Jak suszyć grzyby w piekarniku? Prosta instrukcja

Suszenie grzybów w piekarniku to prosta czynność, choć wymaga pewnej uwagi. Jeśli grzybobranie było udane, warto część zbiorów zachować na zimę – suszone grzyby będą wtedy idealne do wielu potraw. Jak zrobić zapasy i ususzyć grzyby na zimę? Oto wskazówki, jak skutecznie suszyć grzyby w piekarniku.

Autor: Shutterstock Do suszenia grzybów nadaje się piekarniki każdego typu.

Suszone leśne grzyby są niezwykle aromatyczne. W zimie przygotowana z nich zupa lub sos smakują jak marzenie. Niektórzy nie wyobrażają sobie wigilii bez zupy grzybowej. Warto więc jesienią ususzyć grzyby, zwłaszcza jeśli sezon obfituje w te dary lasu.

Jakie grzyby nadają się do suszenia?

Do suszenia nadają się koźlarze, podgrzybki i prawdziwki. Podgrzybki zapewnią zupie intensywny zapach. A o zaletach prawdziwków mówić nie trzeba. Grzyby do suszenia mogą być większe i bardziej wyrośnięte. Te młode lepiej zamarynować.

Ponieważ starsze grzyby mogą być robaczywe, trzeba uważać, zbierając lub kupując duże podgrzybki i prawdziwki. Tym bardziej, że cena grzybów do niskich nie należy. Suszyć można też kanie, które są wyjątkowo aromatyczne.

Jak przygotować grzyby do suszenia?

Jeśli już mamy grzyby - trzeba je oczyścić. Najlepiej do tego użyć szorstkiej strony zwilżonej myjki do naczyń. Myte grzyby będą dłużej schły. Jeśli grzyby są bardzo brudne, to myjemy je normalnie pod bieżącą wodą. Umyte grzyby kroimy - kapelusze i trzony. Do suszenia kapelusze grzybów kroimy w plastry o grubości ok. 0,5 cm, a trzony przekrawamy na pół, większe na cztery części. Tak pokrojone grzyby układamy na ruszcie piekarnika. Dobrze jest pod ruszt położyć blachę, dlatego że wysuszone grzyby będą spadać pod ruszt.

W jakiej temperaturze suszyć grzyby w piekarniku?

Suszenie grzybów w piekarniku zajmuje kilka godzin. Lepiej jednak się nie śpieszyć i dobrze wysuszyć grzyby. Niedosuszone grzyby mogą pokryć się pleśnią lub stać się żerem dla moli i wtedy cały wysiłek poszedłby na marne. Jednak trzeba też pilnować, żeby grzybów nie przesuszyć. Przesuszone łatwo się kruszą. Chociaż proszku otrzymanego z przesuszonych grzybów można używać jako przyprawy.

Piekarnik włączamy na funkcję termoobiegu i 40 stopni Celsjusza.

Grzyby suszymy przy lekko uchylonych drzwiczkach piekarnika.

Co jakiś czas przewracamy grzyby, mieszając je najpierw na ruszcie, a jak opadną - na blasze.

Jak przechowywać suszone grzyby?

Suszone grzyby trzeba przechowywać w szczelnych pojemnikach, np. słojach z uszczelką lub metalowych puszkach. Lepiej zrezygnować z popularnych lnianych woreczków, które nie tylko nie chronią cennych grzybów przed molami, ale też sprawiają, że grzyby tracą aromat. Jednak zanim zamkniecie grzyby w szczelnych pojemnikach, upewnijcie się, że są dobrze wysuszone - odrobina wilgoci może bowiem sprawić, że łatwo spleśnieją.

