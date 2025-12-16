Święta last minute. Jak przygotować pyszne dania świąteczne w ostatniej chwili?

Wigilijne potrawy last minute

Nie masz czasu na przygotowanie 12 potraw? Nic nie szkodzi. Zrób kilka podstawowych dań, a jako kolejne policz gotowe przystawki, takie jak marynowane grzybki, ogórki, ćwikłę, owoce. Poniżej znajdziesz kilka uproszczonych przepisów, w których wykorzystane zostały półprodukty. Dla wielu z nas to prawdziwe zbawienie w przedświątecznym rozgardiaszu. Pamiętajmy, aby do gotowania podejść kreatywnie. Nie masz kiedy ugotować barszczu? Wykorzystaj sok buraczany lub koncentrat. Zamiast mozolnie lepić pierogi lub uszka, przygotuj paszteciki z gotowego ciasta francuskiego. Śledzie zrób w szybkim do przygotowania sosie i podaj na sałacie, a do ciasta wykorzystaj gotowy półprodukt, urozmaicając go bakaliami.

Świąteczne dania last minute

Świąteczny obiad może być wykwintny i pyszny, nawet jeśli nie spędzisz w kuchni dwóch dni na pichceniu. Mięsne danie główne najlepiej przyrządzić w piekarniku. Kiedy się piecze, można zrobić różne dodatki.

Szybkie sałatki świąteczne

Tradycyjnie na święta Bożego Narodzenia przygotowuje się sałatkę jarzynową. Jednak jest ona dość czasochłonna, ponieważ wszystkie warzywa trzeba ugotować, ostudzić i bardzo drobno pokroić. Poniżej znajdziesz kilka o wiele łatwiejszych i szybszych sałatek, które idealnie sprawdzą się w pierwszy i drugi dzień tych zimowych świąt.

Zobacz galerię i poznaj sprawdzone przepisy na pyszne i łatwe dania wigilijne. Poniżej znajdziesz także szybki quiz o potrawach świątecznych.

