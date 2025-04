Postne, ale pyszne! Co zjeść w Wielki Piątek? Oto przykładowe menu

12:18

Wielki Piątek to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu liturgicznym – pełen zadumy, ciszy i… prostoty na talerzu. Tego dnia katolików obowiązuje post ścisły, który dla wielu wciąż budzi pytania: co dokładnie wolno jeść, czego należy unikać, a kto może – zgodnie z zasadami – zrobić wyjątek? Wyjaśniamy, co oznacza post ścisły i jak skomponować posiłki zgodnie z tradycją, nie rezygnując przy tym z dobrego smaku.

Co można jeść w Wielki Piątek?

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (taki post obowiązuje też w Środę Popielcową). Post ścisły to post ilościowy połączony z jakościowym (ieiunium et abstinentia). Post jakościowy polega na wstrzymaniu się od jedzenie potraw mięsnych, post ilościowy polega na wstrzymywaniu się od jedzenia do syta (ale można jeść potrawy mięsne).

Post ścisły oznacza więc wstrzymanie się od jedzenia potraw mięsnych oraz od jedzenia do syta - dozwolone jest zjedzenie jednego posiłku do syta w ciągu dnia.

W Wielki Piątek nie można jeść mięsa i wyrobów z niego - także rosołu, który jest wywarem mięsnym. Dozwolone jest jedzenie nabiału, jaj, ryb i owoców morza, no i oczywiście wszelkich owoców i warzyw.

Nie można się też najadać do syta podczas każdego posiłku - sugerowana jest redukcja posiłków do 3 w ciągu dnia, z czego 2 powinny być skąpe.

Post ścisły polega więc na jednorazowym dziennie posiłku do sytości oraz na wstrzymaniu się od potraw mięsnych. Dlatego też, jeżeli obowiązuje post ścisły, należy zachować przepisy odnoszące się zarówno do postu ilościowego, jak i do postu jakościowego.

Podsumowując: w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, liczbę posiłków powinno się ograniczyć do 3, z czego tylko jeden jemy do syta. Nie je się tego dnia mięsa ani jego przetworów. Niedozwolone są też podroby oraz drób.

W Wielki Piątek można jeść:

produkty zbożowe (chleb, płatki, kasze)

nabiał (sery, jaja, mleko i jego przetwory)

ryby i owoce morza

tłuszcze - nawet mięsne

jarzyny, owoce, grzyby

produkty mączne - kluski i makarony.

Przykładowe menu na Wielki Piątek

Postne śniadanie

Tosty ze śledziem i twarożkiem + WIDEO

Sałatka z rzodkiewek siostry Anastazji

Jaglane racuchy z cynamonem: przepis na placki z jaglanki

Makaron z łososiem i porem - Szybki przepis na smaczną kolację dla dwojga.

Postny obiad

Filety z flądry zapiekane z pomidorami i mozzarellą

Makaron z łososiem i porem: przepis na sycące postne danie. Ryby mają głos!

Placki rybne - przepis dietetyczny [dieta Dukana]

Śledzie w cieście piwnym to pyszna przekąska na każdą okazję

Postna kolacja

Grecka patelnia - szybkie danie z zapiekanych ziemniaków z fetą

Lekkie placuszki z cukinii - prosty i zdrowy przepis + WIDEO

Świeże śledzie w cieście piwnym [przepis]

Dyspensa od postu w Wielki Piątek

Z powodu wieku czy stanu zdrowia możliwa jest dyspensa od postu w Wielki Piątek. Kto otrzymał dyspensę tylko od postu jakościowego, jest obowiązany do zachowania postu ilościowego; wolno mu zatem pożywać mięso tylko przy jednorazowym posiłku do sytości. Kto jest zwolniony tylko od postu ilościowego, zachować musi post jakościowy.

