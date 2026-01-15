Szybki obiad wegetariański – 7 prostych i pysznych przepisów, które przygotujesz w mgnieniu oka

Spis treści
Kotlety jajeczne
Zaczynamy od jarskiej klasyki. Kotlety z jajek są pyszne i treściwe. Sycą na długo dostarczają pełnowartościowego białka, a także witamin i składników mineralnych. Ich przygotowanie nie zajmuje dużo czasu, nie potrzeba tez specjalnych umiejętności. Podane z bukietem warzyw lub surówką stanowią znakomite danie obiadowe.
Oto nasz przepis na kotlety jajeczne
Placki z cebuli
To nasz wegetariański hit. Placki z cebuli są lekkie i pyszne, do tego bardzo przyjemnie chrupią. Kosztują grosze, smakują znakomicie. Do ich przygotowania oprócz cebuli, mąki i jajka potrzebujesz jedynie nieco przypraw, trochę oleju oraz patelni.
Przepis na placki z cebuli tak dobre, że teściowa poprosiła o przepis
Khichdi, czyli kasza gryczana po hindusku
Kasza gryczana to nasze cudowne polskie super jedzenie. Można ją przygotować na bardzo wiele sposobów, również w wersjach orientalnych. Ten przepis pochodzi z kuchnia ajurwedyjskiej i jest wyjątkowy. Danie jest bardzo smaczne, dostarcza wielu cennych składników odżywczych i działa kojąco i na ciało, i na umysł.
Przepis na kaszę gryczaną po hindusku - posiłek, który wzmacnia ciało i równoważy umysł
Zapiekane naleśniki z ruskim farszem
Wariacja na temat na temat dwóch popularnych dań. Weź farsz z ruskich pierogów, wypełnij nim naleśniki i wszystko razem zapiecz pod warstewką sera. Powstanie sycące danie, które zniknie z talerzy momentalnie.
Przepis na naleśniki zapiekane z ruskim farszem
Makaron z podsmażaną cukinią
To chyba danie, które przygotujesz najszybciej z całego zestawienia. 15 minut - tyle potrzeba, by ugotować makaron. W tym samym czasie podsmażysz cukinię z przyprawami. Potem wystarczy połączyć składniki i gotowe.
Przepis na makaron z podsmażaną cukinia i tymiankiem
Wegetariańskie curry
Wyraziste i smaczne curry to jedna z wersji popularnego azjatyckiego dania. W naszej odsłonie przygotowane jest z cieciorki, z pieczarkami i szpinakiem. Smakuje świetnie zarówno samo, jak i z makaronem, ryżem lub pieczywem.
Przepis na curry z pieczarkami, ciecierzyca i szpinakiem
Pasta e fagioli
Kolejne super danie z jednego garnka. Ekspresowe w przygotowaniu, pyszne i rozgrzewające. To coś pomiędzy zupą a gulaszem. Wypełnione makaronem i warzywami daje dużo radości i podczas przygotowania, i podczas jedzenia.
Przepis na włoski makaron z fasolą