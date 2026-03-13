Pomysł na obiad w piątek – 15 prostych dań bez mięsa, które zawsze się udają

Spis treści
Obiad na piątek - inspiracje
Jakie jarskie potrawy można jadać w piątek? Oto skrócona lista inspiracji:
- Danie rybne - na piątkowy obiad zazwyczaj podajemy rybę, i bardzo dobrze, bo w wielu domach, to jedyny rybny posiłek w tygodniu. Warto ryby jadać częściej i zadbać o ich różnorodność.
- Dania warzywne - gulasze warzywne, zapiekanki, pieczone warzywa.
- Dania na bazie makaronu - z dodatkiem ryb, warzyw, owoców sera.
- Pyszne risotta i kaszotta - z warzywami lub grzybami.
- Kotlety i placki bezmięsne - z warzyw, jajek, sera, grzybów.
- Pizzę, focaccię i wytrawne ciasta warzywne i serowe
Polecamy: Gorszy smak, gdy sosu brak - rozwiąż quiz i zgarnij komplet punktów
Obiad na piątek - dania rybne
Piątkowy obiad kojarzy nam się głownie z filetem rybnym, panierowanym i usmażonym, podanym z ziemniakami i surówką z kiszonej kapusty. To nasz piątkowy standard, nieprawdaż? Smaczny, ale może się znudzić. Tymczasem rybę można przygotowywać na tak wiele sposobów, że można ją jadać co piątek, a za każdym razem mieć zupełnie inny obiad. Wybierajmy więc spośród gatunków ryb, sposobów ich obróbki, dobierajmy dodatki i przyprawy. Nie jest to specjalnie trudne, ani czasochłonne. Rybę przygotowuje się naprawdę szybko, bo jej delikatne mięso nie potrzebuje długiej obróbki cieplnej.
- Makaron zapiekany z tuńczykiem i brokułami: łatwy przepis na codzienne gotowanie
- Dorsz pieczony w folii: sprawdzony przepis!
- Pieczone burgery rybne - idealny sposób na rybę!
- Ryba zapiekana pod warzywami i tartym serem: łatwy przepis na pyszną rybę z piekarnika
- Rybka cudo! Wyjątkowy przepis na niezwykłe kotlety rybne
Bezmięsne kotlety na piątkowy obiad
Bezmięsne kotlety na piątkowy obiad sprawdzają się nie gorzej niż dania rybne. Takie kotlety można przygotować z warzyw, kasz, ryżu, jajek, sera. Można też mieszać składniki w zależności od tego, którymi z nich akurat dysponujemy lub które najbardziej lubimy. Świetnie smakują kotlety jajeczne czy jajeczno-warzywne, znakomite są kotlety z różnych rodzajów kasz i sera, albo warzywne - z jednego rodzaju warzyw lub mieszane. Do większości z nich pasują też sosy: czosnkowy, pieczarkowy, serowy, więc jest w czym wybierać.
- Falafel pieczony: łatwy przepis na falafel z ciecierzycy z puszki
- Kotleciki ryżowo-marchewkowe: przepis na obiad z ryżu i marchewki
- Jackfruit jak szarpana wołowina: przepis jak ugotować owoc chlebowca z puszki
- Obłędnie pyszne kotlety z kaszy gryczanej i sera żółtego: łatwy przepis na bezmięsny obiad
- Pieczone klopsy fasolowe z sosem pomidorowym: pyszne i obfite danie bezmięsne
Galeria: 10 przepisów na bezmięsne kotleciki
Bezmięsne zapiekanki na piątek
Zapiekanka to zawsze doby pomysł na obiad, również piątkowy. Zapiekanki to w większości znakomite dania w stylu zero waste. można do ich przygotowania użyć tego, co zalega nam w lodówce, zużyć produkty zamiast je wyrzucać. Dobrą bazą do zapiekanek są produkty węglowodanowe: makarony, kasze, ryż czy ziemniaki. Do nich dobieramy resztę - warzywa, rybę, ser, tofu. Całość trzeba zwieńczyć sosem, który spoi zapiekankę w całość podczas pieczenia. I obiad na piątek gotowy!
- Jaja zapiekane z serem i sosem pomidorowym - przepyszne danie za niewielkie pieniądze
- Zapiekanka z warzyw gotowanych w lekkim sosie - pyszna i pożywna
- Dietetyczna zapiekanka jajeczna z brokułem i kalafiorem: przepis na detoks z mrożonymi warzywami
- Fenomenalna zapiekanka z kapusty i ryżu z warzywami: łatwy przepis na obfity obiad