Dlaczego tłuczone ogórki są lepsze niż krojone?

Choć na pierwszy rzut oka metoda przygotowania tej sałatki może wydawać się dziwna, ma ona swoje logiczne uzasadnienie. Tłuczenie ogórków powoduje, że ich struktura zostaje naruszona w sposób nieregularny. Powstaje wtedy znacznie więcej szczelin i porowatych powierzchni niż przy gładkim cięciu nożem. Dzięki temu aromatyczny sos na bazie soi i octu znacznie lepiej wnika w głąb warzywa, a sałatka staje się niezwykle pełna smaku już po kilku chwilach od przygotowania.

Dodatkowym atutem jest zachowanie niesamowitej chrupkości. Tłuczone ogórki po chińsku, znane w oryginale jako Pai Huang Gua, to propozycja lekka, niskokaloryczna i niezwykle orzeźwiająca, co czyni ją idealnym wyborem na upalne dni.

Z czego zrobić tłuczone ogórki po chińsku? Składniki

Lista składników jest krótka i większość z nich prawdopodobnie masz już w swojej kuchni. Do przygotowania porcji dla całej rodziny będziesz potrzebować:

4-5 sztuk ogórków gruntowych lub 2 ogórki szklarniowe (gruntowe są bardziej chrupkie);

2 ząbki czosnku;

2 łyżki sosu sojowego;

1 łyżka octu ryżowego (można zastąpić jabłkowym);

1 łyżeczka oleju sezamowego dla aromatu;

szczypta cukru dla zbalansowania smaku;

opcjonalnie: płatki chili, sezam do posypania lub świeża kolendra.

Jak zrobić tłuczone ogórki krok po kroku?

Przepis nie jest skomplikowany i poradzi sobie z nim każdy, nawet osoba, która rzadko zagląda do kuchni. Cały proces zajmuje dosłownie chwilę.

Przygotowanie ogórków: Ogórki dokładnie umyj i odetnij końcówki. Jeśli używasz ogórków szklarniowych, możesz je przekroić wzdłuż na pół. Tłuczenie: To najważniejszy etap. Połóż ogórka na desce, przykryj szerokim nożem (np. szefa kuchni) i mocno uderz ręką w grzbiet noża, tak aby ogórek pękł i lekko się rozpłaszczył. Możesz też użyć wałka do ciasta. Ważne, by nie zmiażdżyć warzywa na miazgę, a jedynie doprowadzić do jego wyraźnego popękania. Krojenie: Tak przygotowane, „poturbowane” ogórki pokrój na mniejsze, nieregularne kawałki (ok. 2-3 cm). Solenie i odcedzanie: Posyp ogórki odrobiną soli i odstaw na 5-10 minut na sitku [DO WERYFIKACJI]. Dzięki temu puszczą nadmiar wody i pozostaną chrupkie po dodaniu sosu. Przygotowanie sosu: W miseczce wymieszaj przeciśnięty przez praskę czosnek, sos sojowy, ocet ryżowy, olej sezamowy i cukier. Łączenie: Odcedzone ogórki przełóż do miski, zalej przygotowanym dressingiem i dokładnie wymieszaj. Na koniec możesz posypać danie sezamem lub chili.

Z czym podawać tłuczone ogórki po chińsku?

Ta sałatka jest niezwykle uniwersalna. Choć wywodzi się z kuchni azjatyckiej, doskonale komponuje się z typowo polskimi daniami. Warto zaserwować ją zamiast tradycyjnej mizerii do grillowanej karkówki, pieczonego kurczaka czy ryby. Świetnie smakuje także jako samodzielna przekąska w ciągu dnia.

Najlepiej smakuje tuż po przygotowaniu, gdy ogórki są najmocniej chrupiące. Jeśli chcesz podkręcić smak, możesz dodać do sosu odrobinę masła orzechowego lub pasty tahini, co nada sałatce bardziej kremowej konsystencji i głębi. Pamiętaj, by przechowywać ją w lodówce, jeśli nie zostanie zjedzona od razu – chłodna smakuje najlepiej.

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