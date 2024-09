Jak mrozić grzyby? Gotować grzyby przed zamrożeniem?

W czasie, kiedy grzybów jest wysyp warto część z nich zamrozić na potem. Mrożone grzyby wykorzystane później w kuchni będą najbliższe grzybom świeżym. Jak zamrozić grzyby, żeby można je było ugotować, udusić lub usmażyć? Wystarczy godzina, a grzyby będą gotowe.

Autor: Shutterstock Mrożenie grzybów nie jest trudne, warto włożyć trochę wysiłku

Spis treści

Jakie grzyby można mrozić?

Do mrożenia nadają się praktycznie wszystkie grzyby leśne. Muszą być jednak młode i zdrowe. Przed zamrożeniem należy bardzo dokładnie sprawdzić, czy grzyby nie są robaczywe. Kolejnym krokiem jest oczyszczenie ich. Do oporządzenia grzybów można użyć szorstkiej strony myjki do naczyń. Bardzo brudne okazy myjemy pod bieżącą wodą.

Czy grzyby lepiej mrozić w całości, czy można je pokroić?

Najlepiej od razu pokroić grzyby w takie kawałki, które będziemy chcieli wykorzystać przy gotowaniu, np. w plasterki. Grubość plastrów zależy od tego, co lubimy. Większe kawałki będą ładnie wyglądać w zupie lub w sosie. Kroimy tylko grzyby większe, małe można zamrozić w całości. Maślaki trzeba obrać ze skórki, a rydze, nawet większe, lepiej mrozić w całości.

Mrozimy grzyby surowe czy gotowane?

Przed zamrożeniem dobrze jest krótko grzyby obgotować. Taki zabieg pozwoli na przechowywanie mrożonych grzybów dłużej, nawet do następnego sezonu. Po obgotowaniu grzyby należy odsączyć i poczekać, aż wystygną.

Co zrobić, żeby grzyby nie skleiły się w zamrażarce?

Przed zamrożeniem grzyby trzeba podzielić na porcje. Poszczególne części układamy na tackach i wkładamy do zamrażarki. Następnego dnia zamrożone grzyby przekładamy do foliowego woreczka. Dzięki temu możemy wyjąć dokładnie tyle grzybów, ile nam potrzeba.

Czy przed użyciem mrożone grzyby trzeba rozmrozić?

Mrożonych grzybów, z których przyrządzamy potrawy, nie musimy rozmrażać. Możemy od razu je smażyć, dusić lub gotować.

