wiosenna zupa

Chłodnik z twarogiem i rzodkiewką

Chłodnik wiosenny z ogórków i rzodkiewek: przepis

Lekka zupa z rzodkiewkami - super przepis

Rzodkiewka na ciepło - sprawdź, jaka jest smaczna!

Rzodkiewka doskonale smakuje też na ciepło - jako dodatek do makaronu, pieczona, smażona. Ci którzy mają wysyp rzodkiewek na przydomowych grządkach, a także ci, którzy trafili na okazję i kupili niedrogo rzodkiewki na targu - koniecznie powinni wypróbować nasze przepisy.

Rzodkiewki na maśle - oryginalne i przepyszne smażone rzodkiewki

Makaron zapiekany z rzodkiewkami - oryginalny przepis

Smażona rzodkiewka: przepis na pyszną przekąskę

Przepyszne rzodkiewki pieczone - sprawdź, jak smakują rzodkiewki z piekarnika