Koniec z kawiarniami! Odkryj 5 przepisów na domowe śniadanie, które zachwyci przyjaciół

Omlet – danie nie tylko na śniadanie!

Śniadanie w kawiarni?

W czasach przed pandemią kawiarnie i restauracje rozpieściły nas ofertą śniadań serwowanych w soboty od godziny 9 do 12. To nie były zwykłe śniadania codzienne na wzmocnienie sił witalnych. To był pretekst by przy stole suto zastawionym śniadaniowymi przysmakami umówić się z koleżanką, spotkać przyjaciół, porozmawiać, pośmiać się, odpocząć. Jedzenie raczej lekkostrawne. Wybór różnych płatków i gorących kleików. Doskonałe pieczywo i pasty do niego. Dużo jajecznych potraw. Każdy miał swoją ulubioną miejscówkę, w której jadł i spotykał zawsze tych samych znajomych. W czasach lockdownu wszystko się zmieniło…

W domu, przy własnym stole

Jednak świat nie zna pustki. Ostatnio modne stały się spotkania w małym gronie we własnym domu. Krąg przyjaciół na zmianę organizuje spotkania przy śniadaniowym stole, ciesząc się swoim towarzystwem i pysznym jedzeniem. Dla pokolenia dwudziesto i trzydziestolatków, które zmienia świat, segregując śmieci i nie jedząc mięsa, śniadanie po porannym joggingu to idealna okazja do towarzyskich spotkań. Nie dla nas przecież wieczory w stylu imienin cioci Krysi z półmiskami wędlin, sałatkami i zmrożoną wyborową. Żyjemy, a przede wszystkim jemy inaczej niż nasi dziadkowie i rodzice. Inaczej, choć wciąż to samo. Bo smaki zakodowane w naszym jestestwie przecież się nie zmieniają. I do organizowania takich śniadań chcemy Was namówić.

Dlaczego śniadanie?

Śniadanie to posiłek, którego przygotowanie nie wymaga od nas specjalnych umiejętności kulinarnych. Żeby wyczarować olśniewający stół śniadaniowy nie trzeba wiele. Wystarczy nam dobrej jakości pieczywo, dodatki do niego, coś na ciepło i coś na słodko. Oraz dużo dobrej kawy i herbaty. Można również podać lekkie wino lub niskoalkoholowy drink.

Co się podaje na śniadanie?

Spróbujcie od najłatwiejszej wersji, wzorując się na popularnych śniadaniowniach i bazując na własnych umiejętnościach. Każdy kto ma dwie ręce i trochę dobrych chęci podoła temu zadaniu. Zacznijcie od tego by się dowiedzieć, czego wasi przyjaciele nie jedzą, a co lubią, i postarajcie się zapewnić na stole wystarczającą ilość dań, które pokrzepią każdego. Podajcie różne płatki śniadaniowe lub ugotujcie kleik zbożowy. Przygotujcie jajeczne dania, to łatwe i smakuje wszystkim. Dla wielbicieli podajcie kawałki wędzonych ryb lub smażonego bekonu i kiełbasek. Nieodzowne są pasty do chleba z twarogu, jajek oraz warzyw. Oczywiście dobrej jakości pieczywo, a także coś słodkiego do kawy.

Jak skomponować zbilansowane menu?

Kluczem do udanego śniadania, po którym wasi goście będą czuli się syci i pełni energii, jest odpowiednie zbilansowanie składników. Postarajcie się, aby na stole znalazło się coś z każdej z trzech grup: białek, węglowodanów złożonych i zdrowych tłuszczów. Jako źródło białka świetnie sprawdzą się jajka w każdej postaci, dobrej jakości nabiał (twaróg, skyr), wędzony łosoś, a dla wegetarian – pasty na bazie strączków, jak hummus, czy tofu.

Za powolne uwalnianie energii odpowiedzialne będą węglowodany złożone, takie jak pełnoziarniste pieczywo, kasze (np. jaglana do ugotowania na słodko) czy płatki owsiane. Dopełnieniem całości niech będą zdrowe tłuszcze, które znajdziecie w awokado, orzechach, pestkach czy oliwie. Nie zapominajcie też o świeżych warzywach i owocach – nie tylko dostarczą witamin, ale i sprawią, że stół będzie wyglądał kolorowo i apetycznie.

Menu dla każdego, czyli jak zadbać o gości o specjalnych potrzebach?

Współczesne spotkania przy stole to często mieszanka różnych preferencji żywieniowych. Warto o to zadbać, aby nikt nie czuł się pominięty. Dania wegetariańskie to najmniejsze wyzwanie – większość śniadaniowych klasyków, jak jajecznica, szakszuka czy placuszki, jest bezmięsna. Dla gości na diecie wegańskiej możecie przygotować owsiankę na napoju roślinnym, pasty warzywne (np. hummus lub wegański smalec z ciecierzycy) czy popularną „tofucznicę” zamiast jajecznicy.

