Zakąski do wódki – sprawdzone pomysły na zakrapianą imprezę

Klasyczne zakąski do wódki na zimno

Klasyką gatunku w polskiej tradycji imprezowej są zimne zakąski takie jak tatar, śledzie i zimne nóżki. Doskonałe, bo można je przygotować dzień wcześniej (poza tatarem) i przechować w lodówce. Zerknijcie na nasze przepisy na klasyczne zimne zakąski:

Jak zrobić śledzie w oleju? Podajemy smaczny przepis!

Zimne nóżki z majerankiem: przepis na galaretę z nóżek wieprzowych

Tatar śledziowy z kaparami

Tatar "Oko pirata" według Magdy Gessler - najlepsze przepisy z Kuchennych Rewolucji

Zakąski do wódki - w zalewie octowej

Jako zakąski do wódki lubiane dania w zalewie - śledzie, modne ostatnio klopsiki czy nugetsy z kurczaka w zalewie octowej, a także czeskie utopence. Popularne są też marynaty - grzybki, korniszony, śliwki.

Czeskie utopence, czyli marynowane parówki: przekąska do piwa [przepis]

Klopsiki rybne w zalewie octowej: przepis na danie imprezowe

Śledzie opiekane i marynowane w zalewie pomidorowo-octowej

Biała kiełbasa marynowana w zalewie pomidorowo-octowej z cebulką

Filety kurczaka w marynacie z octu - przepis na pyszną przekąskę

Gorące zakąski do wódki

Impreza jest jeszcze fajniejsza, gdy oprócz zimnych zakąsek podamy dania gorące. Oczywiście może to być tradycyjny bigos, ale gdy brak nam czasu warto sięgnąć po gotowe ciasto na pizzę czy tartę i małym nakładem sił wyprodukować pyszne gorące przekąski do wódki. Oto kilka pomysłów:

Mini pizze - super przekąska imprezowa

Greckie pierogi pieczone z serem feta: pyszna przekąska

Tortille ze schabem i szpinakiem - przepis na przekąskę

Jako zakąski do wódki sprawdzą się też grzanki np. bruschetta, śliwki zapiekane w boczku (można je zastąpić bardzo zdrowymi daktylami) czy warzywa w cieście.

Przekąska: suszone śliwki w boczku - przepis

Kalafior w cieście piwnym - doskonała przekąska imprezowa

Bruschetta z pomidorami - przepis na klasyczną włoską przystawkę

Zakąski do wódki z ciasta francuskiego

Nieocenione walory ma ciasto francuskie. Gotowe rulony ciasta dostaniemy w każdym supermarkecie. To idealny półprodukt umożliwiający szybkie wyczarowanie gorących i zimnych przekąsek imprezowych. Dość tłuste ciasto francuskie stanowi dobrą zakąskę do wódki, idealnie też łączy się z rozmaitymi składnikami, ze względu na swój neutralny smak. Oto kilka naszych propozycji na wykorzystanie ciasta francuskiego.

Ślimaki z francuskiego ciasta z salami lub szynką - sposób na szybką pyszną przekąskę

Słone paluszki z ziołami: przepis na domowe paluszki

Kabanosy w cieście francuskim: przekąska na imprezy

Vol-au-vent: przepis na imprezowy hit