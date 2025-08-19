Robert Makłowicz zdradza swój sekret na idealne leczo. Tego składnika nigdy nie doda!

Leczo z cukinią? Dla wielu Polaków to oczywistość, ale Robert Makłowicz mówi temu stanowcze „nie”. Legendarny smakosz podkreśla, że dodanie cukinii całkowicie niszczy oryginalny charakter węgierskiego dania. To, co w Polsce uchodzi za tradycyjne leczo, według niego jest zupełnie inną potrawą. I trudno się z nim nie zgodzić – bo kiedy spróbujesz prawdziwego leczo bez tego składnika, różnica jest kolosalna.

Autor: Shutterstock Makłowicz stawia sprawę jasno. Tego składnika nie dodaje się do leczo.

Węgierskie leczo – co to jest?

Węgierskie leczo jest potrawą przyrządzaną z duszonych pomidorów, papryki i cebuli oraz wędzonej słoniny. Składniki doprawia mieloną słodką lub ostrą papryką. Węgrzy wzbogacają leczo kiełbasą lub ryżem, który zagęszcza potrawę i zapewni sytość. Leczo serwuje się jako samodzielne danie lub dodatek do potraw z mięsem.

Leczo według polskich przepisów

Leczo jest niezwykle lubiane w naszym kraju. W wielu przepisach, które krążą w internecie, wśród składników można znaleźć cukinię lub bakłażany. Krytyk kulinarny Robert Makłowicz uważa, że leczo w wersji z cukinią jest bardziej podobne do ratatouille. Jest to potrawa warzywna pochodząca z francuskiej Prowansji. To danie pokrewne węgierskiego leczo. Ratatouille przyrządza się z bakłażanów, cukinii, cebuli, pomidorów i papryki.

W sieci można odnaleźć mnóstwo przepisów na leczo. W polskiej wersji tradycyjnej węgierskiej potrawy oprócz cukinii często dodaje się pieczarki, szpinak czy nawet szparagi. Sporo przepisów zawiera mięso drobiowe, boczek czy kiełbasę. Polskie wariacje nie mają jednak nic wspólnego z prawdziwym leczo z Węgier.

Jak zrobić leczo? Sprawdzone przepisy

Leczo to pyszna i aromatyczna potrawa. Oto sprawdzone przepisy na leczo, które warto wypróbować. Znajdziecie tu recepturę Roberta Makłowicza, przepis na prawdziwe węgierskie leczo oraz polską wersję z cukinią.

