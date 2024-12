Sałatka na Wigilię i święta – odkryj TOP 10 przepisów na wyjątkowe świąteczne smaki!

8:24

Wigilia i Boże Narodzenie to czas, gdy na stołach obok śledzi, karpia i pierogów królują sałatki. Jakie wybrać, by pasowały zarówno do dań bezmięsnych, jak i mięsnych, dodając smaku, witamin i orzeźwienia? Oto 10 sprawdzonych przepisów na sałatki idealne na święta!

Autor: Shutterstock Sałatki to klasyczne dania, które zazwyczaj goszczą na naszych świątecznych stołach.

Spis treści

Sałatka na Wigilię - ceniona klasyka

Klasyczną sałatką, jaka znajdzie się na stołach w większości polskich domów jest oczywiście sałatka jarzynowa, anegdotycznie nazywana królową świątecznego stołu. Wiele osób (w tym także my) nie wyobraża sobie, by wśród wigilijnych przystawek zabrakło tej sałatki. Choć w każdym domu przyrządza się ją w nieco inny sposób, to warto znać bazowy przepis na to niezbędne danie.

Sałatka jarzynowa - przepis na tradycyjną sałatkę jarzynową babci Teresy

Sałatki śledziowe na Wigilię

Oprócz jarzynówki chętnie jadamy w święta sałatki śledziowe - doskonałe połączenia warzyw i tej zdrowej ryby. Szczególnie lubią je osoby, które nie przepadają za klasycznymi śledziami w oleju.

Sałatka śledziowa poznańska - przepis według Magdy Gessler

Sałatka śledziowa z burakami: przepis na sałatkę warstwową

Gdy o burakach mowa - to królowie świątecznego stołu w okresie Bożego Narodzenia. Zawsze zdrowe buraczki warto jeść przy każdej okazji, bo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie oraz... trawienie.

Sałatka z buraczków z fasolą

Śledzie w buraczkach á la truskawki: zabawny sposób podania [WIDEO]

Jeśli zaś chcielibyśmy zachwycić biesiadników i wprowadzić na stół powiew nowości - możemy wypróbować sałatkę nie tylko pyszną, ale też dekoracyjną.

Sałatka warstwowa: Leśna polana - doskonała na uroczystości i przyjęcia

Bożonarodzeniowe uczty - nie zapomnij o sałatkach

Gdy wieczerza wigilijna już za nami i zaczynają się święta Bożego Narodzenia, w większości polskich domów na stół wjeżdżają dania mięsne. Dobrze byłoby by towarzyszyły im sałatki, które podkreślą smak potraw, dostarczą nam witamin i błonnika korzystnego dla naszego przewodu pokarmowego.

Wielką zaletę ma sałatka ziemniaczana, którą można przygotować wcześniej i podać na obiad jako dodatek do mięs.

Niemiecka sałatka ziemniaczana: przepis na Kartoffelsalat [WIDEO]

Sałatka z przepisu poniżej przyspieszy trawienie i będzie ciekawym, orzeźwiającym kontrapunktem dla ciężkostrawnych dań - pieczonych mięs i drobiu

Surówka z selera naciowego i ananasa: łatwy przepis

Smakowita sałatka z kapusty pekińskiej także doskonale pasuje do pieczonych lub smażonych mięs.

Sałatka z kapusty pekińskiej z papryką i kukurydzą [przepis]

Podobne zalety prezentuje surówka z modnego jarmużu - nie tylko zdrowa, ale też dekoracyjna i bardzo łatwa do przygotowania.

Jarmuż: surówka z jarmużu z marchewką i jabłkiem [przepis]

Domowy majonez: szybki przepis na majonez w 10 sekund Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.