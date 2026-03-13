Pomysł na obiad w piątek – 15 prostych dań bez mięsa, które zawsze się udają

Obiad na piątek - inspiracje

Jakie jarskie potrawy można jadać w piątek? Oto skrócona lista inspiracji:

Danie rybne - na piątkowy obiad zazwyczaj podajemy rybę, i bardzo dobrze, bo w wielu domach, to jedyny rybny posiłek w tygodniu. Warto ryby jadać częściej i zadbać o ich różnorodność.

Dania warzywne - gulasze warzywne, zapiekanki, pieczone warzywa.

Dania na bazie makaronu - z dodatkiem ryb, warzyw, owoców sera.

Pyszne risotta i kaszotta - z warzywami lub grzybami.

Kotlety i placki bezmięsne - z warzyw, jajek, sera, grzybów.

Pizzę, focaccię i wytrawne ciasta warzywne i serowe

Obiad na piątek - dania rybne

Piątkowy obiad kojarzy nam się głownie z filetem rybnym, panierowanym i usmażonym, podanym z ziemniakami i surówką z kiszonej kapusty. To nasz piątkowy standard, nieprawdaż? Smaczny, ale może się znudzić. Tymczasem rybę można przygotowywać na tak wiele sposobów, że można ją jadać co piątek, a za każdym razem mieć zupełnie inny obiad. Wybierajmy więc spośród gatunków ryb, sposobów ich obróbki, dobierajmy dodatki i przyprawy. Nie jest to specjalnie trudne, ani czasochłonne. Rybę przygotowuje się naprawdę szybko, bo jej delikatne mięso nie potrzebuje długiej obróbki cieplnej.

Bezmięsne kotlety na piątkowy obiad

Bezmięsne kotlety na piątkowy obiad sprawdzają się nie gorzej niż dania rybne. Takie kotlety można przygotować z warzyw, kasz, ryżu, jajek, sera. Można też mieszać składniki w zależności od tego, którymi z nich akurat dysponujemy lub które najbardziej lubimy. Świetnie smakują kotlety jajeczne czy jajeczno-warzywne, znakomite są kotlety z różnych rodzajów kasz i sera, albo warzywne - z jednego rodzaju warzyw lub mieszane. Do większości z nich pasują też sosy: czosnkowy, pieczarkowy, serowy, więc jest w czym wybierać.

Bezmięsne zapiekanki na piątek

Zapiekanka to zawsze doby pomysł na obiad, również piątkowy. Zapiekanki to w większości znakomite dania w stylu zero waste. można do ich przygotowania użyć tego, co zalega nam w lodówce, zużyć produkty zamiast je wyrzucać. Dobrą bazą do zapiekanek są produkty węglowodanowe: makarony, kasze, ryż czy ziemniaki. Do nich dobieramy resztę - warzywa, rybę, ser, tofu. Całość trzeba zwieńczyć sosem, który spoi zapiekankę w całość podczas pieczenia. I obiad na piątek gotowy!

