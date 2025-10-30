10 pomysłów na dania z grzybami – od klasyki po kulinarne odkrycia

Jesień to czas grzybów i aromatów, które trudno pomylić z czymkolwiek innym. Zebrane w lesie skarby natury można zamienić w niezliczoną liczbę pysznych potraw – od klasycznych sosów i pierogów po nowoczesne dania pełne smaku lasu. Oto 10 sprawdzonych pomysłów na dania z grzybami, które zachwycą każdego miłośnika jesiennej kuchni.

10 pomysłów na dania z grzybami – od klasyki po kulinarne odkrycia
Autor: Shaiith/ Shutterstock Świeże leśne grzyby to podstawa wielu wyśmienitych dań

Jesienią polskie lasy wypełniają się zapachem mchu i grzybów, a grzybiarze ruszają na swoje doroczne łowy. Jedni zbierają wszystko, inni polują wyłącznie na króla lasu – borowika szlachetnego. Grzybobranie to coś więcej niż hobby – to rytuał, który łączy pokolenia i daje radość z obcowania z naturą.

Małe, jędrne kapelusze trafiają do słoików w zalewie, większe – do koszyków i na patelnie. Suszone grzyby pachną później w całym domu, gdy dodaje się je do sosów, bigosu czy wigilijnej zupy. Bo bez grzybów trudno sobie wyobrazić polską kuchnię – pełną aromatu, głębi i smaku lasu.

W tym zestawieniu znajdziesz 10 najlepszych pomysłów na dania z grzybami – od tradycyjnych przepisów, które pamiętamy z dzieciństwa, po nowe, zaskakujące połączenia smaków. Wszystkie proste, pachnące i nieodparcie jesienne.

Jak długo grzyby są świeże?

Tak naprawdę grzyby są świeże tylko przez jeden dzień. Wymagają przechowywania w niskiej temperaturze, dlatego najlepiej trzymać je w lodówce. Wszyscy grzybiarze wiedzą, że im większy grzyb, tym krótszy jego czas przechowywania. Najdłużej trwałość zachowują małe grzyby. Po 24 godzinach jednak wszystkie grzyby należy odpowiednio przetworzyć.

Sprawdź: ATLAS GRZYBÓW ONLINE: Parada oszustów, czyli grzyby trujące podobne do grzybów jadalnych [ZDJĘCIA i OPISY]

Jak przechowywać grzyby? Mrożenie, duszenie, suszenie...

Na szczęście istnieje kilka sposobów na przedłużenie trwałości grzybów. Pierwszą i chyba najczęściej stosowaną metodą jest mrożenie grzybów. Najpierw należy obmyć je pod zimną wodą, sparzyć wrzątkiem (czyli zblanszować), a następnie, po wystudzeniu, włożyć do zamrażalnika. Gdy już się zamrożą, warto przełożyć je do pojemnika. Niektóre grzyby, np. kurki, przed zamrożeniem trzeba jednak obgotować. W przeciwnym razie po rozmrożeniu i podsmażeniu będą miały gorzkawy smak.

Zobacz: Jak mrozić grzyby? Gotować grzyby przed zamrożeniem? [WIDEO]

Jeśli zależy nam na krótkotrwałym przechowaniu zebranych grzybów, polecamy uduszenie ich na maśle. W ten sposób przyrządzone grzyby można śmiało trzymać w słoiku przez kilka dni.

Wypróbuj: Grzyby duszone na zimę w słoikach

Chyba najdłuższy termin przydatności mają suszone grzyby. Do suszenia idealnie nadają się borowiki, podgrzybki, kozaki. Grzyby można suszyć na słońcu w słonecznie dni, gdy nie ma wysokiej wilgotności. Można też do tego celu użyć piekarnika, a najlepsza jest specjalna suszarka do grzybów, warzyw i owoców.

Zobacz również: Jak suszyć grzyby w piekarniku? 

Jak suszyć grzyby w suszarce? [WIDEO]

Najpopularniejsze przepisy z grzybami

Grzyby mają niewiele wartości odżywczych. Owocniki grzybów jadalnych w 80% składają się z wody, pozostałe 20% masy to w większości białka i trochę cukrów. Wszystkie grzyby, są produktem niskokalorycznym. Większość grzybów zawiera witaminy: A, B1, B2, C, D, PP i E oraz wiele soli mineralnych.

Grzyby cenimy przede wszystkim ze względu na smak. Wszystkie grzyby zawierają reszty kwasu glutaminowego - aminokwasu, budulca białka - który nasz organizm rozpoznaje jako umami, czyli mięsny, inaczej smaczny. 

Jeśli chcesz w pełni docenić smak najlepszego z darów lasu wypróbuj przepisy:

Grzyby duszone w śmietanie - łatwy przepis krok po kroku

Kaszotto z grzybami - jak zrobić polskie superfoods?

Zupa grzybowa ze świeżych grzybów leśnych

Makaron z kurczakiem i grzybami w sosie śmietanowym

Soczysty schab duszony z grzybami: danie z piekarnika

Quiche z grzybami, szynką i parmezanem [WIDEO]

Knedle z grzybami - przepis naszych czytelników

Kołacz z grzybami leśnymi

Jak smażyć grzyby? Przepis i porady

Grzyby w occie: składniki i przepis na grzyby w zalewie octowej

Czy warto jeść grzyby?
Borowik a goryczak
Anna Śmiałek
Anna Śmiałek
Redakcja

