Obiad na lato: co gotować, gdy żar leje się z nieba? Szybkie i lekkie pomysły

Latem apetyt maleje, a ochota na długie gotowanie znika jak lód w upale. Obiad na gorące dni powinien być lekki, orzeźwiający i szybki w przygotowaniu – tak, by nie męczyć dodatkowo organizmu i… kucharza. Kiedy żar leje się z nieba, liczy się prostota, świeżość i czas. Dlatego przygotowaliśmy kilka sprawdzonych pomysłów na letni obiad, który zrobisz błyskawicznie i zjesz z prawdziwą przyjemnością – nawet w największy skwar.

Autor: Shutterstock, Shutterstock

Lekki obiad na lato

Latem najlepiej sprawdzają się dania obiadowe lekkie, nieobciążające żołądka. Zwłaszcza w upalne dni nie lubimy jadać ciężkich mięs i zawiesistych sosów, które wolimy zastąpić drobiem czy sezonowymi warzywami. Latem często przygotowujemy obiad na grillu, jeśli jednak jest bardzo gorąco, zamiast smażyć się przy rozgrzanym ruszcie lepiej przygotować coś na szybko w domu. Jeśli obiad ma być z mięsem latem lepiej wybrać drób - delikatne mięso indyka czy kurczaka przygotowuje się znacznie szybciej niż inne rodzaje mięs i jest lekkostrawne.

Bezmięsny obiad na lato

Latem świetnie sprawdzają się obiady bezmięsne. Bogactwo sezonowych warzyw w zasięgu ręki pozwala wyczarować z nich pyszne, pełnowartościowe posiłki, które zaspokoją każdy głód.

Obiad na lato bez gotowania

To bardzo wygodna letnia opcja - latem niechętnie przebywamy w okolicach gorącej kuchenki, więc obiad na zimno wydaje się tym bardziej kuszący. A że do wyboru mamy całą gamę pysznych chłodników i lekkich sałatek, które nie tylko nasycą ale też orzeźwią, to sprawa wydaje się jasna. Polecamy kilka przepisów na obiady na zimno.

