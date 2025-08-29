Nalewki domowe - 10 przykazań domowego producenta nalewek

Nalewka to alkoholowy wyciąg z roślin - najczęściej z owoców, ale także ziół, orzechów, przypraw i warzyw. Podczas produkcji domowych nalewek alkohol wyodrębnia się i prawie w całości wydobywa aktywne substancje zawarte w ziołach i owocach, a także znakomicie je konserwuje. Dla smaku nalewki ważne jest, aby, aby dobrać jego odpowiednią moc do rodzaju owoców. Oto 10 sprawdzonych porad, jak zrobić domową nalewkę.

Autor: Shutterstock Domowe nalewki to świetny pomysł na prezent

Przygotowanie nalewki nie jest trudne. Wystarczy wziąć garść owoców, zalać je spirytusem i zostawić na jakiś czas. Gdy nabierzesz wprawy i zyskasz doświadczenie, możesz modyfikować przepisy, robiąc autorskie nalewki. Zacząć jednak trzeba od skrupulatnego przestrzegania zaleceń i stosowania się do przepisów.

Jaki wpływ ma moc alkoholu na smak nalewki?

Na nalewkę wytrawną spirytus nie powinien mieć więcej niż 60 proc. Dla ułatwienia pracy można kupić gotowy spirytus nalewkowy i zalewać nim świeże owoce, bez konieczności rozcieńczania go wodą. Spirytus o mocy 70 proc. wyciągnie z nich więcej smaku i aromatu, chyba że doda się miód lub syrop ugotowany z cukru i wody, przyspieszające ekstrahowanie. Powstaną wtedy nalewki słodsze. Gotowe nalewki (kupione oraz zrobione przez nas) mają zazwyczaj od 40 do 45 proc. alkoholu. Nie należy zalewać owoców spirytusem mocniejszym niż 70 proc., ponieważ może on zamknąć owoce i nie oddadzą one wtedy całości swego smaku i aromatu. Warto pamiętać, że im twardsze są owoce, tym dłużej powinny leżakować w alkoholu.

10 przykazań domowego producenta nalewek

Przygotowanie owoców na nalewkę

1. Przygotuj owoce, z których chcesz zrobić nalewkę.

Używaj owoców świeżych, dobrej jakości, umytych i osuszonych. Jeśli nie odsączysz ich dokładnie, a potem nie wysuszysz, w nalewce znajdzie się za dużo wody. Jeżeli na owocu jest nawet mała plamka świadcząca o tym, że się psuje, nie używaj go, nawet po wykrojeniu.

2. Zamroź na krótko owoce cierpkie i gorzkawe.

Gdy robisz nalewkę z tarniny, jarzębiny, jałowca czy róży - warto owoce włożyć na kilka godzin do zamrażalnika. Poprawi to smak nalewki i ułatwi ekstrahowanie.

Przygotowanie odpowiednich naczyń i akcesoriów na nalewkę

3. Zaopatrz się w szklane słoje ze szczelnym zamknięciem.

Niezbędne są takie przybory jak:

gęste sitka

filtry do kawy do filtrowania nalewu (można użyć gazy, płótna bawełnianego lub lnianego)

butelki z zamknięciem do przechowywania

piękne karafki do podania gotowych nalewek

Woda do nalewki

4. Woda - składnik nalewki

Gdy składnikiem przepisu jest woda, nie używaj wody destylowanej. Jakość nalewki nie będzie lepsza, jeśli użyjesz wody destylowanej. Nie sięgaj po nią, ponieważ jest pozbawiona wartości biologicznej. Do przygotowania nalewek najlepsza jest woda źródlana lub mineralna. Można także użyć przegotowanej wody z kranu.

Smak nalewki

5. Przyprawy do nalewek

Poznaj sztukę doprawiania. Wybierz przyprawy najlepszej jakości, niemielone, nierozdrobnione: wanilię w laskach, kawałki cynamonowej kory, nitki szafranu, gałkę muszkatołową i korzeń imbiru w całości, anyż, ziele angielskie, liście laurowe, pieprz w ziarnach. Przyprawy dodawaj ostrożnie - mają podkreślić smak owoców, a nie go przytłumić.

6. Cierpliwość

Uzbrój się w cierpliwość, nalewka musi nabrać mocy. Nabiera jej na dwóch etapach. W pierwszym (trwa to od kilku dni do kilkunastu tygodni), gdy alkohol wydobywa z surowca cenne związki, powinna stać w ciepłym, ale ciemnym miejscu. Później po przefiltrowaniu i przelaniu do butelek, lepiej przechowywać ją w chłodzie, gdzie jej smak i aromat dojrzeją.

7. Czas leżakowania

Nie pij nalewki od razu. Sekretem wspaniałego smaku nalewki jest jej długi czas leżakowania - minimum trzy miesiące, a najlepiej kilka lat. Nalewki są jak wino - im starsze, tym lepsze.

Klarowność nalewki

8. Co zrobić, aby nalewka nie była mętna?

Sprawdź, czy nalewka jest idealnie przezroczysta. Aby była klarowna, po odcedzeniu surowca trzeba przelać ją kilka razy przez papierowe filtry (np. do kawy). Po każdorazowym przecedzeniu nalewka powinna kilka godzin odpocząć. W tym czasie na dno opadną drobinki roślin, które przy następnym zlaniu zostaną na filtrze.

Rady dla początkujących nalewkarzy

9. Nie eksperymentuj jeśli dopiero zaczynasz przygodę z nalewkami.

Stosuj się do zaleceń i postępuj według przepisów na nalewki. Używaj tylko takich składników i w dokładnie takich ilościach, jakie są podane w przepisie.

10. Nigdy nie idź na skróty.

Dosładzaj trunek, tylko jeśli wymaga tego przepis. Najlepiej sprawdzi się domowy syrop cukrowy, a nie sam cukier.

"Nalewki, natura zamknięta w butelce"

"Nalewki owocowe są łatwe, żeby nie powiedzieć banalne, do samodzielnego zrobienia. Nie wymagają precyzji w doborze i odmierzaniu składników. Kiedy pozna się podstawowe zasady, można eksperymentować z produktami, proporcjami, uzyskując coraz ciekawsze smaki i aromaty. Nalewki wymagają wyłącznie cierpliwości. Jeśli chcemy cieszyć się wspaniałym, głębokim smakiem trunku, musimy dać mu czas, by dojrzał. Niekiedy wystarczą 3 miesiące, z reguły nalewka powinna leżakować minimum pół roku. Są i takie, na które trzeba poczekać ponad rok. Ale warto... zapewniam."

Anna Szubińska

Przepisy na pyszne nalewki znajdziecie w wydanej pod patronatem Beszamel.pl przez wydawnictwo HARDE książce Anny Szubińskiej "Nalewki. Natura zamknięta w butelce". Poradnik do nabycia w sieci Empik, księgarniach i sklepie vivelo.pl.

