Pyszne i aromatyczne sosy do dań z grilla. Poznaj 22 sprawdzone przepisy na wyborne grillowe dipy

12:12

Podczas plenerowych i ogrodowych imprez w gronie rodziny i przyjaciół rządzą grillowane potrawy. To obowiązkowy element programu. Ich smak urozmaicają różnego rodzaju sosy. Jak zrobić pyszne sosy grillowe? Wystarczy prosty przepis i kilka chwil wolnego czasu. Poznajcie najlepsze sosy do dań z grilla, które uświetnią każdy posiłek.

Autor: Shutterstock Sosy do grilla urozmaicają wiele potraw i sprawią, że jedzenie będzie smakować obłędnie.

Spis treści

Sosy majonezowe i śmietanowe

Sosy na bazie majonezu są smaczne i aromatyczne, ale także kaloryczne i dość ciężkie. Jeśli dbasz o linię i z tego powodu odmawiasz sobie majonezu, użyj jogurtu naturalnego gęstego lub greckiego. Wystarczy wymieszać w proporcji 1:1 majonez z jogurtem, aby znacznie "odchudzić" sos. Na takiej bazie można eksperymentować ze smakami i dodatkami, aby znaleźć to, co nam najbardziej smakuje.

Zobacz galerię i poznaj więcej przepisów na pyszne sosy majonezowe.

Sosy serowe

Pyszne, ale niestety kaloryczne sosy serowe to wyborny dodatek do potraw z grilla. Dla nich warto zgrzeszyć, bo smakują wyśmienicie zarówno z mięsem, jak i warzywami. Tu nie ma alternatywy. Jeśli jesteś na diecie, zapomnij o sosach serowych do dań z grilla lub na jeden wieczór zapomnij o diecie.

Sosy owocowe

Nieco alternatywne sosy wytrawne przygotowanie ze słodkich owoców to ciekawy dodatek do dań grillowanych. Warto poeksperymentować z owocami, zwłaszcza w czasie, kiedy owoców jest w bród. Przełamanie smaku pieczonego mięsa słodko-pikantnym sosem na bazie owoców może przynieść bardzo ciekawe efekty.

Sosy warzywne

Salsa, chimichurri, keczup to sosy na bazie warzyw. To obowiązkowe dodatki, które powinny pojawić się na imprezie grillowej. Dzięki nim dania mięsne staną się lekkie i orzeźwiające.

Zobacz galerię i poznaj więcej przepisów na pyszne domowe sosy, które idealnie komponują się z potrawami z grilla.