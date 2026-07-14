Dlaczego cukinia pieczona z fetą to letni hit?

Cukinia jest jednym z najbardziej wdzięcznych warzyw w polskiej kuchni. Jej delikatny smak sprawia, że stanowi idealną bazę dla bardziej wyrazistych składników. Jednym z najlepszych towarzyszy dla tego warzywa jest ser feta. Słony, kremowy i charakterystyczny, świetnie kontrastuje ze słodyczą pieczonej cukinii. To połączenie jest nie tylko smaczne, ale również niezwykle uniwersalne – danie może służyć jako samodzielna, lekka kolacja, przystawka na letnim przyjęciu lub dodatek do grillowanych mięs i ryb.

W szczycie sezonu, gdy cukinii mamy pod dostatkiem, warto wracać do sprawdzonych receptur, które można przygotować w zaledwie kilka minut. Nasz przepis to aktualizacja klasycznego dania, które od lat cieszy się popularnością wśród czytelników Beszamel.pl. Wzbogaciliśmy go o nowe warianty i praktyczne wskazówki, dzięki którym Twoja pieczona cukinia zawsze wyjdzie idealna.

Składniki na podstawową wersję pieczonej cukinii z fetą

Do przygotowania bazowej wersji tego dania będziesz potrzebować tylko kilku podstawowych składników, które o tej porze roku znajdziesz w każdym sklepie lub na lokalnym targu:

2 średnie cukinie (najlepiej młode, o cienkiej skórce),

150-200 g sera typu feta,

3-4 łyżki oliwy z oliwek extra virgin,

2 ząbki czosnku (opcjonalnie),

Świeże lub suszone zioła: oregano, tymianek lub bazylia,

Sól i świeżo mielony pieprz do smaku.

Instrukcja przygotowania krok po kroku

Przygotowanie cukinii z piekarnika nie wymaga zaawansowanych umiejętności kulinarnych. Wystarczy kilka prostych kroków, aby cieszyć się wyjątkowym smakiem.

Krok 1: Przygotowanie warzyw

Cukinie dokładnie umyj i osusz. Nie musisz ich obierać – młoda skórka po upieczeniu jest miękka i pełna smaku. Odcina końcówki, a następnie pokrój warzywo w plastry o grubości około 1-1,5 cm lub w podłużne słupki, w zależności od preferencji.

Krok 2: Marynowanie i doprawianie

Pokrojoną cukinię przełóż do dużej miski. Skrop oliwą z oliwek, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek oraz wybrane zioła. Całość dokładnie wymieszaj, tak aby każdy kawałek warzywa był pokryty aromatyczną marynatą. Zachowaj ostrożność z solą – ser feta sam w sobie jest bardzo słony.

Krok 3: Pieczenie

Blachę do pieczenia wyłóż papierem. Rozłóż kawałki cukinii tak, aby na siebie nie nachodziły – dzięki temu upieką się równomiernie, a nie uduszą we własnym sosie. Ser feta pokrusz w dłoniach lub pokrój w kostkę i posyp nim wierzch warzyw. Piecz w piekarniku nagrzanym do 190 stopni Celsjusza przez około 15-20 minut, aż cukinia zmięknie, a feta lekko się zrumieni.

Warianty i modyfikacje: jak urozmaicić przepis?

Podstawowy przepis to tylko punkt wyjścia. Cukinia pieczona z fetą daje ogromne pole do kulinarnych eksperymentów. Oto kilka sprawdzonych sposobów na wzbogacenie tego dania:

Cukinia z fetą i pomidorkami koktajlowymi

To jeden z najpopularniejszych wariantów. Pomiędzy kawałki cukinii na blasze wrzuć garść pomidorków koktajlowych (w całości lub przekrojonych na pół). Podczas pieczenia pomidorki puszczą sok, który wymiesza się z oliwą i serem, tworząc pyszny, naturalny sos. To zestawienie często pojawia się w trendach kulinarnych jako szybkie danie jednogarnkowe.

Wersja pikantna z chili

Jeśli lubisz ostrzejsze smaki, przed pieczeniem posyp cukinię płatkami chili. Kapsaicyna świetnie przełamuje kremowość fety i delikatność warzywa.

Dodatek miodu i orzechów

Dla fanów nieoczywistych połączeń polecamy skropienie upieczonej cukinii odrobiną płynnego miodu i posypanie jej podprażonymi na patelni płatkami migdałów lub posiekanymi orzechami włoskimi. Słodycz miodu idealnie komponuje się ze słoną fetą.

Praktyczne porady: jak zrobić idealną zapiekankę?

Aby danie zawsze się udawało, warto pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze, wybór warzyw. Najlepsza do pieczenia jest młoda cukinia, która ma zwartą strukturę i mało nasion. Po drugie, temperatura pieczenia – musi być na tyle wysoka, by szybko zrumienić ser, ale nie przesuszyć warzyw.

Z czym podawać tak przygotowaną cukinię? Doskonale smakuje z chrupiącą bagietką, którą można maczać w oliwie z sokami z pieczenia. Sprawdzi się również jako dodatek do kuskusu, ryżu lub jako element większej sałatki na zimno. Jeśli zostanie Ci porcja z obiadu, możesz ją następnego dnia dodać do makaronu – wystarczy wymieszać i podgrzać.

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