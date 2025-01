Kultowe dania z PRL. 5 zaskakująco smacznych obiadów, z czasów kiedy wszystko było na kartki

17:40

Półki sklepowe w PRL-u zazwyczaj świeciły pustkami. Gotowało się więc prosto, z tego, co udało się kupić. Nie przypominam sobie jednak z dzieciństwa, żeby obiady te nie były smaczne. Przeciwnie, z rozrzewnieniem wspominam cebulę duszoną z kiełbasą czy schabowe z mortadeli. Wspominam i czasem przyrządzam. Oto 5+ przepisów na świetne, proste i bardzo smaczne dania, które pokochaliśmy w czasach PRL-u.

Autor: Shutterstock Klasyczne dania PRL miały zazwyczaj prosty skład i świetny smak.

Spis treści

Klasyczne dania obiadowe PRL

Wielu z nas pamięta jeszcze te czasy, kiedy półki sklepowe "uginały się" jedynie od butelek z octem i słoiczków z musztardą, a po "rzuconą dziś szynkę" stało się dwa dni w kolejce. Inni jedynie słyszeli o kartkach na cukier i o tym, że aby smacznie zjeść trzeba było kombinować. I to podwójnie - trzeba było nieźle się nagimnastykować, żeby najpierw zapełnić lodówkę czy spiżarnię. Te braki wymuszały z kolei bardzo kreatywne podejście do gotowania, bo trzeba było gotować z tego, co akurat było pod ręką.

Niektóre z popularnych w tamtym czasie przepisów pozostały z nami do dziś. Wspomniana cebula duszona z kiełbasą czy panierowana mortadela to tylko przykłady dań, które są niedrogie, smaczne i można je przygotować w mniej niż pół godziny. a czasami mamy tylko tyle, by przygotować ciepły posiłek. Inne wymagają nieco więcej uwagi i czasu, ale są smaczne, oszczędne i warto do nich wracać. Oto 5 moich hitów:

Rumsztyk z duszoną cebulką

Rumsztyk to płaski kotlet z siekanego mięsa, zazwyczaj wołowiny lub mieszanki wieprzowo-wołowej. W czasach PRL był to obowiązkowy element menu każdej szanującej się restauracji. Jego ogromną zaletą jest miękka i soczysta konsystencja siekanego i usmażonego mięsa. Rumsztyki można tez przygotować z mięsa mielonego, choć wychodzą nieco mniej soczyste.

Oto przepis na rumsztyk z duszona cebulką

Autor: Shutterstock.com Rumsztyk z duszoną cebulą podany z puree ziemniaczanym i gotowanymi warzywami

Kotlet rzymski

Bezmięsny kotlet, który można podać na obiad - z ziemniakami i surówką. A jeszcze lepiej sprawdzi się jako przekąska, do wieczornego piwka z przyjaciółmi. Przygotowuje się go w kilkanaście minut, konsumuje jeszcze szybciej.

Przepis na kotlet rzymski - serowe cudo, na które zawsze jest ochota

Autor: Shutterstock Kotlet rzymski to grubo panierowany i smażony żółty ser.

Bryzol z pieczarkami i cebulą

Bryzol to tańsza wersja rumsztyku. Tańsza, bo przygotowywana z tańszych części mięsa - można do jego przygotowania użyć łopatki lub kawałków z grubszą warstwą tłuszczu. Wbrew pozorom, to teoretycznie gorsze mięso sprawia, że kotlety wychodzą bardzo smaczne. Dodatkowa porcja tłuszczu w mięsie gwarantuje świetny smak i soczystość kotletów, a pieczarki i cebulka ro klasyczne połączenie, które urozmaici danie.

Przepis na bryzol z pieczarkami i cebulką, czyli kulinarny przebój PRL

Autor: Shutterstock

Babka ziemniaczana

Babka ziemniaczana to danie pochodzące z kuchni regionalnej Podlasia. Jest smaczna i przygotowuje się ją niemal z niczego, dlatego zajmowała poczesne miejsce w kuchni PRL-u. Do jej przygotowania potrzebne są oczywiście ziemniaki, a oprócz tego jajka, nieco cebuli i mąki. W naszej wersji - dodajemy boczek, żeby było na bogato ;).

Przepis na babkę ziemniaczaną

Autor: Shutterstock Babka ziemniaczana z kiełbasą i boczkiem to sycące danie obiadowe

Ozorki w sosie chrzanowym

Ozorki w sosie chrzanowym to nieco zapomniany klasyk z podrobów. Wyrazisty sos świetnie równoważy mdławy smak ozorów, tworząc znakomitą kompozycję z tłuczonymi ziemniakami i kiszonym ogórkiem. Podroby to tanie, a jednocześnie bardzo wartościowe odżywczo produkty, więc warto je włączyć do swojej diety.

Przepis na ozorki w sosie chrzanowym

Autor: WYRK Ozorki w sosie chrzanowym

Sos z mielonego do ziemniaków

Mielone mięso to był jeden z podstawowych mięsnych produktów tamtych czasów. Wykorzystywano je głownie do mielonych kotletów, ale były gospodynie, którym to nie wystarczało. Kawałki mięsa na gulasz były nie do załatwienia, trzeba je więc było czymś zastąpić. i tak powstał klasyczny zestaw: tłuczone ziemniaki, sos z mielonego mięsa i do tego marchewka z groszkiem.

Przepis na sos z mielonego mięsa do ziemniaków

Przepis na marchewkę z groszkiem na 3 sposoby

Autor: Shutterstock.com Klasyk PRL - sos z mielonego do tłuczonych ziemniaków

Beszamel: Marchew – dlaczego warto jeść marchewkę? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.