Tylko tak przechowuję suszone grzyby. Są pyszne i aromatyczne przez długi czas

Suszone grzyby to idealny dodatek do wielu różnych potraw, który podkręca smak i nadaje wyjątkowego aromatu. Przechowywane w słoiku mogą jednak stracić swój obłędny zapach i pyszny smak, a nawet spleśnieć. Takie grzyby nie nadają się do jedzenia i trzeba je wyrzucić. Istnieje prosty patent na przechowywanie suszonych grzybów w słoikach. Wystarczy włożyć do słoika ten popularny produkt.

Do słoika włóż suszone grzyby i te ziarenka. Nie pleśnieją i długo są aromatyczne.

Czy suszone grzyby są zdrowe?

Grzyby leśne w formie suszonej cenione są nie tylko za pyszny smak i znakomity aromat. Mało kto wie, że są skarbnicą prozdrowotnych składników takich jak białko, błonnik czy niszczące wolne rodniki antyoksydanty. Zawierają witaminy z grupy B, selen, potas i miedź. Pozytywnie wpływają na odporność i wykazują działanie przeciwzapalne. Aby suszone grzyby nie straciły tych wszystkich składników odżywczych, należy właściwie je przechowywać.

Jak przechowywać suszone grzyby, żeby nie spleśniały?

Suszone grzyby najlepiej przechowywać w czystych i suchych szklanych słoikach. Pokrywki powinny być szczelne i dobrze przylegać do brzegów. Suszone grzyby mają właściwości podobne do gąbki i błyskawicznie chłoną wilgoć. Nawet odrobina może spowodować, że te pyszne skarby lasu pokryją się pleśnią i trzeba się będzie ich pozbyć. Słoiki z suszonymi grzybami należy odstawić w suche i ciemne miejsce w temperaturze pokojowej. Dobrym miejscem jest spiżarnia czy szafka kuchenna.

Co włożyć do słoika z suszonymi grzybami?

Odpowiednio przechowywane suszone grzyby w słoiku zachowają swoje właściwości prozdrowotne i odwdzięczą się smakiem. Aby grzyby suszone przez długi czas nie straciły smaku ani aromatu, do słoika warto włożyć popularne ziarenka. To produkt łatwo dostępny i często wykorzystywany w przepisach kulinarnych, ale tylko po ugotowaniu. Jego właściwości sprawiają, że zapobiega powstawaniu pleśni, a suszone grzyby przez dłuższy czas będą dobre. Co więc włożyć do słoika z suszonymi grzybami? Najlepiej sprawdzi się surowy ryż, który wchłania wilgoć, zabezpiecza grzyby przed pleśnią, zachowując ich smak i aromat.

Jak długo można przechowywać suszone grzyby w słoiku?

Zbyt długo przechowywane suszone grzyby w słoikach mogą stracić smak, aromat i składniki odżywcze. Może to się przydarzyć nawet, kiedy stoją w odpowiednich warunkach, a w słoikach umieści się kilka ziarenek ryżu. Suszone grzyby w słoikach najlepiej spożyć w ciągu roku. Przez ten czas nie stracą ani smaku, ani aromatu.

