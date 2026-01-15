Szybki obiad wegetariański – 7 prostych i pysznych przepisów, które przygotujesz w mgnieniu oka

Kotlety jajeczne

Zaczynamy od jarskiej klasyki. Kotlety z jajek są pyszne i treściwe. Sycą na długo dostarczają pełnowartościowego białka, a także witamin i składników mineralnych. Ich przygotowanie nie zajmuje dużo czasu, nie potrzeba tez specjalnych umiejętności. Podane z bukietem warzyw lub surówką stanowią znakomite danie obiadowe.

Oto nasz przepis na kotlety jajeczne

i Autor: Shutterstock Jajka ugotowane na twardo to surowiec do przygotowania pysznych kotletów

Placki z cebuli

To nasz wegetariański hit. Placki z cebuli są lekkie i pyszne, do tego bardzo przyjemnie chrupią. Kosztują grosze, smakują znakomicie. Do ich przygotowania oprócz cebuli, mąki i jajka potrzebujesz jedynie nieco przypraw, trochę oleju oraz patelni.

Przepis na placki z cebuli tak dobre, że teściowa poprosiła o przepis

i Autor: Shutterstock

Khichdi, czyli kasza gryczana po hindusku

Kasza gryczana to nasze cudowne polskie super jedzenie. Można ją przygotować na bardzo wiele sposobów, również w wersjach orientalnych. Ten przepis pochodzi z kuchnia ajurwedyjskiej i jest wyjątkowy. Danie jest bardzo smaczne, dostarcza wielu cennych składników odżywczych i działa kojąco i na ciało, i na umysł.

Przepis na kaszę gryczaną po hindusku - posiłek, który wzmacnia ciało i równoważy umysł

i Autor: Shutterstock Khichdi to danie wywodzące się z kuchni ajurwedyjskiej.

Zapiekane naleśniki z ruskim farszem

Wariacja na temat na temat dwóch popularnych dań. Weź farsz z ruskich pierogów, wypełnij nim naleśniki i wszystko razem zapiecz pod warstewką sera. Powstanie sycące danie, które zniknie z talerzy momentalnie.

Przepis na naleśniki zapiekane z ruskim farszem

i Autor: Shutterstock

Makaron z podsmażaną cukinią

To chyba danie, które przygotujesz najszybciej z całego zestawienia. 15 minut - tyle potrzeba, by ugotować makaron. W tym samym czasie podsmażysz cukinię z przyprawami. Potem wystarczy połączyć składniki i gotowe.

Przepis na makaron z podsmażaną cukinia i tymiankiem

i Autor: com/ Shutterstock Talerz pysznego makaronu z podsmażoną cukinią i aromatycznym tymiankiem

Wegetariańskie curry

Wyraziste i smaczne curry to jedna z wersji popularnego azjatyckiego dania. W naszej odsłonie przygotowane jest z cieciorki, z pieczarkami i szpinakiem. Smakuje świetnie zarówno samo, jak i z makaronem, ryżem lub pieczywem.

Przepis na curry z pieczarkami, ciecierzyca i szpinakiem

i Autor: Shutterstock

Pasta e fagioli

Kolejne super danie z jednego garnka. Ekspresowe w przygotowaniu, pyszne i rozgrzewające. To coś pomiędzy zupą a gulaszem. Wypełnione makaronem i warzywami daje dużo radości i podczas przygotowania, i podczas jedzenia.

Przepis na włoski makaron z fasolą