Sekretem jest jedna łyżka popularnego produktu

Zamiast po prostu gotować ziemniaki w osolonej wodzie, przed doprowadzeniem jej do wrzenia dodaj do garnka jedną łyżkę masła lub oleju. Ten genialny w swojej prostocie trik sprawi, że czas gotowania skróci się nawet o 10 minut.

Jak to działa? Tłuszcz tworzy na powierzchni wody oraz samych bulw delikatną, cienką warstwę. Działa ona jak swego rodzaju izolator, który zatrzymuje ciepło wewnątrz naczynia i pozwala na bardziej równomierne rozchodzenie się temperatury. Dzięki temu ziemniaki miękną znacznie szybciej, a Ty oszczędzasz cenny czas oraz energię.

Dlaczego ziemniaki zyskują na tym triku?

Szybsze gotowanie to nie jedyna zaleta tego rozwiązania. Dodatek tłuszczu niesie ze sobą szereg korzyści, które odmienią Twoje codzienne posiłki.

Idealna konsystencja. Tłuszcz chroni warzywa przed pękaniem i rozpadaniem się. Bulwy pozostają zwarte, a jednocześnie są niezwykle aksamitne i miękkie w środku.

Tłuszcz chroni warzywa przed pękaniem i rozpadaniem się. Bulwy pozostają zwarte, a jednocześnie są niezwykle aksamitne i miękkie w środku. Koniec z kipieniem. Masło lub olej skutecznie zapobiegają powstawaniu piany, która często ucieka z garnka i brudzi płytę grzewczą.

Masło lub olej skutecznie zapobiegają powstawaniu piany, która często ucieka z garnka i brudzi płytę grzewczą. Głębszy, pełniejszy smak. Ziemniaki delikatnie przechodzą maślanym lub roślinnym aromatem, przez co smakują wybornie nawet bez żadnych innych dodatków.

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Jak jeszcze możesz ułatwić sobie gotowanie ziemniaków?

Jeśli chcesz maksymalnie przyspieszyć przygotowanie obiadu i wydobyć z warzyw pełnię aromatu, wypróbuj te sprawdzone wskazówki.

Krój na równe kawałki. Im mniejsze i bardziej symetryczne cząstki, tym szybciej i bardziej równomiernie się ugotują. Zalej gorącą wodą. Zamiast zaczynać od zimnej wody, zalej ziemniaki wrzątkiem z czajnika. Skrócisz cały proces o kolejne minuty. Dodaj naturalne aromaty. Do gotującej się wody wrzuć ząbek czosnku, liść laurowy lub gałązkę rozmarynu. Twoja kuchnia natychmiast zapełni się niesamowitym zapachem. Złocisty kolor. Jeśli chcesz, aby ziemniaki wyglądały niezwykle apetycznie na talerzu, dodaj do wody szczyptę kurkumy. Nada im pięknego, słonecznego odcienia.

Dzięki tym prostym krokom zwykłe, codzienne danie zamieni się w prawdziwy kulinarny hit, który zachwyci Twoich domowników. Następnym razem, gdy postawisz garnek na palniku, nie zapomnij o tej jednej, magicznej łyżce.

W galerii poniżej znajdziesz 10 najlepszych przepisów na pieczone ziemniaki

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