Dlaczego warto wybrać się na grzyby we wrześniu?

Przełom sierpnia i września to moment, na który czekali wszyscy pasjonaci leśnych wędrówek. Sygnały z lasów w całej Polsce potwierdzają, że sezon właśnie się rozpoczyna. Grzybobranie to nie tylko świetny sposób na relaks na świeżym powietrzu, ale też szansa na zdobycie pysznych składników do domowych sosów, zup czy marynat. Jednak nawet najbardziej doświadczony grzybiarz musi zachować czujność. Co roku media donoszą o dużej ilości tzw. sobowtórów, czyli grzybów trujących, które do złudzenia przypominają te jadalne. Nasz poradnik pomoże ci uniknąć błędu, który może kosztować zdrowie.

Jak odróżnić grzyby jadalne od ich trujących sobowtórów?

To najważniejszy punkt każdej wyprawy do lasu. Niektóre gatunki są tak podobne, że o pomyłkę nietrudno. Pamiętaj: jeśli nie masz 100% pewności, zostaw grzyb w lesie.

Borowik szlachetny vs. goryczak żółciowy

Borowik szlachetny, zwany potocznie prawdziwkiem, to król polskich lasów. Ma brązowy kapelusz i jasny trzon z delikatną, białą siateczką. Jego najczęstszym sobowtórem jest goryczak żółciowy. Choć goryczak nie jest silnie trujący, jest tak gorzki, że jeden okaz potrafi zepsuć całe danie. Jak je rozróżnić? Goryczak ma pod kapeluszem rurki, które u starszych okazów stają się bladoróżowe, a siateczka na jego trzonie jest ciemna i wyraźna. Jeśli to ci nie wystarczy, by zyskać pewność czy masz do czynienia z prawdziwkiem czy goryczakiem - poliż spód kapelusza - goryczak nawet surowy jest gorzki. Aha - polizanie absolutnie ci nie zaszkodzi!

Kurka (Pieprznik jadalny) vs. lisówka pomarańczowa

Kurki cenimy za ich aromat i chrupkość. Mają jasnożółty kolor i charakterystyczne listewki (nie blaszki) pod kapeluszem, które płynnie przechodzą w trzon. Lisówka pomarańczowa ma cieńszy trzon, gęstsze blaszki i zazwyczaj intensywniejszy, pomarańczowy kolor. Spożycie lisówki w większej ilości może wywołać problemy żołądkowe.

Kania czubajka vs. muchomor sromotnikowy

To najniebezpieczniejsza pomyłka. Kania ma ruchomy pierścień na trzonie i charakterystyczne „łuski” na kapeluszu. Muchomor sromotnikowy (zielonawy) posiada pierścień przyrośnięty do trzonu oraz wyraźną pochwę u nasady trzonu, często ukrytą w ziemi. Nigdy nie zbieraj młodych kani, które nie mają jeszcze w pełni rozwiniętego kapelusza, ponieważ wtedy najłatwiej o tragiczny błąd. A jeśli już zebrałaś/eś młode niezrozwinięte grzyby, wstaw je do wody i poczekaj aż się rozwiną.

Gdzie i kiedy szukać grzybów? Mapa grzybiarza

Aktualne doniesienia z września 2026 wskazują, że borowiki i podgrzybki najchętniej pojawiają się w lasach iglastych i mieszanych, zwłaszcza w Wielkopolsce i Borach Tucholskich. Warto szukać ich pod świerkami, sosnami, ale także dębami i bukami. Zgodnie z „mapą grzybów”, najwięcej okazów notuje się obecnie w regionach o dużej wilgotności – po deszczowych dniach i ciepłych nocach wysyp następuje niemal natychmiast.

Dekalog bezpiecznego grzybiarza: o czym pamiętać?

Aby grzybobranie było przyjemne i bezpieczne, stosuj się do poniższych zasad:

Zbieraj tylko te grzyby, co do których masz absolutną pewność.

Używaj przewiewnych koszyków wiklinowych. Nigdy nie zbieraj grzybów do reklamówek – brak dopływu powietrza sprawia, że grzyby szybciej się psują i mogą wytwarzać szkodliwe substancje.

Grzyby delikatnie wykręcaj z podłoża lub odcinaj nożem przy samej ziemi, dbając o to, by nie uszkodzić grzybni.

Nie niszcz grzybów trujących ani tych, których nie zbierasz – są one ważnym elementem ekosystemu leśnego.

Jeśli jesteś początkujący, zabierz ze sobą atlas grzybów w formie książkowej lub zainstaluj sprawdzoną aplikację, ale zawsze traktuj je tylko jako pomoc, a nie ostateczną wyrocznię.

Co robić w przypadku podejrzenia zatrucia?

Jeśli po zjedzeniu grzybów poczujesz nudności, bóle brzucha, masz biegunkę lub podwyższoną temperaturę, nie zwlekaj. Pierwsze objawy mogą pojawić się po kilku godzinach, ale w przypadku niektórych grzybów trujących nawet po kilkunastu. W takiej sytuacji należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub wezwać pomoc pod numerem 112. Warto zabezpieczyć resztki potrawy lub obierzyn grzybów – pomoże to toksykologom w szybkiej identyfikacji trucizny i wdrożeniu odpowiedniego leczenia.

Jak przechowywać i podawać zebrane grzyby?

Po powrocie z lasu grzyby należy jak najszybciej oczyścić. Te przeznaczone do suszenia najlepiej przetrzeć suchą szmatką lub pędzelkiem, natomiast te do gotowania czy marynowania można krótko opłukać pod bieżącą wodą. Pamiętaj, że grzyby są ciężkostrawne, dlatego najlepiej podawać je z lekkimi dodatkami i unikać serwowania ich małym dzieciom oraz osobom starszym.

Czy warto jeść grzyby?