Pomysł na obiad w piątek – 15 prostych dań bez mięsa, które zawsze się udają

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-03-13 7:28

Szukasz sprawdzonego pomysłu na obiad w piątek? Wiele osób w tym dniu stawia na lekkie dania bez mięsa, które są szybkie do przygotowania, a jednocześnie sycące i pełne smaku. Zebraliśmy aż 15 prostych propozycji – od aromatycznych zup i makaronów po warzywne dania z patelni. Dzięki nim piątkowy obiad przygotujesz bez stresu i bez długiego stania w kuchni.

Autor: Arkadiusz Fajer/ Shutterstock Klasyczna ryba na piątkowy obiad to nie jedyne danie, które możesz zaserwować na bezmięsny obiad

Obiad na piątek - inspiracje

Jakie jarskie potrawy można jadać w piątek? Oto skrócona lista inspiracji:

  • Danie rybne - na piątkowy obiad zazwyczaj podajemy rybę, i bardzo dobrze, bo w wielu domach, to jedyny rybny posiłek w tygodniu. Warto ryby jadać częściej i zadbać o ich różnorodność.
  • Dania warzywne - gulasze warzywne, zapiekanki, pieczone warzywa.
  • Dania na bazie makaronu - z dodatkiem ryb, warzyw, owoców sera.
  • Pyszne risotta i kaszotta - z warzywami lub grzybami.
  • Kotlety i placki bezmięsne - z warzyw, jajek, sera, grzybów.
  • Pizzę, focaccię i wytrawne ciasta warzywne i serowe

Obiad na piątek - dania rybne

Piątkowy obiad kojarzy nam się głownie z filetem rybnym, panierowanym i usmażonym, podanym z ziemniakami i surówką z kiszonej kapusty. To nasz piątkowy standard, nieprawdaż? Smaczny, ale może się znudzić. Tymczasem rybę można przygotowywać na tak wiele sposobów, że można ją jadać co piątek, a za każdym razem mieć zupełnie inny obiad. Wybierajmy więc spośród gatunków ryb, sposobów ich obróbki, dobierajmy dodatki i przyprawy. Nie jest to specjalnie trudne, ani czasochłonne. Rybę przygotowuje się naprawdę szybko, bo jej delikatne mięso nie potrzebuje długiej obróbki cieplnej.

Ryby morskie – dlaczego warto je jeść?

Bezmięsne kotlety na piątkowy obiad

Bezmięsne kotlety na piątkowy obiad sprawdzają się nie gorzej niż dania rybne. Takie kotlety można przygotować z warzyw, kasz, ryżu, jajek, sera. Można też mieszać składniki w zależności od tego, którymi z nich akurat dysponujemy lub które najbardziej lubimy. Świetnie smakują kotlety jajeczne czy jajeczno-warzywne, znakomite są kotlety z różnych rodzajów kasz i sera, albo warzywne - z jednego rodzaju warzyw lub mieszane. Do większości z nich pasują też sosy: czosnkowy, pieczarkowy, serowy, więc jest w czym wybierać.

Bezmięsne zapiekanki na piątek

Zapiekanka to zawsze doby pomysł na obiad, również piątkowy. Zapiekanki to w większości znakomite dania w stylu zero waste. można do ich przygotowania użyć tego, co zalega nam w lodówce, zużyć produkty zamiast je wyrzucać. Dobrą bazą do zapiekanek są produkty węglowodanowe: makarony, kasze, ryż czy ziemniaki. Do nich dobieramy resztę - warzywa, rybę, ser, tofu. Całość trzeba zwieńczyć sosem, który spoi zapiekankę w całość podczas pieczenia. I obiad na piątek gotowy!

