Został makaron z obiadu? Te proste pomysły ratują go przed wyrzuceniem

Ugotowany makaron świetnie sprawdza się jako baza do szybkich dań, które często smakują lepiej niż pierwotny obiad. Wystarczy zmienić sposób podania albo dodać kilka prostych składników, żeby zyskać coś chrupiącego, bardziej aromatycznego albo po prostu ciekawszego.

Zamiast odgrzewać go po raz kolejny, warto sięgnąć po kilka sprawdzonych trików. Dzięki nim resztki makaronu przestają być problemem, a stają się punktem wyjścia do szybkiego i naprawdę dobrego posiłku.

Najczęstsze błędy przy przechowywaniu makaronu

Ugotowany makaron może spokojnie poczekać na drugie życie, ale tylko wtedy, gdy jest dobrze przechowywany. Najczęściej problem zaczyna się już na tym etapie.

Makaron pozostawiony „na sucho” szybko się skleja i traci swoją strukturę. Warto od razu po ugotowaniu dodać do niego odrobinę oliwy lub masła i lekko wymieszać, dzięki czemu zachowa sprężystość.

Równie ważne jest przechowywanie w szczelnym pojemniku. Makaron łatwo chłonie zapachy z lodówki i wysycha na powierzchni, co później wpływa na smak i teksturę. Najlepiej trzymać go maksymalnie 2–3 dni – po tym czasie traci swoje właściwości i trudniej go „uratować” w kolejnym daniu.

Pomysły na wykorzystanie makaronu (szybkie wersje do zrobienia od razu)

Ugotowany makaron to gotowa baza, która skraca czas przygotowania kolejnego posiłku praktycznie do minimum. Wystarczy zmienić sposób obróbki, żeby uzyskać zupełnie inny efekt.

Makaron z patelni z jajkiem

Podsmaż makaron na maśle lub oliwie, aż lekko się zarumieni. Dodaj jajko i mieszaj, aż się zetnie, tworząc coś w rodzaju szybkiej, makaronowej jajecznicy. Na koniec dopraw solą, pieprzem i ewentualnie szczypiorkiem.

Szybka zapiekanka z makaronu

Wymieszaj makaron z tym, co masz pod ręką – kawałkiem sera, warzywami albo resztkami mięsa. Przełóż do naczynia, zapiecz przez kilkanaście minut i gotowe. To jeden z najprostszych sposobów na „drugie danie z niczego”.

Chrupiący makaron z piekarnika

Rozłóż makaron na blasze, skrop oliwą i piecz, aż stanie się lekko złocisty i chrupiący. Świetnie sprawdza się jako dodatek do sałatek albo jako przekąska.

Kiedy lepiej odpuścić

Nie każdy makaron nadaje się do ponownego wykorzystania. Jeśli był mocno rozgotowany albo stał w lodówce zbyt długo, jego struktura może się całkowicie rozpaść i nie da się jej już poprawić.

Warto też zwrócić uwagę na zapach i wygląd – jeśli makaron zrobił się lepki, matowy albo ma kwaśną nutę, lepiej go nie używać. W takich przypadkach nawet najlepszy przepis nie pomoże.

Resztki makaronu i wędlin można z powodzeniem wykorzystać do przygotowania sycącej i efektownej sałatki

Z resztek makaronu zrób sałatkę

Niezjedzoną porcję makaronu można wykorzystać do przygotowania treściwej sałatki, która spokojnie może zastąpić posiłek na lunch. Taką sałatkę wrzucamy do pudełeczka i zabieramy ze sobą do pracy lub szkoły. W zależności od użytych składników możemy ją podgrzać w kuchence mikrofalowej, ale nie jest to konieczne. W końcu makaron na zimno też smakuje znakomicie. Oto kilka propozycji na przygotowanie sałatki z dodatkiem makaronu.

Prosta sałatka makaronowa z ogórkiem i rzodkiewką

Sałatka makaronowa z jajkami

Sycąca sałatka z makaronu i wędliny - prosta i efektowna

Resztę makaronu usmaż z dodatkami

Gotowany makaron to świetna baza do szybkich dań z patelni. Wystarczy popuścić nieco wodze wyobraźni lub... zajrzeć do lodówki. Do smażonego makaronu można dodać nieco wędliny, resztę pieczeni czy jajka. Pasuje do niego także większość warzyw. A jeśli w lodówce masz tylko światło i kawałek sera, to nic nie szkodzi. Z tego też wyczarujesz smaczny posiłek.

Makaron smażony z boczkiem lub szynką i jajkiem

Aromatyczny i lekki makaron z podsmażaną cukinią i tymiankiem

Wstążki z masłem i parmezanem

Makaron smażony z boczkiem lub szynką i jajkiem to świetne sycące danie, do przygotowania w kilka minut.

Resztę makaronu wrzuć do zupy

I nie mam tu na myśli zup, które tradycyjnie jada się z makaronem, jak rosół czy pomidorowa. Resztę makaronu można dodać niemal do każdej zupy, aby dodać jej treści lub, żeby nieco ją urozmaicić. Ja bardzo lubię na przykład zupę koperkową z makaronem. Często planuje również obiady tak, aby po dniu makaronowym, następnego dnia na obiad była zupa pieczarkowa, bo do niej też lubię dodać trochę makaronu.

Kalafiorowa z makaronem

Zupa klopsowa z ziemniakami i makaronem

Zupa pieczarkowa - prosty przepis

Makaron! Co warto o nim widzieć? Jak dobrać makaron do potrawy? Jak obliczyć porcję makaronu?

Z resztek makaronu zrób babeczki

Kiedy odkryłam ten przepis na makaronowe muffinki mieliliśmy go w domu co kilka dni, niemal do znudzenia. Dzieciaki oszalały na ich punkcie i mogły je pochłaniać na każdy posiłek dnia. Dorośli domownicy również od nich nie stronili. Teraz robimy je co jakiś czas, eksperymentując nieco z dodatkami i przyprawami. Zazwyczaj te eksperymenty są bardzo udane, choć przyznaję - zdarzyło się nam się kiedyś taki eksperyment wyrzucić do kosza.

Babeczki makaronowe z serem pleśniowym i gruszką

Babeczki makaronowe z serem pleśniowym i gruszką - smaczne i efektowne.

Kotlety z resztek makaronu

Z resztek makaronu można również przygotować niezłe kotlety lub placki. I tu znów mamy pole do popisu, bo do takich kotletów można dodać bardzo wiele dodatków, w zależności od zawartości naszej lodówki. Kotlety makaronowe z dodatkiem wędliny czy mięsa to takie obiadowe 2 w 1, które świetnie sprawdza się "na wynos". Wystarczy dodać do tego nieco surówki i całkiem nieźle zbilansowany posiłek mamy ze sobą.

Kotlety z makaronu i szynki - pomysł na niedrogi obiad

Oszczędne makaronowe placki z resztek spaghetti

Smażone kulki z makaronu z serem - przepis na bajeczną przekąskę