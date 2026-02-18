Obiad z jajek – 5 szybkich przepisów, które ratują główny posiłek dnia

Dania z jajek na obiad

Potrawy z jajek pasują na każdą porę dnia. Dobrze jest nimi zacząć dzień, bo dostarczają wielu składników odżywczych i sycą na długo, ale z tych samych powodów warto je zjeść na obiad lub ka kolację. Osobiście lubię jadać jajka późnym popołudniem, na obiadokolację, bo dzięki nim nawet jeśli mój dzień mocno się wydłuży, to nie odczuwam chęci podjadania i nie idę spać głodna.

Szakszuka, czyli szybki obiad z jajek na ostro

Szakszuka to jajeczne danie pochodzące z kuchni arabskiej. Świetne połączenie sadzonych jaj i warzyw, doprawione pikantnymi i wyrazistymi przyprawami. Można je przygotować w 20 minut, więc świetnie sprawdza się na szybki obiad po długim dniu.

Przepis na szakszukę, czyli jajka w ostrym sosie pomidorowym

i Autor: Shutterstock Szakszuka to po prostu jajka ugotowane w gorącym, ostrym sosie pomidorowym.

Jajka zapiekane z żółtym serem

To danie to najprostszy jajeczny obiad pod słońcem. Wystarczą jajka, ser, śmietana i nieco tłuszczu. Świetne danie jeśli jesteś na diecie keto, low carb lub bezglutenowej. A jeśli nie jesteś, tez warto wypróbować, bo nie wymaga żadnych przygotowań.

Przepis na jajka zapiekane z żółtym serem

i Autor: Shutterstock Jajka zapiekane z żółtym serem - pożywne i treściwe śniadanie.

Omlet z kalafiora gotowy w 15 minut

Kolejna jajeczna wariacja jest smaczna, sycąca i lekka. Omlet z kalafiorem ma ciekawą, nieco grudkowatą strukturę i świetny smak. Można go zaostrzyć dodając wyraziste przyprawy lub podać z ulubionym sosem.

Przepis na pyszny i zdrowy omlet z kalafiora

i Autor: Shutterstock Omlet z kalafiora smakuje doskonale na ciepło i na zimno

Smażone ziemniaki z jajkiem sadzonym po amerykańsku

To świetne danie sprawdza się jako prosta propozycja obiadowa. Można je wzbogacić o dowolne warzywa i podać z ulubionym sosem.

Przepis na ziemniaki z jakiem sadzonym po amerykańsku

i Autor: Shutterstock

Chiński omlet, który smakuje jak mięso

W oryginalnej wersji omlet ten podaje się z sosem na bazie bulionu wołowego. Jajka w połączeniu z nim przypominają w smaku mięso. Do tego można podać ryż, makaron lub opiekane ziemniaczki.

Przepis na chiński omlet z aromatycznym sosem

i Autor: Shutterstock

Fritata z rybą i pieczarkami

Frittata to włoski sposób na szybkie, pożywne i niedrogie danie, które można podać o każdej porze. Ta z ryba i pieczarkami to prawdziwa uczta z jednej patelni. To jedno z moich ulubionych dań tego typu. Bardzo polecam tę wersję i zachęcam do eksperymentów.

Przepis na włoską frittatę z rybą i pieczarkami