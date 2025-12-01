Jak błyskawicznie przygotować liście kapusty na gołąbki? Genialny trik z mikrofalówką

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2025-12-01 12:13

Jeśli marzą Ci się domowe, soczyste gołąbki, ale sama myśl o mozolnym obgotowywaniu liści zniechęca — ten sposób odmieni wszystko. Mikrofalówka pozwala przygotować kapustę błyskawicznie, bez garów, bez pary i bez czekania. To najszybszy trik, dzięki któremu w chłodniejsze dni bez wysiłku wyczarujesz pachnące, perfekcyjnie zawinięte gołąbki.

Kapusta na gołąbki z mikrofali

Autor: Shutterstock Gołąbki to jedno tradycyjnych dań lubianych przez wszystkich.

Kapusta na gołąbki na szybko

Jak zrobić gołąbki szybciej? Jak sobie ułatwić przygotowanie gołąbków? Oto nasza porada, w której główną rolę gra mikrofalówka.

  • kapusta powinna być odpowiednio duża i dość luźna. Na gołąbki potrzebujemy dużych liści, w które łatwo zawiniemy sporo nadzienia. Liście powinny być także dość cienkie, bez grubych licznych nerwów.
  • główkę kapusty należy umyć, zdjąć wierzchnie, uszkodzone lub wyschnięte liście. Następnie wyciąć głąb.

Kapusta na gołąbki z mikrofali

Tak wstępnie przygotowaną główkę kapusty włożyć do mikrofalówki. Jeśli kapusta waży 1,5-2 kg to ustawiamy maksymalną moc i czas 12 minut.

Po 12 minutach należ sprawdzić, czy liście ugotowały się i są wystarczająco miękkie. Wystarczy nacisnąć palcem na liść, jeśli ugina się i jest miękki, to znaczy, że wystarczy.

Liście kapusty na gołąbki

  • zaopatrzyć się w rękawice, ostrożnie wyjąć gorącą główkę kapusty z mikrofalówki i zanurzyć ją w zimnej wodzie.
  • z zanurzonej w wodzie kapusty, delikatnie zdjąć kolejne warstwy liści, starając się ich nie przerwać.
  • teraz wystarczy ściąć gruby nerw przechodzący przez środek liścia i zawinąć gołąbki.

Wypróbuj kilka sprawdzonych przepisów na gołąbki:

Gołąbki z młodej kapusty z mięsem pieczone w piekarniku

Gołąbki z nadzieniem fasolowym - przepis wegański

Gołąbki z kaszą gryczaną i pieczarkami