A co z glutenem? Tu również jest wiele możliwości. Zamiast tradycyjnego pieczywa możecie podać chleb na bazie mąki ryżowej lub kukurydzianej. Świetnym pomysłem są też potrawy naturalnie bezglutenowe, takie jak omlety, sałatki z komosą ryżową czy owocowe smoothie bowls. Pamiętajcie, by przygotowując dania dla osób z nietolerancjami, zwrócić uwagę na czystość w kuchni, aby uniknąć przypadkowego zanieczyszczenia alergenami.

Planowanie to podstawa: jak zyskać więcej czasu dla przyjaciół?

Sekretem udanego i bezstresowego poranka jest przygotowanie jak największej liczby potraw dzień wcześniej. Wiele dań nie tylko na tym nie straci, ale wręcz zyska na smaku. Wieczorem możecie przygotować wszelkie pasty do pieczywa – dzięki temu smaki zdążą się „przegryźć”. Można również pokroić warzywa, które następnego dnia trafią do sałatki lub omletu, a także wymieszać suche składniki na naleśniki czy placuszki.

Idealnym rozwiązaniem są dania, które rano wystarczy tylko podgrzać lub wyjąć z lodówki. Upieczona owsianka, frittata czy wytrawne muffiny smakują doskonale zarówno na ciepło, jak i w temperaturze pokojowej. Naleśniki usmażone poprzedniego dnia rano wystarczy krótko podgrzać i podać z ulubionymi dodatkami. Dzięki takiemu planowaniu zamiast spędzać czas w kuchni, będziecie mogli w pełni cieszyć się rozmową i towarzystwem swoich gości.

7

Owsianka zamiast płatków

Przygotujcie owsiankę, ale w stylu poke bowl ze świeżymi owocami i orzechami. Owsiankę na wypasie taka jak Owsianka z bananem, borówkami i migdałami, która pysznie smakuje i wygląda olśniewająco. Wykorzystajcie sezonowe owoce. Jesienią korzystajcie z jabłek i gruszek oraz śliwek. Koniecznie wypróbujcie owsiankę z gruszkami i cynamonem, którą można podać zarówno na początku, jak i na końcu posiłku na deser. Możecie również upiec owsiankę z owocami sezonowymi i orzechami, a ciepłą podać w indywidualnych kokilkach lub pokrojoną jak ciasto.

5

Jajko na ciepło i nie tylko

Jednym z najłatwiejszych dań śniadaniowych są jajka. Możecie je podać na ciepło postaci jajek sadzonych na jarmużu (zdrowo i efektownie) lub jajek sadzonych zapieczonych w cieście francuskim Oba dania można przygotować wcześniej, a gdy zjawią się goście wystarczy wstawić je do rozgrzanego piekarnika i gotowe.

Ale jeśli jesteśmy przy daniach, które można przygotować z wyprzedzeniem, polecamy jajka na zimno z nadzieniem a la koktajl Krwawa Mary.

7

Pieczywo i coś do niego

Przygotujcie koszyk z różnymi rodzajami pieczywa, tak aby dla każdego znalazło się w nim coś miłego. W koszyku niech wylądują co najmniej dwa rodzaje chleba, również ten pełnoziarnisty, różne bułki, rogaliki i paluszki z ciasta chlebowego. Bułki wybierajcie raczej mniejsze, aby nie było potrzeby kroić ich. Do pieczywa podajcie miód, dżem i masło lub jego zamienniki.

Zamiast półmisków wędlin, lepiej podać pasty do pieczywa z twarogu lub warzyw. Wypróbujcie przepis na pastę z tuńczyka z puszki z twarogiem i kaparami - naszym zdaniem place lizać!. Koniecznie spróbujcie również pasty twarożkowej z porem i pieczarkami - zaskakująco świeże i pyszne skojarzenie.

Zarówno weganie, jaki zatwardziali mięsożercy pogodzą się przy pysznych pastach warzywnych: sycącej paście z fasoli i grzybów oraz obłędnie aromatycznej paście paprykowej.

Babeczki i muffiny

Można także pokusić o najłatwiejsze z domowych wypieków: muffiny. Te wdzięczne ustom babeczki podaje się zarówno na wytrawnie, jak i na słodko. Polecamy Wam dwa wyborne przepisy na babeczki z parówkami (można go podać również z wegańskimi kiełbaskami) oraz wytrawne muffiny z oliwkami i ziołami. A także idealne zakończenie śniadania słodkie muffiny biszkoptowe ze śliwkami węgierkami.

Koniec śniadania

Przyjęło się, że śniadania kończy się przed godziną 12:00. Jeśli podołacie, to możecie trzymać gości do obiadu Hasłem do zakończenia posiłku jest moment, gdy gospodyni lub gospodarz domu wstają od stołu i zaczynają zbierać naczynia, prosząc o pomoc w posprzątaniu. Można wtedy zapowiedzieć, że podajecie po ostatniej filiżance kawy i coś słodkiego do niej. Zaproponujcie wspólny spacer. I do zobaczenia w następną smaczną sobotę!