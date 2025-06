Pasteryzacja na sucho i na mokro: skuteczne metody w piekarniku, garnku i zmywarce

Pasteryzacja to sprawdzona metoda konserwacji przetworów w temperaturze 75–100°C, która skutecznie eliminuje bakterie i grzyby. Dzięki niej produkty zachowują pełnię wartości odżywczych oraz naturalny smak i aromat, co czyni ją idealnym sposobem na długotrwałe przechowywanie domowych wyrobów.

Autor: Archiwum serwisu Przetwory warto pasteryzować, aby na dłużej zachować ich zawartość.

Tradycyjnie pasteryzację przeprowadza się gotując słoiki w wodzie. Można to jednak zrobić znacznie prościej, bez zbędnego bałaganu w kuchni. Poznaj różne metody pasteryzacji i stosuj je z powodzeniem podczas robienia przetworów z warzyw i owoców.

Pasteryzacja przetworów w wodzie

Pasteryzację w garnku z wodą stosuje się przede wszystkim do słoików typu „weck”. Słoiki tego typu mają uszczelnienie w postaci gumki, która nie lubi suchej atmosfery piekarnika. Pasteryzacja w garnku z wodą to dość kłopotliwy sposób, ale konieczny w tym przypadku. Można oczywiście w ten sposób pasteryzować słoiki typu „twist-off”, ale nie jest to konieczne, gdy są prostsze metody. Pokrótce przypominamy, jak pasteryzować przetwory w garnku z wodą. Szczegółowo opisujemy tę metodę tutaj: Jak pasteryzować słoje i butelki typu weck oraz twist-off.

Słoiki należy ustawić w dużym garnku w taki sposób, żeby nie stykały się ze sobą i ze ściankami bocznymi naczynia. Na dnie naczynia kładziemy ściereczkę kuchenną lub grubszy płat gazy.

Naczynie należy napełnić wodą o temperaturze zbliżonej do temperatury zawartości słoja. Woda powinna prawie całkowicie przykryć słoiki.

Naczynie ze słojami ogrzewamy zgodnie z czasem i temperaturą określonymi w przepisie na sporządzane przetwory.

Schładzamy słoiki, ustawiając je na ściereczce lub desce albo odlewając stopniowo gorącą wodę z naczynia, w którym były pasteryzowane, i dolewając zimną wodę ostrożnie po ściankach bocznych naczynia.

Po całkowitym wystygnięciu weków zdejmujemy z pokrywek sprężynki i sprawdzamy szczelność zamknięcia słojów.

Pasteryzacja przetworów w zmywarce

W ten sposób można pasteryzować wszystkie przetwory zakwaszone octem. Na przykład marynowane ogórki, dynię, śliwki, gruszki, a nawet grzyby.

Ustawiamy cykl myjący w zmywarce na co najmniej 75ºC albo wyższy. Słoiki układamy wieczkami do dołu.

Bardzo ważne: nie dodajemy żadnych detergentów myjących!

Włączamy zmywarkę i czekamy aż zakończy zadany program.

Otwieramy zmywarką i pozostawiamy słoiki do ostygnięcia.

Gdy przetwory ostygną, wyjmujemy je ustawiając wieczkami do góry.

Ze względu na dość niską temperaturę pasteryzacji nie poleca się tej metody do konserwowania fasolki i groszku. Akurat te produkty lepiej tyndalizować. Pasteryzowanie w zmywarce to metoda, która świetnie nadaje się do pasteryzacji dżemów i konfitury. Można również tą metodą pasteryzować kiszoną kapustę lub kiszone ogórki.

Pasteryzacja słoików w piekarniku

Przetwory przelewamy do słoików. Słoiki ustawiamy na blasze piekarnika tak, by nie stykały się ze sobą. Wstawiamy do zimnego piekarnika. Ustawiamy temperaturę na 130ºC. Pasteryzacja powinna trwać 30-40 minut, podczas których nagrzeje się piekarnik oraz zawartość słoików. Następnie wyłączamy piekarnik, uchylamy go i pozostawiamy przetwory w piekarniku na kolejne 30 minut, by wystygły. Po tym czasie, wciąż gorące słoiki wyjmujemy i ustawiamy na ściereczce na blacie do całkowitego ostygnięcia.

Pasteryzacja tylko początkowo wydaje się skomplikowana. Po pierwszej próbie staniecie się mistrzyniami i mistrzami pasteryzacji.