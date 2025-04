TOP 12 - przepisy na pieczone mięso na święta. Rewelacyjne, nowe przepisy na soczystą wieprzowinę!

Pieczone mięsa to klasyka świątecznego stołu! Specjalnie dla Was przygotowaliśmy TOP 12 najlepszych przepisów na soczystą wieprzowinę – same nowe i rewelacyjne pomysły. Spróbujcie koniecznie i rozkoszujcie się smakiem perfekcyjnie upieczonego mięsa na święta!

Autor: Shutterstock Pieczyste to klasyczne danie podawane na świąteczny stół. Zrób je jak nigdy dotąd!

Spis treści

➥ Wieprzowina jest łatwa w obróbce termicznej. Ze względu na zawartość tłuszczu międzytkankowego nie wysycha podczas pieczenia.

➥ Przed pieczeniem warto mięso wieprzowe przyprawić lub zamarynować i pozostawić na co najmniej 1 godzinę, nawet do 12 godzin, w lodówce, aby mięso przeszło smakami.

➥ Najlepsze przyprawy do mięsa wieprzowego to zioła bogate w olejki eteryczne: majeranek, tymianek, rozmaryn, szałwia.

➥ Odpowiednie warzywa pasujące do wieprzowiny to: czosnek, cebula, por, szczypior, szalotka.

➥ Tradycyjnie do przygotowania schabu, szynki czy łopatki, używa się również kwaskowych owoców: jabłek, śliwek, żurawiny, pomarańczy

➥ Duże płaty mięsa warto zrolować i związać bawełnianym sznurkiem. Sznurki z tworzyw sztucznych stopią się podczas pieczenia.

➥ Mięso należy wyjąć z lodówki na 30 minut przed pieczeniem, aby ociepliło się do temperatury pokojowej. Inaczej mięso ze względu na szok termiczny skurczy się i wyschnie.

➥ Czas pieczenia oblicza się według wzoru: 30 minut na zrumienienie w 200°C oraz po 1 godzinie na każdy kilogram mięsa w 180°C.

Więcej szczegółowych wskazówek w 12 przepisach poniżej. Smacznego!

Autor: Shutterstock Schab karkowy pieczony z warzywami

Soczysty schab karkowy

Górny odcinek schabu wieprzowego jest mocno przerośnięty tłuszczem i dlatego trudno zepsuć pieczeń z karkówki. Polecam ten przepis każdemu początkującemu karmicielowi rodziny. Nie ma nic smaczniejszego i łatwiejszego niż Soczysty schab karkowy pieczony z warzywami: łatwy przepis na wystawny obiad

Autor: Shutterstock, Shutterstock Soczysty i rozpływający się w ustach schab gotowany w rękawie pokrojona na plastry do obiadu

Schab gotowany w rękawie

Środkowy schab wieprzowy jest mniej tłusty i zalecany nawet w diecie niskotłuszczowej. Wiele z nas nie może jeść mięsa smażonego i pieczonego bez przykrycia. Ten przepis jest właśnie dla nas. Oto Delikatny schab gotowany w rękawie: pyszne danie obiadowe, jeszcze lepsza wędlina domowa

Autor: Shutterstock Schab w sosie śmietanowo-grzybowym.

Schab w sosie

Bożonarodzeniowy stół ma swoje zasady. Nie powinno na nim zabraknąć dań z grzybami. Świeże, czy suszone grzyby leśne, ale także brązowe pieczarki, boczniaki, czy inne grzyby hodowlane to dobre źródło rzadkich pierwiastków i związków czynnych, które wspierają nasze zdrowie. Polecam wykwintny przepis na Schab w sosie śmietanowo-grzybowym - idealne danie na rodzinny obiad

Autor: Shutterstock, Shutterstock Kolorowy schab pieczony, nadziewany serem feta ze szpinakiem i papryką, podany z pieczonymi batatami

Schab nadziewany

Tradycyjnie świątecznym daniem jest schab nadziewany. Przygotowanie wymaga nieco kunsztu kucharskiego, ale uwierzcie mi każdy sobie z tym poradzi. Połączenie szpinaku i dwóch kolorów papryki w pełni oddaje świąteczną atmosferę. Oto bajeczny Pieczony schab nadziewany serem feta ze szpinakiem i papryką: kolorowa pieczeń ze schabu

Jak wykonać nacięcie w schabie do nadziania śliwką?

Nacięcie w schabie wykonujemy ostrym, wąskim nożem po środku przekroju schabu. Tak jak na zdjęciu powyżej. Wystarczy teraz wbić nóż, wykonując niewielkie poziome nacięcie, tak aby go przebić na wylot. W to nacięcie wkładamy suszone owoce lub inne nadzienie.

