Słoiczki z chrzanem przechowuję tylko w ten sposób. Jest świeży i ostry przez kilka tygodni

Tarty chrzan jest uniwersalnym dodatkiem do różnego typu potraw. Nie może zabraknąć go w czasie Świąt Wielkanocnych. Często podkręca się nim smak świątecznych specjałów. Podkreśla smak żurku i doskonale łączy się z pieczonymi mięsami. Jak przechowywać chrzan, aby był świeży i zachował swój oryginalny ostry smak?

Prozdrowotne właściwości chrzanu

Mało kto wie, że chrzan jest wartościowym warzywem pełnym witamin, mikroelementów i składników odżywczych. Pozytywnie wpływa na zdrowie i zawsze warto mieć w domu słoiczek tartego chrzanu. Jest naturalnym antybiotykiem, który świetnie sprawdzi się podczas infekcji. Zwalczy kaszel i katar. Wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Wspiera odporność, a także pobudza apetyt. Chrzan jest bogaty w witaminy z grupy B oraz A i C. Jest źródłem potasu, fosforu, wapnia, magnezu, żelaza, manganu oraz siarki.

Chrzan to także pyszny dodatek do wielu potraw, który nadaje ostrego smaku i podkręci niejedno danie. Szczególnie popularny jest w czasie Wielkanocy, kiedy serwuje się go do jajek, żurku czy pieczonych mięs.

Jak przechowywać chrzan?

Chrzan jest produktem łatwo dostępnym. Można go kupić w małych słoiczkach w prawie każdym sklepie spożywczym. Przed otwarciem przechowuje się go w temperaturze pokojowej. Najlepiej wstawić słoiczki do kuchennej szafki lub schować w spiżarni. Po otwarciu i każdym użyciu opakowanie należy przechowywać go w lodówce. Dzięki temu zachowa świeżości i ostry smak przez kilka tygodni.

Jak długo chrzan może stać w lodówce? Według zaleceń producentów słoiczek z tartym chrzanem powinno wykorzystać się w przeciągu trzech miesięcy. Jednak z każdym tygodniem tarty chrzan ze słoiczka traci smak i charakterystyczny zapach. Dlatego warto spożyć go w ciągu kilku tygodni.

Jeżeli w ciągu miesiąca chrzan stanie się ciemny i straci swój oryginalny aromat, oznacza to, że niestety nie jest już przydatny do spożycia. Taki produkt trzeba natychmiast wyrzucić.

Czy chrzan można mrozić?

Tarty chrzan nie nadaje się do mrożenia. Można jednak zamrozić chrzan w korzeniach. Zanim trafi do zamrażarki należy go odpowiednio przygotować. Umyte, osuszone i obrane korzenie kroi się na mniejsze kawałki. Korzenie chrzanu w takiej formie trzeba przełożyć do foliowych lub strunowych woreczków, które przeznaczone są do mrożenia żywności. Na koniec torebki z chrzanem wkłada się do zamrażarki. W ten sposób chrzan w korzeniu będzie pyszny, świeży i ostry do sześciu miesięcy. Mrożenie nie wpływa na walory smakowe.

Przepisy z chrzanem

Poniżej znajdziecie kilka sprawdzonych przepisów, w których chrzan świetnie podkręca smak potraw. Z przepisów można skorzystać podczas komponowania menu na Wielkanoc.

Zobacz galerię i poznaj sprawdzone przepisy na wielkanocny chrzan. Poniżej znajdziesz także szybki quiz o potrawach, które powinny znaleźć się na świątecznym stole podczas Wielkanocy.

