Kalendarz adwentowy z pierniczków. Jak zrobić świąteczną niespodziankę w domu?

18:18

Nie możecie doczekać się Świąt Bożego Narodzenia? Marzą się wam słodkie wypieki udekorowane kolorowym lukrem? Jeśli tak, to możecie zrobić adwentowy kalendarz z pierniczków, dzięki któremu każdego kolejnego dnia, będziecie mogli poczuć ich wspaniały smak i wyjątkowy aromat. Oto sprawdzony przepis na efektowny i przepyszny piernikowy kalendarz adwentowy.

Autor: Shutterstock Kalendarz adwentowy z pierniczków to sposób, aby radość z nadchodzących świąt Bożego Narodzenia trwała dłużej.

Tradycja kalendarzy adwentowych

Od wielu lat w Polsce znana jest tradycja kalendarzy adwentowych. Najczęściej spotkać je można dostać w postaci kartonowych pudełeczek. Posiadają 24 okienka, w których ukryte są drobne prezenciki - małe zabawki, słodycze lub kolejne fragmenty układanki. Dzięki nim dzieciom o wiele łatwiej można przybliżyć tradycje bożonarodzeniowe oraz sprawić, że radość ze Świąt Bożego Narodzenia potrwa dłużej.

Domowy kalendarz adwentowy z pierniczków

W okresie przedświątecznym w wielu sklepach pojawiają się gotowe kalendarze adwentowe. Taki świąteczny gadżet można też samodzielne przygotować w domu. W tym roku warto zrobić domowy kalendarz adwentowy z pierniczków. Wspólne wypiekanie ciasteczek z najbliższymi nie tylko jest świetną zabawą. Dzięki temu, że pierniczki do kalendarza wypieka się w domu, świąteczny smakołyk nie zawiera chemicznych dodatków czy sztucznych barwników.

Jak zrobić pierniczkowy kalendarz adwentowy?

Przygotowanie w domu piękny i kolorowy kalendarz adwentowy z pierniczków nie jest trudny. Można go zrobić całą rodziną, co sprawi wiele radości i uśmiechu. Piernikowy kalendarz adwentowy najlepiej zrobić w ostatnich dniach listopada, aby od 1 grudnia można było zacząć świąteczną zabawę.

1. Z ciasta na pierniki za pomocą foremek w różnych kształtach wykroić 24 ciasteczka.

2. Za pomocą ostrego szpikulca w każdym ciastku na górze zrobić 2 dziurki takiej wielkości, aby można było swobodnie przeciągnąć przez nie wstążkę.

3. Z pozostałego ciasta uformować choinkę. Na wierzchołku zrobić dziurkę.

4. Piernikowe ciasteczka i choinkę upiec w piekarniku. Wyjąć i odstawić do ostygnięcia.

5. Następnie przez ostudzone ciasteczka przeciągnąć wstążkę.

6. Ułożyć pierniczki na choince i w odpowiednich miejscach ostrym szpikulcem zrobić dziurki. Przeciągnąć przez nie wstążki i zawiązać kokardki.

7. Przygotować lukier do pierniczków i udekorować ciasteczka. Na każdym z nich powinien znaleźć się numer od 1 do 24. Pozostałym lukrem ozdobić piernikową choinkę.

8. Piernikowy kalendarz adwentowy zawiesić w wybranym miejscu za pomocą wstążki przeciągniętej przez dziurkę przy wierzchołku.

9. Aby zjeść poszczególne ciastka, wystarczy odwiązać wstążkę przyczepioną do pierniczka oznaczonego danym dniem adwentu.

Piernikowe słodkie wypieki na Boże Narodzenie

Poniżej znajdziecie więcej przepisów, porad i inspiracji na pyszne świąteczne wypieki z piernikiem w roli głównej. Tego typu słodkie wypieki tradycyjnie serwuje się w Boże Narodzenie, dlatego także w tym roku nie może ich zapomnieć.

Zobaczcie galerię i poznajcie inne sprawdzone przepisy na pyszne i aromatyczne domowe pierniczki. Poniżej znajdziecie także quiz, w którym możecie sprawdzić swoją wiedzę o ciasteczkach na Boże Narodzenie pochodzących z rożnych zakątków świata.

