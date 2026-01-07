Co zrobić z łopatki wieprzowej na obiad: 9 genialnych pomysłów w 9 najlepszych przepisach

5 zasad, jak upiec mięso Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Co to za gatunek mięsa łopatka wieprzowa?

Łopatka wieprzowa to część tuszy wieprzowej. Jak sama nazwa wskazuje, to kawałek mięsa z kością łopatki. Łopatka to zespół mięśni połączonych tkanką łączną. Dlatego łopatkę należy dłużej gotować.

W handlu najczęściej możemy kupić dwa rodzaje łopatki. Tańsza jest łopatka z kością. Łopatka bez kości jest droższa.

W kuchni z łopatki wieprzowej przyrządza się sznycle duszone w sosie, gulasze i wolno pieczone pieczyste. Czas ma tu ogromne znaczenie. Długie gotowanie rozkleja tkankę łączną. Uwalnia smak.

Przeczytaj także: Wieprzowina: czy warto jeść wieprzowinę? Własności, wartości, zastosowanie

i Autor: Shutterstock Łopatka wieprzowa duszona z cebulą - najprostszy sposób na soczystą łopatkę

Najłatwiejszy sposób na soczystą łopatkę

Wspominasz obiady u mamy? Pamiętasz mamine puree ziemniaczane podawane z wieprzowiną w szarym sosie? Tak to właśnie była łopatka wieprzowa duszona z cebulą. Proste i łatwe danie główne, które nie wymaga od nas nadmiernego wysiłku. Dobrze uduszona łopatka rozpływa się w ustach i smakuje niebiańsko. Przecież to dobrze to wspominasz!

Wypróbuj przepis: Łopatka wieprzowa duszona z cebulą

i Autor: Shutterstock Mięciutka łopatka wieprzowa z sosem pieczarkowym to danie godne królów

Przepis na łopatkę w sosie pieczarkowym

W polskiej kuchni pieczarki dodawane są do wielu potraw. W latach 80. XX w. wielkopowierzchniowa uprawa pieczarek stała się bardzo popularna. Dzisiaj w każdym sklepie znajdziesz kilka odmian pieczarek. Do tego przepisu będziesz potrzebować zwykłych białych pieczarek. Możesz również wykorzystać pieczarki mrożone lub z pasteryzowane w solance. Wypróbuj przepis na łopatkę wieprzową duszoną w aromatycznym sosie pieczarkowym.

Wykorzystaj przepis: Łopatka wieprzowa duszona w sosie pieczarkowym

i Autor: Shutterstock Łopatka wieprzowa z pomidorami na ostro świetnie smakuje z ryżem.

Pomysł na pikantną łopatkę w pomidorach

Wieprzowina doskonale smakuje z pomidorami. Duszone pomidory i pikantne przyprawy podbijają smak wieprzowej łopatki. Jeśli lubisz ostre potrawy, to ten przepis na łopatkę zdecydowanie Ci się spodoba!

Polecam przepis: Łopatka wieprzowa z pomidorami na ostro

i Autor: Shutterstock Łopatka wieprzowa świetnie komponuje się z porem w śmietanie.

Łopatka duszona z porami

Wieprzowa łopatka duszona w sosie porowym to jeden z najpopularniejszych przepisów w serwisie Beszamel.pl. Jakiś czas temu cała kulinarna społeczność na nowo odkryła smak duszonego pora. Por to bliski kuzyn cebuli. Po uduszeniu por zmienia smak z pikantnego na słodki, głęboki i pyszny. Proste i genialne rozwiązania dylematu, co zrobić z łopatki wieprzowej. Udusić oczywiście! W porowym sosie!

Wypróbuj koniecznie: Łopatka wieprzowa duszona w sosie porowym

i Autor: Shutterstock Soczysta i krucha pieczeń z łopatki wieprzowej

Pomysł na pieczeń z łopatki wieprzowej

Uwielbiam dania z piekarnika. Pieczone mięso to jedno z najłatwiejszych dań do przygotowania w domu. W zamierzchłych czasach pieczenie wymagało umiejętności palacza. Trzeba było rozgrzać piec i podtrzymywać temperaturę. Dzisiaj to wszystko załatwia za mnie piekarnik elektryczny. Nie ma nic prostszego, niż upieczenie łopatki wieprzowej. Wystarczą mięso z łopatki zamarynować. Wstawić do piekarnika. Poczekać. Gotowe!

Upiecz koniecznie: Łopatka wieprzowa soczysta i krucha

i Autor: Shutterstock Doskonała pieczeń z łopatki w musztardzie

Pomysł na łopatkę w musztardzie

Musztardę często wykorzystuje się w kuchni. Najczęściej jako sos. Niewiele osób wie, że musztarda to świetna marynata i przyprawa do wszystkich gatunków mięs. Musztarda wyjątkowo pasuje do wieprzowiny. Wystarczy mięso posmarować musztardą. Potem wstawić do piekarnika. I gotowe!

Wypróbuj przepis: Łopatka pieczona w musztardzie

i Autor: Shutterstock Wolno pieczona łopatka wieprzowa - soczysta pieczeń rozpływająca się w ustach

Łatwy przepis na soczystą pieczeń

Na samym początku ustaliliśmy, że łopatka wieprzowa wymaga powolnego gotowania. Tylko wtedy uwalnia cały swój potencjał smaku. Przyrządzaj łopatkę wieprzową w skupieniu, z namaszczeniem. Zadbaj o odpowiednio długie marynowanie mięsa. Nie spiesz się podczas pieczenia. Wszystkie etapy przyrządzania rozplanuj. A sukces jest w zasięgu ręki!

Upiecz koniecznie: Wolno pieczona łopatka wieprzowa marynowana w cydrze

i Autor: Shutterstock Soczysta pieczeń z łopatki wieprzowej

Łopatka pieczona w czosnku

Czosnek to ulubiona przyprawa Polaków. Ten pikantny gość o specyficznym zapaszku zepchnął z piedestału tradycyjnych polskich przypraw: majeranek, cząber, macierzankę, rozmaryn. Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie kuchni polskiej bez czosnku. A jeszcze 50 lat temu czosnek uważano za przyprawę biedotę. Wieprzowina w parze z czosnkiem smakuje wybornie. Zatem nie żałuj czosnku i upiecz łopatkę wieprzową z tą przyprawą. Czosnek podczas pieczenia traci swoje zapachowe wady. Zamienia się w aromatyczny dodatek pełen niewysłowionej słodyczy.

Spróbuj koniecznie: Czosnkowa łopatka wieprzowa z piekarnika

i Autor: Shutterstock Łopatkę wieprzową można piec z różnymi przyprawami według własnego upodobania

Pomysł na soczystą i kruchą pieczeń z łopatki wieprzowej

Najłatwiejszy sposób na soczystą i kruchą pieczeń z łopatki wieprzowej to wykorzystanie specjalnego rękawa do pieczenia. Warto iść z duchem postępu. Ułatw sobie życie. Wykorzystaj sprawdzone rozwiązania. Korzystaj z nowinek.

Wypróbuj przepis: Łopatka wieprzowa pieczona w rękawie

Zobacz także: Jak zrobić pieczeń wieprzową? Najlepsze przepisy