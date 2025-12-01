Jak błyskawicznie przygotować liście kapusty na gołąbki? Genialny trik z mikrofalówką

Spis treści
Kapusta na gołąbki na szybko
Jak zrobić gołąbki szybciej? Jak sobie ułatwić przygotowanie gołąbków? Oto nasza porada, w której główną rolę gra mikrofalówka.
- kapusta powinna być odpowiednio duża i dość luźna. Na gołąbki potrzebujemy dużych liści, w które łatwo zawiniemy sporo nadzienia. Liście powinny być także dość cienkie, bez grubych licznych nerwów.
- główkę kapusty należy umyć, zdjąć wierzchnie, uszkodzone lub wyschnięte liście. Następnie wyciąć głąb.
Kapusta na gołąbki z mikrofali
Tak wstępnie przygotowaną główkę kapusty włożyć do mikrofalówki. Jeśli kapusta waży 1,5-2 kg to ustawiamy maksymalną moc i czas 12 minut.
Po 12 minutach należ sprawdzić, czy liście ugotowały się i są wystarczająco miękkie. Wystarczy nacisnąć palcem na liść, jeśli ugina się i jest miękki, to znaczy, że wystarczy.
Liście kapusty na gołąbki
- zaopatrzyć się w rękawice, ostrożnie wyjąć gorącą główkę kapusty z mikrofalówki i zanurzyć ją w zimnej wodzie.
- z zanurzonej w wodzie kapusty, delikatnie zdjąć kolejne warstwy liści, starając się ich nie przerwać.
- teraz wystarczy ściąć gruby nerw przechodzący przez środek liścia i zawinąć gołąbki.
