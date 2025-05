Szybko, łatwo i pysznie – 13+ kolacyjnych przepisów na spokojny wieczór

Po długim dniu marzysz tylko o jednym – czymś ciepłym, pysznym i łatwym do zrobienia, co nie wymaga walki z garnkami ani przeglądania książek kucharskich. Jeśli na myśl o gotowaniu zaczynasz negocjować z lodówką lub kończysz z waflami ryżowymi w jednej ręce i pilotem w drugiej – mamy coś dla ciebie. Te kolacyjne przepisy są szybkie, kojące i nie wymagają ani kulinarnego talentu, ani anielskiej cierpliwości. W sam raz na wieczór, gdy chcesz dobrze zjeść, a nie się zmęczyć.

Pierwszy krok do zrobienia smacznej kolacji to przegląd lodówki i szafek kuchennych. Zawsze przecież mamy jakieś zapasy w domu: makaron, warzywa w puszkach lub mrożone, ser, olej, przyprawy, przecier pomidorowy, gotowe ciasto francuskie. Wystarczy odrobinę wysilić wyobraźnię i szybką kolację można przygotować w 15 minut. Najlepiej sprawdzają się w takiej sytuacji proste dania makaronowe, sałatki, dania jednogarnkowe oraz wytrawne ciasteczka i przekąski.

Prosta pasta na szybką kolację

Proste pasty to znakomite i szybkie dania. Pyszny makaron zrobicie w 20 minut. Aby przygotować proste danie wystarczy: ugotować i odcedzić makaron, a następnie wrzucić z powrotem do garnka, dodać masło oraz czosnek i wszystko szybko wymieszać. Na koniec dodajemy starty ser i posypujemy świeżymi ziołami, np. bazylią. Jeśli mamy pomidory lub przecier pomidorowy, możemy zrobić z nich sos do makaronu. Innym dodatkiem do makaronu może być szpinak. Mrożony szpinak wrzucamy na patelnię, doprawiamy solą, pieprzem, czosnkiem, na końcu dodajemy mleko lub śmietanę. Tak przyrządzony szpinak mieszamy z makaronem.

Dania jednogarnkowe na szybką kolację

Proste są też dania jednogarnkowe, polecamy szczególnie warzywne np. z cukinii, pomidorów, cebuli, papryki. Wszystkie warzywa kroimy, wrzucamy do garnka, doprawiamy czosnkiem i wlewamy trochę oliwy. Całość gotujemy ok. 20 minut, tak by warzywa się nie rozgotowały i ciepła kolacja gotowa.

Szybka sałatka na lekką kolację

Jeśli mamy świeżą sałatę lub gotową mieszankę sałat, którą bez trudu kupimy w supermarkecie, możemy zrobić błyskawiczną sałatkę. Sałatę myjemy, skrapiamy oliwą, dodajemy rozgnieciony ząbek czosnku, możemy też dać – jeśli mamy – pokrojone w paseczki suszone pomidory. Na tak przygotowaną sałatę, kładziemy jajko sadzone. Danie jest szybkie, smaczne i wygląda bardzo apetycznie.

Wytrawne ciasteczka na szybką na kolację

Gotowe ciasto francuskie, które kupujemy w sklepie, to też dobry pomysł na szybką kolację. Ciasto kropimy na kwadraty, wypełniamy nadzieniem i sklejamy powstałe paszteciki. Nadzienie możemy zrobić z tego, co mamy w lodówce: sera mozzarelli, pieczarek, wędliny, cebuli. Pieczemy w piekarniku ok. 10-15 minut. Prosta i pyszna tarta z ciasta francuskiego to bardzo prosty przepis. Gotowe ciasto rozkładamy w formie do pieczenia wyłożonej papierem, na wierzchu ciasta możemy położyć np. szpinak i ser, całość zapiekamy ok. 15 minut.

