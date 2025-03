Z czym podawać gnocchi? Najlepsze dodatki do włoskich kluseczek!

Gnocchi – małe włoskie kluseczki o wielkim smaku! Ten przysmak ze słonecznej Italii podbił serca smakoszy na całym świecie, a jego popularność wciąż rośnie. Można je błyskawicznie przygotować w domu, ale z czym najlepiej je podać? Oto sprawdzone i pyszne pomysły na dodatki, które wyniosą gnocchi na kulinarne wyżyny!

Autor: Shutterstock Z czym jeść gnocchi? Poznaj sprawdzone patenty na obiad we włoskim stylu.

Czym są gnocchi?

Gnocchi to kluseczki, które przyrządza się z mąki, ziemniaków, jajek i soli. Pierwsze przepisy powstały już w czasach starożytnych. Stanowiły pożywienie dla żołnierzy legionów rzymskich podczas wojen. Wówczas przygotowywano je jedynie z mąki i wody. Przez steki lat przepis na gnocchi zmienił się i rozprzestrzenił po całym świecie. Kluseczki są tak lubiane, że co miesiąc mają swój dzień. Każdego 29 dnia miesiąca Włosi obchodzą to nietypowe święto, zajadając się pysznymi gnocchi.

Jak zrobić gnocchi?

Aby przyrządzić w domu prawdziwe włoskie gnocchi, wystarczą zaledwie cztery niedrogie składniki. Kluseczki robi się z mąki, ugotowanych ziemniaków, jajek oraz soli. Są bardzo podobne do naszych kopytek. Gnocchi są miękkie i delikatne w smaku. Ich cechą charakterystyczną są wgłębienia, dzięki którym takie dodatki jak sos doskonale się utrzymują na ich powierzchni.

W każdym regionie Włoch gnocchi podaje się w inny sposób. Najlepsze tradycyjne włoskie kluseczki można zjeść w Abruzji, Lacjum i Wenecji Euganejskiej. Podaje się je z rożnymi dodatkami, które podkręcają smak i urozmaicają danie.

Z czym jeść gnocchi?

Włoskie kluseczki z ziemniaków zawsze podaje się w towarzystwie różnych dodatków. Wybór składników jest olbrzymi i zależy tylko od wyobraźni i preferencji smakowych.

Gnocchi można podać jako pyszne danie na obiad. Najprostszym dodatkiem jest roztopione masło, którym polewa się kluseczki, oraz świeże lub suszone zioła. Gnocchi doskonale łączą się z sosami. Sprawdzi się nie tylko aromatyczny sos pomidorowy doprawiony włoskimi ziołami. Kluseczki pysznie łączą się z sosem grzybowym, szpinakowym czy klasycznym sosem śmietanowym. Można zaserwować je z sosem bolońskim. Dzięki dodatkowi mięsa posiłek jest bardziej sycący.

Kluseczki ziemniaczane pysznie smakują z dodatkiem warzyw i serów. Sprawdzi się nie tylko włoska mozzarella, ale i angielski cheddar czy szwajcarski gruyère. Równie dobre będą z gorgonzolą, parmezanem lub aromatycznym serem pleśniowym.

Gnocchi można zjeść jako uzupełnienie dania głównego ze sztuką mięsa w roli głównej. Kluseczki można też dodawać do dań jednogarnkowych mięsnych i potraw wegetariańskich. To dobry zamiennik ryżu, makaronu i ziemniaków.

Ziemniaczane gnocchi można wykorzystać do przyrządzenia pysznej i aromatycznej zapiekanki. Wystarczy połączyć je z wybranymi warzywami, dodać mięso i sos, a następnie wymieszać i zapiec w piekarniku.

We Włoszech smaczne kluseczki podaje się także jako dodatek do zup. Dobrze smakują w zupie pomidorowej czy warzywnej. Nawet z bulionem smakują wybornie.

Jak jeść gnocchi? Sprawdzone przepisy

Poniżej znajdziecie kilka łatwych i szybkich pomysłów na włoskie kluseczki ziemniaczane. Receptury nie są skomplikowane, a przygotowane według nich dania z gnocchi smakują obłędnie.

Zobacz galerię i poznaj sprawdzone przepisy na pyszne kluski z ziemniakami. Poniżej znajdziesz także szybki quiz o ziemniakach. Sprawdź swoją wiedzę!

