Święta last minute. Jak przygotować pyszne dania świąteczne w ostatniej chwili?

Wigilijne potrawy last minute
Nie masz czasu na przygotowanie 12 potraw? Nic nie szkodzi. Zrób kilka podstawowych dań, a jako kolejne policz gotowe przystawki, takie jak marynowane grzybki, ogórki, ćwikłę, owoce. Poniżej znajdziesz kilka uproszczonych przepisów, w których wykorzystane zostały półprodukty. Dla wielu z nas to prawdziwe zbawienie w przedświątecznym rozgardiaszu. Pamiętajmy, aby do gotowania podejść kreatywnie. Nie masz kiedy ugotować barszczu? Wykorzystaj sok buraczany lub koncentrat. Zamiast mozolnie lepić pierogi lub uszka, przygotuj paszteciki z gotowego ciasta francuskiego. Śledzie zrób w szybkim do przygotowania sosie i podaj na sałacie, a do ciasta wykorzystaj gotowy półprodukt, urozmaicając go bakaliami.
- Prosty barszcz czerwony: oryginalny przepis
- Paszteciki grzybowe z ciasta francuskiego: łatwy przepis
- Ryba po grecku na szybko: pomysły dla zabieganych i spóźnionych
- Panierowany karp pieczony: karp z piekarnika jak smażony
- Smakowite śledzie z cytryną i musztardą na liściach sałaty
- Kluski z makiem i owocami nasączonymi rumem
- Jak z piernika w proszku zrobić pyszne świąteczne ciasto?
Świąteczne dania last minute
Świąteczny obiad może być wykwintny i pyszny, nawet jeśli nie spędzisz w kuchni dwóch dni na pichceniu. Mięsne danie główne najlepiej przyrządzić w piekarniku. Kiedy się piecze, można zrobić różne dodatki.
- Aromatyczne pałki z kurczaka pieczone z pietruszką, czosnkiem i cytryną
- Przepyszne udka kurczaka pieczone z ziemniakami i warzywami
- Soczyste polędwiczki wieprzowe pieczone: gotowe w 30 minut
- Wyśmienite kotletyschabowe pieczone w pieczarkach i śmietanie
- Antrykot pieczony w jarzynach
Szybkie sałatki świąteczne
Tradycyjnie na święta Bożego Narodzenia przygotowuje się sałatkę jarzynową. Jednak jest ona dość czasochłonna, ponieważ wszystkie warzywa trzeba ugotować, ostudzić i bardzo drobno pokroić. Poniżej znajdziesz kilka o wiele łatwiejszych i szybszych sałatek, które idealnie sprawdzą się w pierwszy i drugi dzień tych zimowych świąt.
- Rześka sałatka śledziowa z melonem i melisą
- Ekspresowa sałatka z groszku konserwowego z jabłkami i marchewką
- Przepyszna sałatka majonezowa z kurczaka i suszonych śliwek: goście będą pod wrażeniem
- Ekspresowa sałatka z wędzonej piersi kurczaka: przepis na hit!
Zobacz galerię i poznaj sprawdzone przepisy na pyszne i łatwe dania wigilijne. Poniżej znajdziesz także szybki quiz o potrawach świątecznych.