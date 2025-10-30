10 pomysłów na dania z grzybami – od klasyki po kulinarne odkrycia

Jesień to czas grzybów i aromatów, które trudno pomylić z czymkolwiek innym. Zebrane w lesie skarby natury można zamienić w niezliczoną liczbę pysznych potraw – od klasycznych sosów i pierogów po nowoczesne dania pełne smaku lasu. Oto 10 sprawdzonych pomysłów na dania z grzybami, które zachwycą każdego miłośnika jesiennej kuchni.

Autor: Shaiith/ Shutterstock Świeże leśne grzyby to podstawa wielu wyśmienitych dań

Jesienią polskie lasy wypełniają się zapachem mchu i grzybów, a grzybiarze ruszają na swoje doroczne łowy. Jedni zbierają wszystko, inni polują wyłącznie na króla lasu – borowika szlachetnego. Grzybobranie to coś więcej niż hobby – to rytuał, który łączy pokolenia i daje radość z obcowania z naturą.

Małe, jędrne kapelusze trafiają do słoików w zalewie, większe – do koszyków i na patelnie. Suszone grzyby pachną później w całym domu, gdy dodaje się je do sosów, bigosu czy wigilijnej zupy. Bo bez grzybów trudno sobie wyobrazić polską kuchnię – pełną aromatu, głębi i smaku lasu.

W tym zestawieniu znajdziesz 10 najlepszych pomysłów na dania z grzybami – od tradycyjnych przepisów, które pamiętamy z dzieciństwa, po nowe, zaskakujące połączenia smaków. Wszystkie proste, pachnące i nieodparcie jesienne.

Jak długo grzyby są świeże?

Tak naprawdę grzyby są świeże tylko przez jeden dzień. Wymagają przechowywania w niskiej temperaturze, dlatego najlepiej trzymać je w lodówce. Wszyscy grzybiarze wiedzą, że im większy grzyb, tym krótszy jego czas przechowywania. Najdłużej trwałość zachowują małe grzyby. Po 24 godzinach jednak wszystkie grzyby należy odpowiednio przetworzyć.

Jak przechowywać grzyby? Mrożenie, duszenie, suszenie...

Na szczęście istnieje kilka sposobów na przedłużenie trwałości grzybów. Pierwszą i chyba najczęściej stosowaną metodą jest mrożenie grzybów. Najpierw należy obmyć je pod zimną wodą, sparzyć wrzątkiem (czyli zblanszować), a następnie, po wystudzeniu, włożyć do zamrażalnika. Gdy już się zamrożą, warto przełożyć je do pojemnika. Niektóre grzyby, np. kurki, przed zamrożeniem trzeba jednak obgotować. W przeciwnym razie po rozmrożeniu i podsmażeniu będą miały gorzkawy smak.

Jeśli zależy nam na krótkotrwałym przechowaniu zebranych grzybów, polecamy uduszenie ich na maśle. W ten sposób przyrządzone grzyby można śmiało trzymać w słoiku przez kilka dni.

Chyba najdłuższy termin przydatności mają suszone grzyby. Do suszenia idealnie nadają się borowiki, podgrzybki, kozaki. Grzyby można suszyć na słońcu w słonecznie dni, gdy nie ma wysokiej wilgotności. Można też do tego celu użyć piekarnika, a najlepsza jest specjalna suszarka do grzybów, warzyw i owoców.

Najpopularniejsze przepisy z grzybami

Grzyby mają niewiele wartości odżywczych. Owocniki grzybów jadalnych w 80% składają się z wody, pozostałe 20% masy to w większości białka i trochę cukrów. Wszystkie grzyby, są produktem niskokalorycznym. Większość grzybów zawiera witaminy: A, B1, B2, C, D, PP i E oraz wiele soli mineralnych.

Grzyby cenimy przede wszystkim ze względu na smak. Wszystkie grzyby zawierają reszty kwasu glutaminowego - aminokwasu, budulca białka - który nasz organizm rozpoznaje jako umami, czyli mięsny, inaczej smaczny.

Jeśli chcesz w pełni docenić smak najlepszego z darów lasu wypróbuj przepisy:

Grzyby duszone w śmietanie - łatwy przepis krok po kroku

Kaszotto z grzybami - jak zrobić polskie superfoods?

Zupa grzybowa ze świeżych grzybów leśnych

Makaron z kurczakiem i grzybami w sosie śmietanowym

Soczysty schab duszony z grzybami: danie z piekarnika

Quiche z grzybami, szynką i parmezanem [WIDEO]

Knedle z grzybami - przepis naszych czytelników

Kołacz z grzybami leśnymi

Jak smażyć grzyby? Przepis i porady

Grzyby w occie: składniki i przepis na grzyby w zalewie octowej

