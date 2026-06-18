Kasza gryczana ma wyrazisty, lekko orzechowy smak, który nie potrzebuje wielu dodatków, żeby zagrać w obiedzie pierwszą rolę. Najlepiej wypada tam, gdzie może wchłonąć aromat grzybów, pieczonego mięsa, duszonej kapusty albo pomidorów. Dobrze ugotowana jest sypka, sprężysta i sycąca. Rozgotowana traci cały urok, dlatego przed wyborem przepisu warto przypomnieć sobie podstawę: proporcje kaszy i wody oraz krótki czas gotowania.

Obiad z kaszą gryczaną. Pomysły, które warto mieć pod ręką

Kasza gryczana lubi grzyby. To najpewniejszy duet

Pieczarki, suszone grzyby i kasza gryczana tworzą połączenie, które pachnie domową kuchnią od razu po zdjęciu pokrywki. Dobrze działa tu prosty mechanizm: kasza chłonie aromat grzybów, masła, cebuli i przypraw, a sama dodaje potrawie głębi. Na szybki obiad warto wybrać gryczotto z pieczarkami. To polska odpowiedź na risotto, ale bardziej swojska i konkretna. Beszamel opisuje je jako pełne smaku danie, w którym kasza gryczana i aromatyczne pieczarki grają główne role.

Dobrym pomysłem jest też kasza gryczana z suszonymi grzybami z piekarnika. Takie danie można podać samodzielnie albo z sosem warzywnym czy mięsnym. Według przepisu z Beszamelu kaszę zapieka się krótko, a potem zostawia w ciepłym piekarniku, by wchłonęła smak grzybów.

Zapiekanka z kaszą gryczaną sprawdza się, gdy obiad ma być sycący

Kasza gryczana bardzo dobrze znosi zapiekanie. Nie rozpada się tak łatwo jak ziemniaki, ma wyraźniejszy smak niż ryż i dobrze trzyma dodatki: ser, jajko, pieczarki, szpinak czy sos śmietanowy. Wśród naszych propozycji warto wyróżnić kaszę gryczaną zapiekaną z białym serem. To danie bezmięsne, proste i treściwe, dobre dla osób, które chcą zrobić obiad z niedrogich składników.

Ciekawie brzmi także kasza gryczana zapiekana z jajkiem i szpinakiem. To dobry kierunek na obiad bez mięsa, ale z białkiem i zielonym dodatkiem, który przełamuje cięższy charakter kaszy. Dla miłośników klasycznych smaków sprawdzi się kasza gryczana zapiekana z pieczarkami. Beszamel poleca podawać ją ze śmietanowym sosem grzybowym albo po prostu ze śmietaną.

Z mięsem kasza gryczana robi obiad dla całej rodziny

Kasza gryczana świetnie pasuje do drobiu, zwłaszcza pieczonego. Wchłania soki z mięsa i przypraw, więc nie jest suchym dodatkiem obok dania, tylko jego częścią. Na rodzinny obiad dobrym wyborem będą pałki kurczaka pieczone z kaszą gryczaną. To danie jednogarnkowe, niedrogie i wygodne, bo mięso oraz kasza przygotowują się razem w jednej brytfannie. Beszamel podkreśla, że to pomysł na oszczędny obiad pełen smaku. Bardziej odświętną propozycją jest kurczak nadziewany kaszą gryczaną. Taki obiad wygląda efektownie na stole, a jednocześnie bazuje na bardzo tradycyjnym połączeniu: drobiu i kaszy.

Jeśli w domu lubi się wyraziste, swojskie smaki, można sięgnąć po gryczaną zapiekankę z wątróbką drobiową. To danie obiadowe lub ciepła kolacja, inspirowane domową kaszanką.

Bezmięsny obiad z kaszą gryczaną może być naprawdę konkretny

Kasza gryczana ma tę zaletę, że daje uczucie sytości bez ciężkiego sosu i dużej porcji mięsa. W wersji wegetariańskiej dobrze łączy się z kapustą, pomidorami, papryką, ogórkiem, fetą i jajkiem. Na tani obiad można przygotować kapustę z kaszą gryczaną. To danie z prostych składników, które według Beszamelu można zrobić w około 40 minut.

Na cieplejsze dni albo do lunchboxa pasuje sałatka z kaszą gryczaną, ogórkiem i papryką. Jest pożywna i może zastąpić obiad lub kolację, zwłaszcza gdy nie mamy ochoty na ciężkie danie z patelni. Bardzo dobrym pomysłem są też kotleciki z kaszy gryczanej i fety. Słony ser podkręca smak kaszy, a forma kotlecików sprawia, że danie łatwo podać z surówką, jogurtowym sosem albo pieczonymi warzywami.

Jaka kasza gryczana jest lepsza do obiadu: palona czy niepalona?

Palona ma mocniejszy, bardziej orzechowy smak i dobrze pasuje do grzybów, mięsa oraz sosów. Niepalona jest łagodniejsza, dlatego sprawdzi się w sałatkach i delikatniejszych daniach.

Jak ugotować kaszę gryczaną, żeby była sypka?

Najlepiej gotować ją w odmierzonej ilości wody i nie rozgotowywać. Zbyt długa obróbka sprawia, że kasza robi się miękka i kleista.

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