Zupy dla dzieci - jak ugotować i dlaczego warto zachęcać dzieci do ich jedzenia ?

W polskich domach zupa stanowi podstawowy posiłek. I słusznie! Z badań wynika, że zaleca się jeść wszelkiego rodzaju zupy nawet każdego dnia. Jednak dla dziecka argumenty naukowe są niekoniecznie tak przekonujące jak dla dorosłych. Jak przygotowywać zupy dla dzieci, aby te chętnie je zjadały? Oto kilka ważnych zasad.

Autor: Shutterstock Zupy dla dzieci powinny być nie tylko pyszne i zdrowe, ale i atrakcyjne wizualnie.

Dzieciaki z reguły nie przepadają za warzywami. Krzywią się na widok brokułów, brukselek czy buraków. Zupy stanowią świetną alternatywę, a odpowiednio podane sprawią radość nawet największemu niejadkowi i … jego rodzicom.

Lekkie zupy dla dzieci

Gdy mamy w domu dziecko, musimy zwracać szczególną uwagę na to, co przygotowujemy mu do jedzenia. Pamiętajmy, że zupy na ciężkostrawnych mięsach, bulionach, z rozgotowanymi warzywami mogą zaszkodzić najmłodszym domownikom. Warto zatem zadbać o to, aby zupa była lekkostrawna i dostarczała całej masy potrzebnych witamin. – Bulion warzywny powinien zostać przygotowany z młodej włoszczyzny, w szczególności w okresie letnim, gdy mamy ogromny dostęp do świeżych warzyw i wszystkie mrożonki możemy odstawić na bok. W XXI wieku ludzie często nie mają czasu na długie gotowanie i zastępują własne wywary kostką bulionową, radziłbym wystrzegać się tego jak ognia – mówi Robert Muzyczka, Szef Kuchni Dworu Korona Karkonoszy.

Jakie dodatki do zupy dla dzieci?

Jeśli chodzi o to, co dodajemy do zup, to możliwości jest sporo. Dzięki dodatkom z jednej zupy możemy zrobić kilka dań. Dodatkiem niekoniecznie muszą być ziemniaki czy ryż. Warto dodać, że najpopularniejszy w dalszym ciągu jest makaron, istnieje jednak jeszcze kilka innych opcji.

Można np. przygotować do zupy lane kluski. Mogą być gęste lub rzadkie, w zależności od tego, jak kto woli. Świetnie nadają się do rosołu czy zupy jarzynowej.

Zupy kremy można podać z grzankami albo groszkiem ptysiowym.

Do zup można dodać jeszcze zacierkę, kaszę, pulpeciki, uszka.

Opcji jest sporo, jednak większość dzieciaków stawia na tradycyjny makaron. Makarony przeznaczone do zup sprzedają się najlepiej - tradycyjne krajanki, świderki czy pierożki. Jednak warto raz na jakiś czas urozmaicić zupę dla dziecka i kupić np. makaron w kształcie gwiazdek lub literek. Dzięki niemu zupa zyska na apetyczności i szybko zniknie z talerza.

ABC zupy dla dziecka

Do gotowania zupy dla dziecka warto używać dobrej jakości wody. Można użyć wody przefiltrowanej lub mineralnej.

Najlepsze do zup dla dzieci są świeże warzywa.

Najlepsze dodatki do zup to ryż, makaron i kasza.

Należy zrezygnować z gotowania zup na mięsnych wywarach, ponieważ są zbyt ciężkostrawne dla dziecka.

Zupy dla dziecka warto doprawiać delikatnie, najlepiej świeżymi lub suszonymi przyprawami ziołowymi lub korzennymi.

Do 12. miesiąca życia nie wolno używać soli.

Nie należy używać mieszanek przypraw i gotowych kostek bulionowych.

Nie można rozgotowywać warzyw, gdyż tracą wtedy swoje cenne składniki odżywcze.

Śmietanę warto zastąpić jogurtem. Zupa z takim dodatkiem jest nie tylko zdrowa, ale i pyszna.