Autor: Shutterstock Pyszna pieczeń wieprzowa o cytrusowej nucie

Wieprzowina w pomarańczach

Odkąd pomarańcze stały się dostępne na równie z ziemniakami, warto sięgnąć po przepisy inspirowane kuchnią Ameryki Środkowej i Południowej. Słynna kubańska wieprzowina zdobyła już serca milionów smakoszy na świeci. Spróbujmy także my, czym zajada się świat. Oto Wieprzowina pieczona w pomarańczach: przepis na pieczony schab lub boczek

Autor: Shutterstock, Shutterstock Wolno pieczona łopatka wieprzowa - soczysta pieczeń rozpływająca się w ustach

Pieczemy wolno, wolniuteńko

Technika wolnego pieczenia jest tak stara jak świat. Mięso oblepione gliną i wrzucone do dogasającego paleniska, czy pieczone w ziemnych dołach, okładane darnią, pieczone powolutku w niewysokiej temperaturze jest bardzo smaczne. Podobne warunki można odtworzyć w domowym piekarniku. Niska temperatura, długi czas pieczenia to gwarancja niezrównanej soczystości i smaku. Polecam na święta: Wolno pieczona łopatka wieprzowa marynowana w cydrze: łatwy przepis na soczystą pieczeń

Autor: Shutterstock, Shutterstock Soczysta pieczeń z łopatki wieprzowej

Łopatka pieczona

Łopatka to jeden z tańszych gatunków mięsa wieprzowego. Pieczeń z łopatki jest bardzo popularna. Łopatkę przeznaczoną do pieczenia należy obwiązać sznurkiem, aby nadaj jej bardziej zwarty kształt i zapobiec parowaniu mięsa. Ale jeśli tego nie zrobicie to też nie jest problem. Warto piec łopatkę wolno w niższej temperaturze, aby tkanka łączna uległa rozklejeniu. Tak przyrządzona łopatka wieprzowa rozpływa się w ustach. Oto przepis wyborny na Czosnkowa łopatka wieprzowa z piekarnika: przepis na soczystą pieczeń

Autor: Shutterstock Rolada schabowa ze szpinakiem wygląda bardzo efektownie.

Rolada ze schabu

Rolady, a szczególnie rolady nadziewane, to efektowne pieczyste na świąteczny stół. Wbrew pozorom ich przygotowanie jest trudne. Oto doskonały przepis na: Rolada schabowa ze szpinakiem - smaczne i soczyste mięso na obiad

Jak naciąć schab na roladę?

Kawałek schabu na roladę przecinamy w 1/3 wysokości. Tak jak na zdjęciu powyżej. Nóż prowadzimy do środka, równolegle do blatu. Następnie rozcinamy pozostałe 2/3 schabu na dwa płaty. Zwróć uwagę na strzałki wskazujące linię cięcia. W ten sposób otrzymamy prostokątny płat mięsa, idealny do faszerowania nadzieniem.

Autor: Shutterstock, Shutterstock Pieczona rolada z boczku wieprzowego przyprawiona ziołami

Pieczyste na półmisek

Pieczone mięso to świetna wędlina na zimno. Na pewno zdrowsza niż peklowana. Zawiera mniej sodu. Nie ma tu żadnych utrwalaczy i polepszaczy. Czyste mięso, przyprawy i odrobina czułości. Boczek po wypieczeniu traci na tłustości, a zyskuje na smaku. Wypróbujcie przepis na: Rolada z boczku wieprzowego: łatwy przepis na wędlinę z piekarnika

Autor: Shutterstock, Shutterstock Soczyste mięso smakuje aromatem włoskich przypraw

Inspirujmy się wzajemnie

Często sięgam do przepisów innych kuchni narodowych, bo zawsze mnie ciekawi, jak podają i przyprawiają moją ulubiona wieprzowinę. Włosi są dość oszczędni w szafowaniu przyprawami. Do wieprzowiny dodają szałwię lub bazylię. Ale znają się na rzeczy i robią doskonały Pieczony boczek nadziewany po włosku

Po staropolsku w musztardzie

Musztarda zdobyła popularność w XVIII wieku w czasach panowania Sasów w Polskiej Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Nie wyobrażano sobie wtedy żadnej uczty bez wieprzowiny obficie polanej pikantnym sosem musztardowym. Nam w zupełności wystarczy Idealnie soczysty boczek pieczony w musztardzie: na obiad i na kanapkę

Autor: Shutterstock, Shutterstock Rozpływający się w ustach pyszny boczek gotowany w łupinach cebuli

Łupiny cebuli zamiast wędzenia

Ta metoda jest absolutnie odkrywcza, choć stara jak świat. Łupiny cebuli nie tylko nadają kolor, ale smak. Zdrowsza wersja wędzonego boczku to właśnie Boczek gotowany w łupinach cebuli: łatwy przepis na domową wędlinę

Dodatkowe 11 pomysłów oraz 10 przepisów ekstra

Jeśli wciąż czujesz niedosyt, to mamy dla Ciebie niespodziankę. Oto 11 zaskakująco pysznych i nie całkiem oczywistych przepisów na świąteczną pieczeń wieprzową ze schabu środkowego, schabu karkowego i boczku oraz 10 przepisów ekstra na karkówkę. Klikaj po inspirację.

