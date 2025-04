25 przepisów na mazurki wielkanocne, które skradną show na świątecznym stole!

Mazurki wielkanocne – bez nich świąteczny stół byłby jak wiosna bez kwiatów! Każdy dom ma swój sposób na te tradycyjne wypieki, ale łączy je jedno: ogromne pokłady miłości i odrobina kulinarnego szaleństwa. A żeby tradycji stało się zadość, przygotowaliśmy dla Was 25 sprawdzonych przepisów na mazurki, które na pewno znikną w mig!

Autor: Shutterstock Mazurki wielkanocne można przygotować na wiele różnych sposobów.

Spis treści:

Skąd się wziął mazurek

Mazurek to tradycyjne ciasto, które od wieków gości na polskich stołach, szczególnie podczas Świąt Wielkanocnych. Jego nazwa pochodzi od „mazura” – tańca ludowego, który był popularny w Polsce w XVIII wieku. Początkowo mazurki były wypiekane z ciasta kruchego lub biszkoptowego, często przekładane konfiturą, marmoladą, a potem dekorowane lukrem, orzechami czy bakaliami. Z czasem w każdym regionie Polski zaczęły pojawiać się różne wersje mazurków, które różniły się składnikami i formą, ale wszystkie były jednym z najważniejszych symboli świąt. Mazurek jest ciastem wyjątkowym, bo nie wymaga pieczenia przez długi czas, a jego przygotowanie daje dużą dowolność w wyborze smaków, co sprawia, że stał się ulubieńcem wielu pokoleń.

Mazurki wielkanocne tradycyjne

Tradycyjne wielkanocne mazurki goszczą na naszych świątecznych stołach od stuleci. Każdy, kto je wypieka, ma na nie swój sposób, a przepisy często przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Podrzucamy więc wam kilka wiekowych przepisów oraz zaproponowaną przez Magdę Gessler wersję tradycyjnego mazurka.

Mazurek staropolski babciny

Mazurek królewski

Mazurek śliwkowy: stary przepis

Mazurek kajmakowy wg Magdy Gessler

Mazurki wielkanocne owocowe

Znakomitym dodatkiem do mazurków są owoce w różnych postaciach - świeże, suszone, z syropu, a także te przetworzone na dżemy czy konfitury. Niektóre połączenia są zgodne z tradycją, inne są wariacją wokół nowych smaków. Niezmiennie wszystkie zachwycają smakiem i aromatem.

Mazurek z masą pomarańczowo-jabłkową

Wielkanocny mazurek ananasowy

Mazurek cytrynowy

Mazurek miodowy z masą morelową

Mazurek czekoladowy z wiśniami

Mazurek truskawkowy z masą budyniową

Mazurek limonkowo-bazyliowy

Mazurki wielkanocne z bakaliami

Niektórzy twierdzą, że mazurek bez bakalii to nie mazurek. Nie warto więc żałować tych pysznych dodatków do ciasta, zwłaszcza jeśli nie zmusza nas do tego dieta. Mak, orzechy, suszone lub kandyzowane owoce - można ich używać do woli przy wypieku mazurków. Podobno zwiastują szczęście i dobrobyt na cały rok.

Mazurek makowy

Mazurek orzechowy

Mazurek amarantusowy z daktylami

Mazurek kokosowy

Mazurek migdałowy

Mazurek sułtański z dużą ilością bakalii

Aromatyczne mazurki wielkanocne

Pyszne mazurkowe wariacje? Czemu nie? Popuśćmy wodze fantazji i stwórzmy ciasto w ulubionym smaku. Poniżej tylko kilka propozycji - jak deser dla miłośników kawy czy rumu - ale możliwości jest bez liku. My polecamy:

Mazurek kawowy

Mazurek serowy

Mazurek rumowy

Mazurek różany

Szybkie mazurki wielkanocne

To wersje dla tych, którzy nie przepadają za samodzielnym wyrobem świątecznych ciast lub nie mają na to zwyczajnie czasu. Nie zawsze jesteśmy zdani na kupne wypieki. Te uproszczone wersje może przygotować każdy i w naprawdę krótkim czasie.

Łatwy i szybki mazurek kajmakowy

Mazurek cygański na waflu

Mazurek ze śliwkami kalifornijskimi bez pieczenia

Mazurek z płatków owsianych

