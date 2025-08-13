Nie piekarnik ani sznurek. Grzyby suszę w ten prosty i błyskawiczny sposób

2025-08-13 11:46

Sezon na grzybobranie jest już w pełni. Z grzybów można przygotować pyszne i aromatyczne potrawy, a także wykorzystać je do domowych przetworów. Wiele osób zebrane w lesie grzyby suszy, aby przez cały rok mieć je pod ręką i podkręcać nimi smak wielu dań. Zamiast suszyć je w piekarniku czy na sznurku, można wykorzystać zupełnie inną metodę. Potrzebne jest tylko jedno urządzenie, czyli kuchenka mikrofalowa. Jak więc wysuszyć grzyby w mikrofalówce? Poznajcie łatwy i szybki sposób.

suszenie grzybów w mikrofalówce
Autor: Shutterstock Zamiast suszarki wybierz inny sprzęt. Teraz suszone grzyby zrobisz w 30 minut.

Do czego wykorzystać suszone grzyby?

Smak suszonych grzybów jest złożony i trudny do jednoznacznego opisania. Zależy również od sposobu ich suszenia i przechowywania. Źle wysuszone lub nieodpowiednio przechowywane grzyby mogą mieć nieprzyjemny zapach i smak.

Suszone grzyby to składnik wielu potraw kuchni polskiej i nie tylko. Grzyby po ususzeniu są wszechstronnym dodatkiem, który nadaje głębokiego smaku i obłędnego aromatu. Można je wykorzystać do takich potraw jak:

  • Wywary – to doskonała baza do wielu dań. Wywar z suszonych grzybów można wykorzystać do ugotowania zup, risotto czy kaszy lub ryżu.
  • Zupy grzybowe – w kuchni polskiej jest mnóstwo przepisów na kremowe zupy lub tradycyjne z makaronem lub ziemniakami. Suszone grzyby nadają głębokiego smaku barszczom.
  • Sosy – z suszonych grzybów można zrobić aromatyczny sos, który pasuje do dań mięsnych, makaronów i dań kuchni śląskiej.
  • Farsze – suszone grzyby idealnie sprawdzają się jako składnik nadzienia do wigilijnych pierogów i uszek, krokietów czy pasztecików.
  • Olej grzybowy – zalewając suszone grzyby oliwą z oliwek lub olejem, łatwo można zrobić aromatyczny dodatek do sałatek i dań głównych mięsnych lub wegetariańskich.
  • Przyprawa – suszone grzyby można zmielić na proszek i używać jako przyprawę do różnych potraw.

Jak przygotować grzyby do suszenia?

Bez względu na sposób suszenia grzyby leśne należy odpowiednio przygotować. Najpierw trzeba je dokładnie umyć i usunąć resztki ziemi oraz igliwia. Można pominąć mycie, ale grzyby powinno się bardzo dokładnie wyczyścić za pomocą ściereczki lub szczoteczki. Warto je też przebrać i sprawdzić, czy nie są robaczywe. Następnie grzyby należy pokroić. Większe okazy najlepiej pokroić w plastry o grubości około 0,5 cm, a małe przekroić na pół lub ćwiartki.

Jak najlepiej wysuszyć grzyby?

Oczyszczone i pokrojone grzyby można suszyć. Istnieje kilka sprawdzonych metod na suszenie grzybów w domu. Niektóre są łatwe, inne wymagają trochę więcej pracy, czasu i uwagi. Do wyboru jest kilka sprawdzonych metod. Najczęściej grzyby suszy się:

  • w suszarce do grzybów
  • w piekarniku
  • na nici
  • na słońcu
  • na kaloryferze
  • w lodówce
  • w kuchence mikrofalowej

Czy można suszyć grzyby w mikrofalówce?

Mało kto wie, że grzyby leśne można wysuszyć bez suszarki, nitki czy piekarnika. Metoda suszenia grzybów w kuchence mikrofalowej jest o wiele szybsza i łatwiejsza. Ten prosty sposób jest coraz bardziej popularny i pozwala zaoszczędzić sporo czasu. W ten sposób można prosto i błyskawicznie ususzyć małe ilości grzybów. Suszenie w mikrofalówce wymaga nieco mniej uwagi niż w przypadku tradycyjnych metod. To świetny patent dla osób zabieganych, które uwielbiają grzyby, ale nie mogą w pełni poświęcić się, aby suszyć grzyby w piekarniku czy na słońcu.

Jak suszyć grzyby w mikrofalówce?

Suszenie zebranych w lesie grzybów w kuchence mikrofalowej nie jest skomplikowane i nie wymaga tak dużo czasu, jak inne metody. Proces nie jest skomplikowany. Nie trzeba też mieć wyjątkowych umiejętności. Porcję aromatycznych suszonych grzybów można otrzymać już w 30 minut. Czas suszenia zależy od mocy mikrofalówki, grubości plasterków i rodzaju grzybów. Do suszenia w kuchence mikrofalowej idealnie nadają się grzyby o małej zawartości wody, jak borowiki, podgrzybki czy koźlarze.

Jak więc suszyć grzyby leśne w mikrofalówce? Postępujcie zgodnie z poniższą instrukcją, a łatwo i szybko ususzycie grzyby tą prostą metodą.

  • 1. krok – oczyścić i pokroić grzyby
  • 2. krok – ułożyć grzyby w jednej warstwie na talerzu do mikrofalówki wyłożonym papierem do pieczenia
  • 3. krok – wstawić talerz do mikrofalówki, ustawić moc 100 W i czas na 5 minut
  • 4. krok – grzyby suszyć przez 25 minut w odstępach czasowych po 30 sekund, obracać je i sprawdzać, czy się nie przypalają

Po ususzeniu grzybów leśnych w kuchence mikrofalowej należy je odstawić do całkowitego ostygnięcia. Powinny być suche i kruche. Należy suszone grzyby powinno się przechowywać w szczelnie zamykanym pojemniku lub słoiku. Najlepiej wstawić je do kuchennej szafki lub spiżarni.

Zobaczcie galerię i poznajcie proste przepisy na pyszne i aromatyczne zupy grzybowe nie tylko na wigilię i święta. Swoją wiedzę o grzybach możecie sprawdzić w quizie, który znajdziecie poniżej. 

Czy warto jeść grzyby?
Zupa grzybowa: przepis na tradycyjne wigilijne danie
Zobacz galerię 8 zdjęć
Quiz. Znasz się na grzybach? Mocno się zdziwisz. Odpowiedz chociaż na 4 pytania.
Pytanie 1 z 10
Czym są grzyby?
