Jak moczyć suszone grzyby, by wydobyć ich najlepszy smak? Prosty sposób na moczenie grzybów suszonych

Suszone grzyby są często wykorzystywane w tradycyjnej kuchni polskiej, jednak zanim trafią do potraw, wymagają odpowiedniego przygotowania. Kluczowe znaczenie ma nie tylko samo suszenie, ale również prawidłowe moczenie suszu przed gotowaniem. Sprawdź, jak najlepiej przygotować suszone grzyby do użycia!

Autor: Shutterstock

Jak namoczyć suszone grzyby?

Miękkie suszone grzyby to składnik wielu pysznych i aromatycznych potraw na święta Bożego Narodzenia i nie tylko. Pierogi, uszka czy kapusta to tylko niektóre pomysły. Aby potrawy były smakowite i miały przyjemny grzybowy aromat, warto wiedzieć, jak prawidłowo moczyć grzyby suszone.

Namoczenie grzybów nie jest trudne. Garść suszonych grzybów należy opłukać i zalać przegotowaną i chłodną wodą. Powinna przykrywać grzyby niewiele ponad ich poziom. Wody nie powinno być za dużo, aby nie wypłukać całkowicie aromatu. W trakcie moczenia warto od czasu do czasu wymieszać grzyby, aby zmiękły równomiernie. Kiedy suszone grzyby staną się miękkie, należy delikatnie odcisną je z wody. Wymoczone grzyby przekłada się do garnka, zalewa wodą i gotuje. Niektórzy specjaliści zalecają gotowanie grzybów w tej samej wodzie, w której się moczyły. Jeżeli woda po moczeniu jest czysta, nie ma w niej piasku i osadu, warto ją zostawić i wykorzystać do innych potraw.

Jak długo moczyć suszone grzyby?

Czas moczenia grzybów zależy od gatunku. Ile moczyć suszone grzyby? Może to trwać od dwóch do pięciu godzin. Podgrzybki i prawdziwki będą miękkie już po dwóch godzinach spędzonych w wodzie. Inne rodzaje grzybów suszonych moczy się od czterech do pięciu godzin. Dzięki temu grzyby staną się aromatyczne, a ich smak będzie przypomniał świeże.

Czy suszone grzyby można moczyć całą noc? Niektóre gatunki potrzebują nawet dwunastu godzin na zmięknięcie. Takie przygotowanie zalecają kulinarni eksperci.

Jak przyspieszyć moczenie grzybów? Najkrótszy czas moczenia grzybów wynosi dwie godziny. Niestety nie ma metody, która pozwoliłaby na przyspieszenie tego procesu.

Jaka woda do moczenia grzybów?

Suszone grzyby zalewa się przegotowaną i ostudzoną wodą. Nie powinna być zimna. Według innej metody grzyby suszone zalewa się lekko osoloną wodą. Trzeba jednak o tym pamiętać i uważać z solą podczas przyrządzania właściwej potrawy.

Suszone borowiki i podgrzybki można wymoczyć nie tylko w wodzie. Te odmiany grzybów bardzo dobrze miękną w mleku. Po wymoczeniu możne je w nim ugotować. Czas moczenia grzybów w mleku jest taki sam jak w przypadku moczenia w wodzie.

Co zrobić z wodą po grzybach suszonych?

Głęboki grzybowy aromat zyskuje woda, w której się moczyły. Nie trzeba jej wylewać. Aby wykorzystać ją do innych potraw, woda powinna być czysta, bez osadu i piasku, w brązowym kolorze i o mocnym grzybowym aromacie. Jak więc wykorzystać wodę po grzybach? Można jej użyć do przyrządzenia pysznych i aromatycznych potraw. To doskonały składnik zup i sosów. Podkreśli smak czerwonego barszczu i kapuśniaku. Sprawdzi się także w risotto. Jeżeli nie mamy pomysłu na użycie wody po moczeniu grzybów, wystarczy podzielić ją na porcje i zamrozić. Tak samo można wykorzystać mleko po moczeniu grzybów. Będzie doskonałą bazą do sosu grzybowego.

Zobacz wideo i dowiedz się, jak prawidłowo mrozić grzyby.

