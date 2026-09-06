Jesz grzyby? Boczniaki to Twój sekret na niższy cholesterol i walkę z komórkami rakowymi

Jak wyglądają boczniaki?

Boczniaki mają kapelusze w kształcie muszli, koloru od popielatego do ciemnoszarego. Trzon tych grzybów wyrasta asymetrycznie, z boku. Rosną też nietypowo, bo na pniach drzew liściastych. Tworzą grupy, układając się dachówkowato.

Gdzie rosną boczniaki? Można je spotkać nie tylko w lasach, ale też w parkach i ogrodach. Występują od listopada nawet do lutego, jeśli zima jest łagodna. W sklepach sprzedawane są boczniaki hodowlane.

Wartości odżywcze boczniaków

Boczniaki zawierają białko przyswajalne w 70 proc. oraz sporo nienasyconych kwasów tłuszczowych. Są źródłem witamin z grupy B, witaminy C, a także wapnia, żelaza, magnezu, fosforu, potasu, selenu, sodu i cynku.

Dzięki niezwykłym zaletom odżywczym i korzystnemu działaniu na organizm grzyby te zaliczane są do grzybów leczniczych. Jadane regularnie obniżają stężenie cholesterolu i poziom cukru, poprawią stan naczyń krwionośnych. Boczniaki zawierają ergotioneinę. To przeciwutleniacz, który chroni komórki przed uszkodzeniami i starzeniem się. Boczniaki nie tracą tego składnika nawet podczas gotowania.

Naukowcy japońscy wykazali, że ekstrakt z boczniaka zawierający aktywny pleuran może powodować zmniejszanie guzów nowotworowych. Badacze słowaccy wyizolowali z grzybów beta-glukan, czyli związek poprawiający odporność organizmu i zwalczający niektóre nowotwory.

Jak przyrządzać boczniaki?

Boczniaki są kruche i łamliwe, dlatego trzeba je ostrożnie myć (ale jak najszybciej, bo nasiąkną wodą). Jeśli potrzebne są kapelusze w całości, najlepiej kupić zapakowane w koszyku lub na tacce. Najsmaczniejsze są niezbyt duże kapelusze, ponieważ te największe są łykowate. Po ugotowaniu można je wykorzystać do sałatki, zupy, jako farsz do naleśników lub pierogów, dodać do omletu. Boczniaki można zamrażać, suszyć i marynować.

Przepisy na boczniaki

Poniżej znajdziecie proste i sprawdzone przepisy na pyszne potrawy, w których boczniaki grają główną rolę. Warto z nich skorzystać, ponieważ dania z tymi smacznymi grzybami są znakomite.

Zobacz galerię i zobacz, jakie jeszcze pyszności można przyrządzić z boczniaków i innych grzybów.

Boczniaki: czy są zdrowe? Właściwości boczniaków