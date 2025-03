5 sprawdzonych przepisów na postny obiad – smacznie, lekko i bez mięsa!

Karnawał dobiega końca, a wraz z nim nadchodzi czas Wielkiego Postu. Jeśli planujesz ograniczyć mięso w swojej diecie, mam dla Ciebie kilka sprawdzonych przepisów na postne obiady, które zachwycą smakiem i prostotą wykonania. To wegetariańskie dania, które przygotujesz z łatwo dostępnych składników – większość masz już w swojej kuchni, a resztę kupisz w każdym sklepie. Smacznie, sycąco i bez mięsa!

Autor: Shutterstock W czasie postu nie powinno się spożywać produktów mięsnych.

Spis treści

Postne obiady

Nadchodzący czas Wielkiego Postu jest dla wielu osób okazją do wprowadzenia zmian w jadłospisie, jeśli nie codziennym, to na pewno piątkowym. Choć do Wielkiego Piątku i Wielkiej Środy, kiedy katolików obowiązuje post ścisły, jeszcze daleko, to wiele osób postanawia ograniczyć jedzenie niektórych produktów w tym czasie. Jeśli na jeden lub dwa dni w tygodniu odstawimy na bok mięso, nic się nie stanie. Wręcz przeciwnie może to zdecydowanie wyjść na zdrowie. Aby zapewnić sobie różnorodne menu w tym czasie warto zajrzeć do kuchni wegetariańskiej, to kopalnia pomysłów na pyszne bezmięsne czyli postne obiady.

Boczniaki z papryką i pomidorami

Znakomita bezmięsna potrawka, całkiem dobrze udająca mięsny gulasz. Kapelusze boczniaków są mięsiste i jędrne, właściwie przyprawione smakują jak kawałeczki mięsa. O tej porze roku są latwodostępne w sklepach, ale można ich też właśnie teraz nazbierać w lesie. Potrawkę można zjeść jako samodzielne danie, można też podać ją z ryżem, makaronem lub pieczywem.

Przepis na postny obiad: boczniaki z papryką, cukinią i pomidorami

Autor: Shutterstock Boczniaki z cukinią i pomidorami ze swieżym pieczywem.

Chiński omlet z sosem

Chiński omlet przygotowuje się nieco inaczej, dzięki czemu jest puszysty i jędrny. Można go podaj jak w przepisie, z sosem na bazie bulionu, choć niekoniecznie wołowego. Świetnie pasuje tez do niego sos pieczarkowy, pomidorowy lub koperkowy.

Zobacz jak zrobić chiński omlet obiadowy

Autor: Shutterstock Chiński omlet to bardzo smaczne danie obiadowe.

Pieczone pierożki z farszem pieczarkowo-serowym

Przepis wymagający nieco więcej czasu niż pozostałe propozycje, ale wart każdej minuty. Drożdżowe pierożki skrywają pyszne nadzienie z pieczarek i żółtego sera. Świetne jako obiad do pracy lub pożywna przekąska złapana w biegu.

Przepis na pieczone pierożki z farszem pieczarkowo-serowym

Autor: Shutterstock

Zapiekanka z tuńczykiem

Tę zapiekankę można przygotować w wersji z ryżem lub w wersji z makaronem. Obie są pyszne i łatwe w przygotowaniu.

Przepis na ryżową lub makaronową zapiekankę z tuńczykiem.

Autor: Shutterstock Ryż, tuńczyk i parę innych składników i pożywny i niedrogi obiad gotowy!

Kotlety rzymskie

Kotlety rzymskie to smażony, panierowany żółty ser. Przygotowuje się je błyskawicznie, świetnie smakują z frytkami i surówką. To taki postny domowy fast-food.

Przepis, jak zrobić kotlety rzymskie

Autor: Shutterstock Kotlet rzymski to grubo panierowany i smażony żółty ser.

Curry z ciecierzycy

Wege curry to łatwa potrawa bez mięsa. Robi się ją w kilku łatwych krokach. Przygotowanie curry warzywnego nie zajmuje wiele czasu. Wystarczy tylko 20 minut z małym hakiem, aby zrobić to pyszne postne danie.

Przepis na wegańskie curry z ciecierzyca i papryką

Autor: Shutterstock