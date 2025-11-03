Tuńczyk z makaronem w najlepszym wydaniu – 10 pomysłów na błyskawiczne dania pełne smaku

14:13

Tuńczyk z makaronem to duet, który nigdy nie zawodzi – prosty, szybki i zawsze pyszny. Wystarczą dwa składniki, odrobina ziół i kilka minut w kuchni, by wyczarować pełnowartościowy obiad, który smakuje jak z włoskiej trattorii. Ten klasyczny zestaw można przyrządzać na dziesiątki sposobów – z pomidorami, oliwkami, warzywami, śmietanką czy cytrynowym sosem. Makaron z tuńczykiem z puszki to prawdziwy ratunek, gdy brakuje czasu, a chcesz zjeść coś pożywnego i aromatycznego.

Autor: Bba Photography/ Shutterstock Makaron i tuńczyk to doskonały duet, który może stanowić podstawę wielu pysznych dań

Makaron z tuńczykiem w sosie

Makaron zwykle gotujesz się 10-15 minut. To wystarczająco dużo czasu, aby przygotować pyszny sos do niego. Wystarczy puszka czy dwie tuńczyka w oleju, sosie własnym lub wodzie i kilka dodatków. Do tuńczyka pasują pomidory - świeże i suszone, por, zielone warzywa liściaste, a także strączki. Taki sos można przygotować na oliwie lub zabielić go śmietaną. Tuńczyk świetnie łączy się też z serami: topionym, mascarpone czy mozzarellą.

Spaghetti z tuńczykiem - obiad na szybko dla zapracowanych

Spaghetti z suszonymi pomidorami i tuńczykiem

Tagliatelle z tuńczykiem, porem i ziołową nutką

Najprostszy makaron z tuńczykiem i ziołami

Makaron! Co warto o nim widzieć? Jak dobrać makaron do potrawy? Jak obliczyć porcję makaronu? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tuńczyk z makaronem zapiekany

Zapiekanka makaronowa z tuńczykiem to danie treściwe, smaczne i szybkie w przygotowaniu. To znakomite rozwiązanie na danie z niczego: można wykorzystać do nie go resztkę makaronu z poprzedniego dnia i zagubioną na dnie szuflady puszkę tuńczyka.

Tuńczyk zapiekany z kukurydzą, serem feta i pomidorami: przepis na tuńczyka z puszki

Makaron zapiekany z tuńczykiem i brokułami: łatwy przepis na codzienne gotowanie

Zapiekanka z tuńczykiem: przepis na zdrowe i tanie danie

Lasagne z tuńczykiem, cukinią i awokado: łatwy przepis

Ryby w diecie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Makaron z tuńczykiem w jednej sałatce

Tuńczyk i makaron to znakomita para również na zimno. Z dodatkiem świeżych warzyw i kilku kropli oliwy możemy wyczarować znakomitą, sycącą przekąskę.

Sałatka makaronowa z tuńczykiem i suszonymi pomidorami

Makaronowa sałatka Nicoise z tuńczykiem i warzywami