Masz cukinię? Te triki sprawią, że placki, zapiekanki i panierowana cukinia wyjdą perfekcyjnie

Jak przygotować cukinię, żeby dania zawsze się udawały?

Cukinia należy do najbardziej wszechstronnych letnich warzyw. Można ją piec, smażyć, grillować, faszerować, dodawać do zapiekanek, zup, makaronów, a nawet ciast. Ma delikatny smak, dlatego świetnie przejmuje aromat przypraw i innych składników. Warto jednak znać kilka prostych zasad, dzięki którym dania z cukinii będą bardziej soczyste, chrupiące lub odpowiednio zwarte.

Najmłodsze cukinie mają cienką skórkę i niewielkie gniazda nasienne, dlatego nie trzeba ich obierać ani wydrążać. Większe okazy warto przekroić wzdłuż i usunąć miękki środek z pestkami, zwłaszcza jeśli planujesz przygotować placki, zapiekankę lub farsz.

Jak pozbyć się nadmiaru wody z cukinii?

Cukinia składa się w ponad 90 procentach z wody, dlatego przed smażeniem lub pieczeniem często warto ją odsączyć. To szczególnie ważne przy plackach, zapiekankach, kotlecikach czy farszach.

Startą lub pokrojoną cukinię oprósz niewielką ilością soli i odstaw na około 15–20 minut. Warzywo szybko puści sok, który należy dokładnie odcisnąć w dłoniach lub przez gazę. Dzięki temu masa będzie gęstsza, a gotowe danie nie stanie się wodniste.

Jeżeli przygotowujesz grillowaną lub smażoną cukinię w plastrach, wystarczy osuszyć ją papierowym ręcznikiem tuż przed obróbką.

Jak panierować cukinię?

Panierowana cukinia najlepiej smakuje z młodych, jędrnych owoców. Pokrój ją w plastry o grubości około 0,5–1 cm lub w podłużne słupki. Przed panierowaniem lekko posól i pozostaw na kilka minut, a następnie dokładnie osusz.

Najbardziej klasyczna panierka to mąka, roztrzepane jajko i bułka tarta. Jeżeli zależy ci na wyjątkowo chrupiącej skórce, możesz wymieszać bułkę tartą z panko, startym parmezanem, sezamem albo ulubionymi ziołami. Świetnie sprawdzą się oregano, tymianek, czosnek granulowany i słodka papryka.

Panierowaną cukinię można usmażyć na patelni, upiec w piekarniku lub przygotować w frytkownicy beztłuszczowej. W piekarniku warto skropić ją niewielką ilością oliwy – panierka będzie bardziej rumiana i chrupiąca.

Co zrobić, żeby placki z cukinii były chrupiące?

Największym wrogiem placków z cukinii jest nadmiar wody. Dlatego po starciu warzywo należy bardzo dokładnie odcisnąć. Im mniej płynu pozostanie w masie, tym łatwiej uzyskać złociste i chrupiące placki.

Dobrym sposobem jest także dodanie niewielkiej ilości skrobi ziemniaczanej lub mąki pszennej zamiast dosypywania dużej ilości mąki. Dzięki temu placki pozostaną delikatne w środku. Smaż je na dobrze rozgrzanym tłuszczu i nie przewracaj zbyt wcześnie – dopiero gdy spód będzie wyraźnie zarumieniony.

Placki z cukinii świetnie smakują zarówno w wersji wytrawnej z jogurtowym dipem, jak i z dodatkiem wędzonego łososia, sera feta czy jajka sadzonego.

Jakie przyprawy najlepiej pasują do cukinii?

Delikatny smak cukinii doskonale komponuje się z czosnkiem, cebulą, oregano, tymiankiem, bazylią, rozmarynem i koperkiem. Świetnie pasuje do niej również wędzona papryka, curry, kurkuma oraz płatki chili.

Jeżeli przygotowujesz dania kuchni śródziemnomorskiej, warto połączyć cukinię z oliwą, pomidorami i mozzarellą. W bardziej wyrazistych potrawach dobrze sprawdza się ser feta, parmezan, cheddar lub oscypek.

Co można zrobić z cukinii oprócz zapiekanki?

Cukinia daje ogromne możliwości i trudno znaleźć drugie warzywo, które można wykorzystać na tak wiele sposobów. Sprawdzi się jako składnik kremowych zup, leczo, makaronów, risotta, faszerowanych łódeczek, kotlecików warzywnych czy placków. Można ją grillować, piec, smażyć w cieście naleśnikowym albo panierce.

Coraz większą popularnością cieszą się także frytki z cukinii, roladki z serem i szynką, carpaccio z surowej cukinii oraz ciasta z dodatkiem startej cukinii, która sprawia, że wypieki są wyjątkowo wilgotne i długo zachowują świeżość.

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