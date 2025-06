Bób: jak i ile gotować? Prosty przepis na idealnie ugotowany bób

Bób to prawdziwy smak lata – miękki, lekko orzechowy i pełen wartości odżywczych. Wystarczy wrzucić go do wrzątku i po kilku minutach cieszyć się pyszną, zdrową przekąską. Najlepszy jest solo, z odrobiną soli i masła, ale świetnie sprawdza się też w pastach, sałatkach czy jako dodatek do makaronu. Kluczem do sukcesu jest jednak odpowiedni czas gotowania – zbyt krótko i będzie twardy, zbyt długo – rozpadnie się i straci smak.

Autor: Shutterstock Młode, zielone ziarenka bobu wystarczy ugotować, by cieszyć się pyszną i zdrową przekąską

Spis treści

Bób można podawać na wiele sposobów

Fanom strączkowego giganta nie trzeba bobu przedstawiać. Kto nie próbował, musi uwierzyć, że od jego ziarenek łatwo się uzależnić. Bób podawany z masłem i solą staje się wyśmienitą przekąską. Ugotowany z koperkiem może dodać smaku sałatkom i obiadowym daniom.

Bób można jeść na surowo

Warto o bobie wiedzieć jedno - w przeciwieństwie do fasolki szparagowej - można go jeść na surowo. Jednak osoby o wrażliwych jelitach i cierpiące na schorzenia gastryczne nie powinny go jeść go na surowo, by nie nabawić się problemów żołądkowych. W takiej sytuacji bób trzeba najpierw ugotować albo upiec. Osoby o delikatnych żołądkach powinny także super zdrowe ziarenka bobu obierać ze skórki.

Jak gotować bób?

Gotowanie bobu jest proste, ale w jak niemal każdym wypadku, zależy od preferencji gotującego. Bób wrzuca się do garnka i zalewa zimną wodą. Warto zadbać, by miał w czym pływać. Przy gotowaniu kilograma bobu powinno się użyć minimum 2 litrów wody. Gotujący się bób należy obficie posolić, co pozwoli wydobyć jego wyjątkowy smak. Potem wystarczy już tylko czekać, aż woda się zagotuje. Młody bób należy po 5-8 minutach od zagotowania spróbować. Wyjąć jedno ziarenko bobowe, by sprawdzić czy jest już miękki. Bób nieco starszy, bardziej mączysty gotuje się od 10-14 minut. Gdy bób osiągnie preferowany stopień miękkości należy go odcedzić, obrać i zjeść.

Jak uniknąć wzdęć po bobie?

Aby uniknąć nieprzyjemnych wzdęć warto na godzinę przed gotowaniem zalać bób bardzo gorącą wodą i odstawić. Po upływie wyznaczonego czasu odlać wodę, zalać ponownie ziarna i gotować z dodatkiem kopru, cząbru lub majeranku.

