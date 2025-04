Co zrobić z botwinki? 12 pysznych pomysłów na młode buraczki

Botwinka, czyli młode buraczki, to nowalijka z ogromnym potencjałem. Odkryjcie zapomniany skarb polskiej kuchni, który ma w sobie moc witamin, orzeźwiający smak i zaskakujące możliwości kulinarne – od tradycyjnej zupy czy chłodnika po nowoczesne interpretacje. Poznaj 12 pysznych przepisów z botwinką w roli głównej.

Autor: Shutterstock Młode buraczki z liśćmi, czyli botwinka, to pyszna i zdrowa nowalijka o wielu zastosowaniach.

Botwinka na surowo - jedz na zdrowie!

Botwinkę na surowo można wykorzystać do przygotowania sałatek lub koktajli. Botwinka, podobnie jak dojrzałe buraki, to prawdziwa skarbnica zdrowia. Zawiera mnóstwo witamin, minerałów oraz przeciwutleniaczy i błonnika. Surowa botwinka sprawdzi się też jako główny składnik znanego i lubianego chłodnika.

Botwinka na ciepło - nie tylko w zupie

Klasycznym daniem przygotowywanym z młodych buraków jest zupa nosząca taką samą nazwę jak one, czyli botwinka. Młode buraczki wraz z liśćmi to idealny składnik nadzienia do pierogów i pyszny dodatek do zapiekanek. Liście nieco już podrośniętych buraków doskonale zastąpią też kapustę. Można zwinąć w nie farsz do gołąbków.

Botwinka w słoiku na zimę

Starsze gospodynie umieją zachować smak botwinki na zimę i przygotować z niej pyszne przetwory. To świetny pomysł na zapasy. Po botwinkę w słoiku można sięgnąć, kiedy tylko najdzie na nią ochota. Nawet

Poniżej znajdziesz galerię z prostymi przepisami z botwinką w roli głównej. Poznaj jej dobroczynną moc i znakomite zupy, które zachwycą smakiem, aromatem i łatwością przygotowania.