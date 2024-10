Świeże grzyby: jak przechowywać? Co zrobić ze świeżych grzybów?

Grzyby to sezonowy przysmak, który chętnie zbieramy i spożywamy. Niestety, szybko tracą świeżość, dlatego warto wiedzieć, jak prawidłowo je przechowywać. Jak zadbać o to, by świeże grzyby jak najdłużej zachowały swoje walory? Oto kilka wskazówek, jak postępować z własnoręcznie zebranymi grzybami!

Autor: Shutterstock Świeże grzyby trzeba umiejętnie przechowywać

Spis treści

Dla grzybiarza własnoręcznie zebrane grzyby to prawdziwy rarytas. Już samo zbieranie grzybów jest ciekawą formą spędzenia wolnego czasu. Oczywiście zanim udamy się na łowy, trzeba sporo poczytać o grzybach, zwłaszcza dowiedzieć się wszystkiego na temat gatunków trujących. Niestety, zebrane grzyby należą do produktów szybko się psujących. Co robić, by grzyby nie zgniły? Ile czasu można przechowywać grzyby? Podpowiadamy, jakie są sposoby na przechowywanie grzybów.

Jak długo grzyby są świeże?

Tak naprawdę grzyby są świeże tylko przez jeden dzień. Wymagają przechowywania w niskiej temperaturze, dlatego najlepiej trzymać je w lodówce. Wszyscy grzybiarze wiedzą, że im większy grzyb, tym krótszy jego czas przechowywania. Najdłużej trwałość zachowują małe grzyby. Po 24 godzinach jednak wszystkie grzyby należy odpowiednio przetworzyć.

Jak przechowywać grzyby? Mrożenie, duszenie, suszenie...

Na szczęście istnieje kilka sposobów na przedłużenie trwałości grzybów.

Pierwszą i chyba najczęściej stosowaną metodą jest mrożenie grzybów. Najpierw należy obmyć je pod zimną wodą, sparzyć wrzątkiem (czyli zblanszować), a następnie, po wystudzeniu, włożyć do zamrażalnika. Gdy już się zamrożą, warto przełożyć je do pojemnika. Niektóre grzyby, np. kurki, przed zamrożeniem trzeba jednak obgotować. W przeciwnym razie po rozmrożeniu i podsmażeniu będą miały gorzkawy smak. Mrożenie grzybów: Jak mrozić grzyby

Jeśli zależy nam na krótkotrwałym przechowaniu zebranych grzybów, polecamy uduszenie ich na maśle. W ten sposób przyrządzone grzyby można śmiało trzymać w słoiku przez kilka dni. Prawdziwki smażone na maśle: pełnia leśnego aromatu

Chyba najdłuższy termin przydatności mają suszone grzyby. Do suszenia idealnie nadają się borowiki, podgrzybki, kozaki. Grzyby można suszyć na słońcu w słonecznie dni, gdy nie ma wysokiej wilgotności. Można też do tego celu użyć piekarnika, a najlepsza jest specjalna suszarka do grzybów, warzyw i owoców. Jak prawidłowo suszyć grzyby?

Jak przygotować grzyby do suszenia?

Przed suszeniem trzeba oczyścić grzyby ze wszystkich paprochów, a następnie omiatać je z piasku. Absolutnie zabrania się mycia grzybów przed suszeniem! Można je suszyć na rozłożonym materiale albo wieszając je na nitkach. Dobrze ususzony grzyb jest elastyczny, zachowuje lekką łamliwość. Tak ususzone drobne grzyby można przemielić w maszynce lub młynku i przesypać do szczelnie zamkniętego słoiczka. Mamy wtedy gotowy dodatek do sosu.

