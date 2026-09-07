Dwa grzyby z tej listy są po suszeniu toksyczne! Uważaj, które wkładasz do suszarki

Suszenie grzybów jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych metod ich przechowywania. Jest to proste, szybkie i efektywne. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tym, jak suszyć grzyby, zerknij do naszego wcześniejszego artykułu. Tu jednak nie będziemy wam podpowiadać jak to robić.

W tym artykule zdradzimy wam, które grzyby po prostu nie nadają się do suszenia. A jest ich o wiele więcej niż można by się spodziewać. Część z nich po prostu traci smak, część konsystencje, a niektóre stają się wręcz toksyczne!

Uważaj na pleśń – cichy wróg niedosuszonych grzybów

Jednym z największych zagrożeń podczas suszenia grzybów jest wilgoć. Wiele osób popełnia błąd, myjąc grzyby pod bieżącą wodą przed włożeniem ich do suszarki lub piekarnika. To prosta droga do katastrofy! Grzyby chłoną wodę jak gąbka, co znacznie wydłuża proces suszenia. Długie suszenie w niskiej temperaturze i bez dobrego przepływu powietrza stwarza idealne warunki dla rozwoju pleśni.

Nawet niewielka ilość pleśni dyskwalifikuje całą partię suszu. Wytwarza ona bowiem szkodliwe dla zdrowia mikotoksyny – toksyczne substancje, które mogą powodować alergie, problemy z układem oddechowym, a nawet prowadzić do poważnych zatruć pokarmowych. Pamiętaj, aby do suszenia przeznaczać wyłącznie zdrowe okazy i nigdy nie suszyć grzybów, które już mają na sobie ślady pleśni.

Nie tylko gatunek ma znaczenie. Cechy grzybów nie do suszenia

Poza konkretnymi gatunkami warto kierować się ogólną zasadą: do suszenia najlepiej nadają się grzyby o zwartej i mięsistej strukturze. Problematyczne będą wszystkie okazy o dużej zawartości wody, delikatnym miąższu lub śluzowatej skórce na kapeluszu. Takie grzyby po wysuszeniu często stają się gumowate, a po namoczeniu zamieniają się w nieapetyczną masę, tracąc całą swoją sprężystość.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku grzybów blaszkowych, takich jak wspomniane kurki, gąski czy kanie. Ich blaszki w trakcie suszenia stają się niezwykle kruche i łatwo się łamią, zamieniając susz w pył. Co więcej, ich delikatny smak i aromat często ulatniają się w trakcie tego procesu, przez co po przygotowaniu potrawy są one po prostu bez smaku.

Przygotowanie grzybów do suszenia – kluczowe zasady

Zanim zaczniesz suszyć swoje zbiory, musisz je odpowiednio przygotować. Przede wszystkim dokonaj selekcji – wybieraj tylko zdrowe, jędrne i nierobaczywe okazy. Stare, uszkodzone lub spleśniałe grzyby od razu wyrzuć. Następnie dokładnie je oczyść, ale zawsze na sucho! Zapomnij o myciu ich pod wodą. Ziemię, igliwie i inne zanieczyszczenia usuń za pomocą miękkiej szczoteczki, pędzelka lub lekko wilgotnej ściereczki.

Aby grzyby wysuszyły się równomiernie, kluczowe jest ich odpowiednie pokrojenie. Duże okazy należy pociąć w cienkie plastry o podobnej grubości, najlepiej nieprzekraczającej kilku milimetrów. Mniejsze grzyby, takie jak podgrzybki, można suszyć w całości, ale proces ten będzie trwał znacznie dłużej. Równe kawałki to gwarancja, że cała partia będzie gotowa w tym samym czasie, bez ryzyka pozostawienia niedosuszonych, wilgotnych fragmentów.

Czy warto jeść grzyby?

Jakich grzybów nie można suszyć? Lista może zaskoczyć

Pierwszy na liście grzybów, które nie nadają się do suszenia znajduje się borowik ponury. Po wysuszeniu staje się on ciężkostrawny i czasem może nawet wywołać dolegliwości żołądkowe. Te grzyby lepiej jeść po dokładnej obróbce termicznej.

Maślaki - te grzyby mają dużo śluzu oraz wody. Po wysuszeniu dostają ciemnego koloru, staja się gumowate i całkowicie tracą smak. Te grzyby zdecydowanie lepiej zamrozić lub marynować.

Pieczarki również nie będą dobrym wyborem. Te grzyby zawierają całkiem skoro wody, a ich smak jest delikatny. Po wysuszniu rrobią sie cienkie, łamiliwe i całkowicie pozbawione smaku.

Również kurki niestety lepiej zachować poprzez mrożenie lub marynowanie. Suszenie pieprznika jadalnego sprawi, że stanie się on gorzki i twardy.

Gąski także nie są odpowiednie do suszenia. Stają się po tym gumowate i znacząco mniej smaczne. O wiele lepiej będzie je poddusić czy zamrozić.

Twardziaki jadalne znane też jako gołąbki mają w formie świeżej właściwości prozdrowotne. To jednak całkowicie się zmienia po ich ususzeniu. Wydzielają one bowiem podczas tego procesu substancję trującą, która może prowadzić do zatrucia pokarmowego.

Suszenie rydzów może natomiast prowadzić do degradacji białka. A co to dla nas oznacza? Otóż tworzyć się będą toksyczne związki, które mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia.

Ta grzyby można suszyć!

Jakie więc grzyby można suszyć? Najlepiej sprawdzą się:

Borowik szlachetny

Podgrzybek brunatny

Koźlarze

Smardze

Kanie

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