Jak przechowywac grzyby? Poznaj najlepsze sposoby na wydłużenie trwałości grzybów

Jak przechowywać grzyby? Dowiedz się, jak długo można przechowywać świeże grzyby w lodówce, jak suszyć, mrozić lub marynować grzyby na zimę oraz jak przechowywać suszone grzyby. Sprawdź najlepsze metody, aby zachować ich smak i świeżość na dłużej, unikając psucia i utraty wartości odżywczych.

Autor: Shutterstock Jak przechowywac grzyby? Poznaj najlepsze sposoby na wydłużenie trwałości grzybów

Suszenie grzybów

Grzybów do suszenia nie myjemy, zmoczone prędzej zapleśnieją niż wyschną. Suszymy duże okazy. Do czyszczenia używamy pędzla, miękkiej szczoteczki, papierowego ręcznika. Odcinamy nóżkę, kapelusz zaś kroimy na paski grubości palca. Układamy w suszarce do grzybów lub przy ładnej pogodzie nawlekamy na nitki i wieszamy w słońcu.

Jeśli nie masz suszarki, połóż grzyby na kratce z piekarnika i susz z nawiewem w temp. 80 st. C. Dobrze wysuszone grzyby powinny szeleścić. Gdy osiągną ten stan, wkładamy je do szklanego słoja z pokrywką. Niegdyś przechowywano je w płóciennych woreczkach, ale w słoju grzyby suszone są chronione przed wilgocią z powietrza, atakiem moli spożywczych oraz utratą aromatu.

Marynowanie grzybów

Do marynowania przeznaczamy malutkie kapelusze. Umyte gotujemy krótko w osolonej wodzie, wkładamy do słoików i zalewamy ciepłym octem. Zalewę gotujemy ze szklanki octu, 3 szklanek wody, 3 łyżek cukru, listków laurowych i ziela angielskiego.

Mrożenie grzybów

W domowych warunkach nie powinno się mrozić surowych grzybów, należy najpierw je podgotować lub podsmażyć na tłuszczu. Umyte i pokrojone grzyby podlać odrobiną wody, posolić, udusić. Wystudzone wkładamy do plastikowych pojemników oznaczonych etykietą informującą o zawartości i dacie powstania przetworu. Zamrażamy.

Z takiego półproduktu można po odmrożeniu ugotować zupę oraz przygotować sos grzybowy - oba dania pachnące, jak ze świeżych grzybów. Innym sposobem przygotowania grzybów przed mrożeniem jest szybkie podsmażenie na maśle z oliwą lub olejem roślinnym grzybów pokrojonych na spore kawałki (plastry). Gdy ostygną, przekładamy do pudełka i zamrażamy. Takie grzyby nadają się na zupę, do zapiekanek, do makaronu.

