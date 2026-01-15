Szybki obiad wegetariański – 7 prostych i pysznych przepisów, które przygotujesz w mgnieniu oka

Anna Szubińska
2026-01-15 15:06

Dania wegetariańskie na obiad mogą być szybkie, smaczne i pełne aromatu – wystarczy kilka prostych składników, by przygotować zdrowy posiłek w mniej niż pół godziny. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą jeść lekko, ale nie rezygnować z satysfakcji z domowego obiadu. Przygotowaliśmy 7 przepisów na szybkie dania wegetariańskie – po jednym na każdy dzień tygodnia. Każdy z nich jest prosty, pełen smaku i różnorodny, dzięki czemu obiad bez mięsa wcale nie musi być nudny.

Autor: Shutterstock Na wegetariański obiad można przygotować szybie, jednogarnkowe warzywa z tofu.

Kotlety jajeczne

Zaczynamy od jarskiej klasyki. Kotlety z jajek są pyszne i treściwe. Sycą na długo dostarczają pełnowartościowego białka, a także witamin i składników mineralnych. Ich przygotowanie nie zajmuje dużo czasu, nie potrzeba tez specjalnych umiejętności. Podane z bukietem warzyw lub surówką stanowią znakomite danie obiadowe.

Oto nasz przepis na kotlety jajeczne

Kotlety z jajek

i

Autor: Shutterstock Jajka ugotowane na twardo to surowiec do przygotowania pysznych kotletów

Placki z cebuli

To nasz wegetariański hit. Placki z cebuli są lekkie i pyszne, do tego bardzo przyjemnie chrupią. Kosztują grosze, smakują znakomicie. Do ich przygotowania oprócz cebuli, mąki i jajka potrzebujesz jedynie nieco przypraw, trochę oleju oraz patelni.

Przepis na placki z cebuli tak dobre, że teściowa poprosiła o przepis

Placki z cebuli: chrupiące i pyszne, teściowa będzie Was prosić o przepis na cebulowe placki

i

Autor: Shutterstock

Khichdi, czyli kasza gryczana po hindusku

Kasza gryczana to nasze cudowne polskie super jedzenie. Można ją przygotować na bardzo wiele sposobów, również w wersjach orientalnych. Ten przepis pochodzi z kuchnia ajurwedyjskiej i jest wyjątkowy. Danie jest bardzo smaczne, dostarcza wielu cennych składników odżywczych i działa kojąco i na ciało, i na umysł. 

Przepis na kaszę gryczaną po hindusku - posiłek, który wzmacnia ciało i równoważy umysł

Khichdi

i

Autor: Shutterstock Khichdi to danie wywodzące się z kuchni ajurwedyjskiej.

Zapiekane naleśniki z ruskim farszem

Wariacja na temat na temat dwóch popularnych dań. Weź farsz z ruskich pierogów, wypełnij nim naleśniki i wszystko razem zapiecz pod warstewką sera. Powstanie sycące danie, które zniknie z talerzy momentalnie.

Przepis na naleśniki zapiekane z ruskim farszem

Zapiekane naleśniki z ruskim farszem: łatwy przepis na obfity obiad z naleśników

i

Autor: Shutterstock

Makaron z podsmażaną cukinią

To chyba danie, które przygotujesz najszybciej z całego zestawienia. 15 minut - tyle potrzeba, by ugotować makaron. W tym samym czasie podsmażysz cukinię z przyprawami. Potem wystarczy połączyć składniki i gotowe.

Przepis na makaron z podsmażaną cukinia i tymiankiem

Aromatyczny i lekki makaron z podsmażaną cukinią i tymiankiem - pyszny obiad w 15 minut

i

Autor: com/ Shutterstock Talerz pysznego makaronu z podsmażoną cukinią i aromatycznym tymiankiem

Wegetariańskie curry

Wyraziste i smaczne curry to jedna z wersji popularnego azjatyckiego dania. W naszej odsłonie przygotowane jest z cieciorki, z pieczarkami i szpinakiem. Smakuje świetnie zarówno samo, jak i z makaronem, ryżem lub pieczywem.

Przepis na curry z pieczarkami, ciecierzyca i szpinakiem

Curry z pieczarkami, ciecierzycą i szpinakiem

i

Autor: Shutterstock

Pasta e fagioli

Kolejne super danie z jednego garnka. Ekspresowe w przygotowaniu, pyszne i rozgrzewające. To coś pomiędzy zupą a gulaszem. Wypełnione makaronem i warzywami daje dużo radości i podczas przygotowania, i podczas jedzenia.

Przepis na włoski makaron z fasolą

makaron z fasolą

i

Autor: Shutterstock
