Jak odgrzać smażonego karpia? [WIDEO]

Smażony karp najlepiej smakuje, gdy jest świeży. Co jednak zrobić, gdy rybę trzeba odgrzać? Jak to zrobić, by ryba nie straciła smaku?

Autor: Shutterstock Jak odgrzać smażonego karpia, by nie stracił smaku? To proste z Beszamelem

Przygotowanie świątecznego karpia

Przynajmniej raz w roku jemy smażonego karpia. Ta potrawa to podstawa wigilijnej kolacji. Często jednak zdarza się, że nie zjemy wszystkich usmażonych porcji i zostaną nam na kolejne dni świąt. Możemy je wtedy odgrzać.

Smażenie karpia

Do ponownego smażenia karpia używamy odpowiedniego tłuszczu - oleju rzepakowego lub odpowiedniej oliwy z oliwek. Olej rzepakowy jest dobry ponieważ najlepiej znosi wysokie temperatury. Aby nie przypalić świątecznego karpia, należy pamiętać, aby nie smażyć go na maśle, jeśli już to na tzw. maśle klarowanym. Podobnie wybieramy tłuszcz przy odgrzewaniu na patelni.

Odgrzewanie w piekarniku

Dobrym sposobem jest też podgrzanie usmażonych uprzednio porcji karpia w piekarniku w temperaturze 180 stopni C. Dzwonka ryby można włożyć do naczynia żaroodpornego lub ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Jeśli chcemy, aby porcje ryby zbytnio nie wyschły, możemy je zawinąć w folię aluminiową, albo folią nakryć.

