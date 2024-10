Jak przechowywać suszone grzyby?

Właściwe przechowywanie suszonych grzybów zagwarantuje nam, że na długo zachowają swój niesamowity aromat. Jakich zasad należy przestrzegać, by grzyby suszone były długo smaczne i pięknie pachniały? Oto kilka wslkazówek.

Autor: Shutterstock Suszone grzyby warto właściwie przechowywać, by nie straciły swojego smaku i aromatu

Metod suszenia jest wiele: grzyby suszyć można w piekarniku, nad kuchenką (uważając, by się nie przypaliły), w specjalnych maszynkach przeznaczonych do tego celu itd. Dobrze przygotowany susz grzybowy jest lekko elastyczny, ma przyjemny zapach i jasną barwę. Jest też cenny - nie tylko z powodu wysokiej ceny grzybów suszonych w sklepach, ale przede wszystkim z powodu licznych zastosowań kulinarnych.

Jak przechowywać suszone grzyby?

Po ususzeniu grzyby powinno się przechowywać w szczelnych blaszanych, drewnianych, ewentualnie plastikowych pojemnikach. Jeśli umieszczamy je w szklanych słojach, to należy je ustawić w ciemnym miejscu. Pojemniki z suszonymi grzybami powinny być szczelnie zamknięte, gdyż grzyby łatwo chłoną wilgoć. Dla pewności, że nie zawilgotnieją, można do pojemnika włożyć kilka ziarenek ryżu. Oprócz tego szczelne zamknięcie chroni grzyby przed zagnieżdżeniem np. moli spożywczych, które bardzo chętnie atakują ten przysmak. Szkodniki skutecznie odstraszają włożone do pojemnika liście laurowe.

Jak nie przechowywać suszonych grzybów?

Polecane dawniej trzymanie grzybów w płóciennych workach zawieszonych nad kuchnią (czy na kaloryferze) sprawia, że susz traci aromat, narażony jest też na atak moli czy innych szkodników, które za jednym zamachem niszczą cały zapas. Jeśli jednak upieramy się przy takim sposobie przechowywania - warto włożyć do worka kilka liści laurowych, aby zapobiec zagnieżdżeniu się moli spożywczych.

