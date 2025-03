Domowe wędliny na Wielkanoc. Najlepsze przepisy na domowe szynki, kiełbasę i pasztety

Przygotowanie domowych wędlin na Wielkanoc nie jest wcale takie trudne, jak się wydaje. Wystarczy trochę czasu i dobrych chęci, a znakomite domowe przysmaki będą cieszyły kubki smakowe domowników przez całe święta. Poznajcie najlepsze przepisy na domowe szynki, kiełbasy i pasztety.

Autor: Shutterstock Domowe wędliny smakują najlepiej. Z łatwością można je zrobić własnoręcznie.

Domowe wędliny drobiowe na Wielkanoc

Wędliny przygotowane z mięsa drobiowego są niskokaloryczne. Ten rodzaj mięsa nie zawiera wiele tłuszczu. Odpowiednio przygotowane i przyprawione wędliny drobiowe są aromatyczne i soczyste, a co najważniejsze można je przygotować w piekarniku lub szynkowarze.

Wędliny wieprzowe na Wielkanoc

Kiedy sami przygotujemy szynkę, kiełbasę czy schab na świąteczny stół, to mamy pewność, ze jest w nich tylko to, co sami dodaliśmy. Takie wędliny mają wyjątkowy zapach i smak. Są o wiele smaczniejsze niż gotowe wyroby ze sklepu.

Wielkanocne pasztety mięsne

Mnóstwo osób nie wyobraża sobie świat wielkanocnych bez pysznego, mięciutkiego, rozpływającego się w ustach pasztetu. Taki domowy pasztet nie ma sobie równych. Najlepsze jest to, że pasztet możemy przygotować na długo przed rozpoczęciem świątecznej krzątaniny i zamrozić go. Nie straci nic ze swojego smaku.

Pasztet bezmięsny na Wielkanoc

Tym, którzy stronią od mięsa lub nie jadają go wcale, proponujemy pasztety bezmięsne. Otóż okazuje się, że pasztet można zrobić niemal z każdego warzywa. Niektóre są smaczniejsze od mięsnych, więc warto przygotować je z okazji świąt wielkanocnych.

Przepis przetestowały dla Was: Anna Śmiałek, Adrianna Ewa Stawska, Anna Szubińska

Zobaczcie galerię i poznajcie sprawdzone przepisy na pyszne i aromatyczne dania na wielkanocny obiad. Poniżej znajdziecie także szybki quiz o tym, jak wyglądały te wiosenne święta za czasów PRL-u.

