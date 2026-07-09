Wiśnie to nie czereśnie! Odkryj moc tych owoców: łagodzą ból, chronią serce i spowalniają starzenie

Jak rosną wiśnie?

Wiśnie to owoce pestkowe rosnące na drzewach wiśniowych. Drzewa są średniej wielkości, tworzą luźną koronę o wydłużonych, zakończonych ostro, ciemnozielonych liściach. Kuliste owoce rosą w niewielkich "kiściach", maja kolor od czerwonego do ciemnopurpurowego.

Smak wiśni

Wiśnie rosnące w Polsce mają bardzo charakterystyczny słodko-kwaśny smak. Swoją słodycz wiśnie zawdzięczają mocnym, letnim promieniom słońca, a kwasowość nocnemu chłodowi. Ze względu na tę kwasowość nie każdy je lubi jeść na surowo, natomiast przetwory z wiśni są bardzo cenione niemal przez wszystkich.

Wiśnie a czereśnie, czym się różnią?

Wiśnie i czereśnie należą do tej samej rodziny różowatych i rodzaju Prunus L. Owoce wiśni i czereśni choć są podobne w kształcie różnią się kolorem: wiśnie występują tylko w kolorach od ciemnoczerwonego do ciemnopurpurowego, a czereśnie mogą być również żółte i żółtoróżowe. Owoce zdecydowanie różnią się smakiem - wiśnie są kwaskowe, z kolei czereśnie słodkie i mają bardziej jędrny, a mniej soczysty miąższ. Czereśnie są też nieco większe - dotyczy to zarówno owoców, jak i samych drzew. Spore różnice występują również w zawartości składników odżywczych.

Właściwości czereśni. Dlaczego warto jeść czereśnie?

Odmiany wiśni

W Polce uprawia się wiśnie na owoce oraz wiśnie ozdobne (które nie owocują lub ich owoce są niejadalne). Gdzieniegdzie można również spotkać rosnąca dziko wiśnię karłowatą. Do odmian najczęściej uprawianych na owoce należą wiśnie szklanki oraz wiśnie łutówki, coraz popularniejsze są również odmiany: pandy, nana, debreczyńska, kelleris oraz groniasta z Ujhefertoi.

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Właściwości wiśni

Wiśnie zawierają duże ilości kwasów owocowych i pektyny. Te słodko/kwaśne owoce są źródłem potasu, wapnia i magnezu, które wzmacniają pracę serca i chronią przed chorobami układu krążenia. Jedzenie wiśni korzystnie wpływa na cerę, a kąpiele z dodatkiem naparu z młodych gałązek wiśni wskazane są dla osób cierpiących na reumatyzm. Wiśnie to smaczne i mało kaloryczne owoce, a pektyny w nich zawarte ułatwiają wiązanie i wydalanie z organizmu toksycznych związków i obniżają poziom cholesterolu we krwi. Kwasy zawarte w wiśniach regulują trawienie, a antyoksydanty unieszkodliwiają działanie w organizmie wolnych rodników. Inne przeciwutleniacze zawarte w wiśniach to witamina C i karoten.

Dlaczego jeszcze warto jeść wiśnie?

Jedzenie wiśni pomaga zachować ciało w dobrej kondycji i spowalnia powstawanie zmarszczek. Wywar z szypułek wiśniowych wzmacnia serce i zmniejsza krwawienie menstruacyjne u kobiet. Wywar działa także moczopędnie i skutecznie hamuje biegunki. Warto pamiętać, że sok z wiśni rozrzedza śluz przy stanach zapalnych dróg oddechowych, obniża temperaturę i działa rozwalniająco przy chronicznych zaparciach. Zdrowa dieta z zawartością wiśni pomaga obniżyć cholesterol, jest źródłem błonnika, zapobiega anemii, wzmacnia odporność, poprawia apetyt i przemianę materii.

Witaminy i składniki odżywcze zawarte w wiśniach

witamina C

witamina K

kwas foliowy

potas

miedź

witamina B1

witamina B2

żelazo