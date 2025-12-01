Jak błyskawicznie przygotować liście kapusty na gołąbki? Genialny trik z mikrofalówką

Kapusta na gołąbki na szybko

Jak zrobić gołąbki szybciej? Jak sobie ułatwić przygotowanie gołąbków? Oto nasza porada, w której główną rolę gra mikrofalówka.

kapusta powinna być odpowiednio duża i dość luźna . Na gołąbki potrzebujemy dużych liści, w które łatwo zawiniemy sporo nadzienia. Liście powinny być także dość cienkie, bez grubych licznych nerwów.

. Na gołąbki potrzebujemy dużych liści, w które łatwo zawiniemy sporo nadzienia. Liście powinny być także dość cienkie, bez grubych licznych nerwów. główkę kapusty należy umyć, zdjąć wierzchnie, uszkodzone lub wyschnięte liście. Następnie wyciąć głąb.

Kapusta na gołąbki z mikrofali

Tak wstępnie przygotowaną główkę kapusty włożyć do mikrofalówki. Jeśli kapusta waży 1,5-2 kg to ustawiamy maksymalną moc i czas 12 minut.

Po 12 minutach należ sprawdzić, czy liście ugotowały się i są wystarczająco miękkie. Wystarczy nacisnąć palcem na liść, jeśli ugina się i jest miękki, to znaczy, że wystarczy.

Liście kapusty na gołąbki

zaopatrzyć się w rękawice, ostrożnie wyjąć gorącą główkę kapusty z mikrofalówki i zanurzyć ją w zimnej wodzie.

z zanurzonej w wodzie kapusty, delikatnie zdjąć kolejne warstwy liści, starając się ich nie przerwać.

teraz wystarczy ściąć gruby nerw przechodzący przez środek liścia i zawinąć gołąbki.

Wypróbuj kilka sprawdzonych przepisów na gołąbki:

Gołąbki z młodej kapusty z mięsem pieczone w piekarniku

Gołąbki z nadzieniem fasolowym - przepis wegański

Gołąbki z kaszą gryczaną i pieczarkami

Więcej przepisów na gołąbki znajdziesz w galerii poniżej