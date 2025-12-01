Szybkie ciasta na Boże Narodzenie. 3 sprawdzone przepisy na domowe klasyki

Spis treści
Ciasta na Boże Narodzenie
Wśród świątecznych przysmaków takich jak bigos czy pierogi obowiązkowe są słodkie ciasta. W tym roku warto upiec je w domu. Poniżej znajdziecie sprawdzone przepisy na ciasta na Boże Narodzenie. Zrobicie je szybko i bez zbędnych komplikacji. Nawet jeżeli nie macie dużego doświadczenia w pieczeniu domowych ciast na święta, z tymi sprawdzonymi przepisami zrobicie to błyskawicznie, a efekt smakowy będzie zachwycający. To tradycyjne świąteczne ciasta, których nie może zabraknąć na bożonarodzeniowym stole.
Jakie ciasta upiec na Boże Narodzenie?
W tym roku warto postawić na tradycję. Pyszne domowe ciasta na Boże Narodzenie upieczone według tych szybkich przepisów będą strzałem w dziesiątkę. Poniżej znajdziecie trzy łatwe i błyskawiczne receptury na świąteczne ciasta:
- keks
- sernik
- makowiec
Keks – przepis krok po kroku
Składniki:
- 2 szklanki mąki pszennej
- 250 g miękkiego masła
- 1 szklanka cukru
- 150 g mieszanki posiekanych orzechów
- 150 g mieszanki kandyzowanych owoców
- 5 jajek
- 3 łyżeczki cukru z prawdziwą wanilią
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- szczypta soli
Przygotowanie:
1. Masło utrzeć z cukrem na jasny puch. Cały czas ucierając, dodawać po jednym żółtku
2. Stopniowo wsypywać mąkę pszenną z proszkiem do pieczenia i mieszać do połączenia składników.
3. Białka ubić na sztywno ze szczyptą soli. Delikatnie wymieszać z ciastem.
4. Dodać orzechy i suszone owoce. Wymieszać.
5. Ciasto przelać do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wierzch wyrównać.
6. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec 45 minut, do suchego patyczka.
7. Wyjąć i odstawić do ostygnięcia.
8. Przed podaniem oprószyć cukrem pudrem lub udekorować lukrem.
Sernik – przepis krok po kroku
Składniki:
- 500 g sera twarogowego
- 200 g cukru pudru
- 4 jajka
- 1 łyżka mąki pszennej
- 1 łyżeczka cukru z prawdziwą wanilią
- skórka otarta z cytryny
Przygotowanie:
1. Ser twarogowy utrzeć z cukrem pudrem.
2. Cały czas miksując, dodawać po 1 jajku.
3. Wsypać mąkę pszenną i cukier z wanilią. Dodać skórkę otartą z cytryny. Zmiksować do połączenia składników.
4. Sernik przelać do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównać wierzch.
5. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec 60 minut.
6. Po tym czasie lekko uchylić drzwi piekarnika i pozostawić w nim sernik na 20 minut. Następnie wyjąć i odstawić do ostygnięcia.
7. Przed podaniem udekorować polewą czekoladową lub cukrem pudrem.
Makowiec – przepis krok po kroku
Składniki:
Ciasto drożdżowe:
- 500 g mąki pszennej
- 180 ml ciepłego mleka
- 150 g roztopionego masła
- 40 g świeżych drożdży
- 6 żółtek
- 6 łyżek cukru
- 2 łyżeczki cukru z prawdziwą wanilią
- 1/2 łyżeczki soli
Masa makowa:
- 500 g suchego maku
- 200 g cukru
- 100 g rodzynek
- 50 g posiekanych orzechów włoskich
- 6 białek
- 1 łyżka kandyzowanej skórki pomarańczowej
- 1 łyżka miodu
- 1 łyżka miękkiego masła
- szczypta cynamonu
Przygotowanie:
1. Do miseczki przełożyć pokruszone drożdże. Wlać mleko i wsypać 1 łyżeczkę cukru oraz 4 łyżki mąki. Dokładnie wymieszać i odstawić na 15 minut.
2. Do miski przesypać mąkę z solą i wlać zaczyn drożdżowy. Dodać roztopione masło, cukier z prawdziwą wanilią i żółtka. Wymieszać, a następnie wyrobić elastyczne ciasto. Przełożyć do miski, przykryć i odstawić w ciepłe miejsce na 2 godziny.
3. Mak zalać wrzątkiem, przykryć i odstawić na 30 minut do ostygnięcia. Następnie odcedzić i zmielić.
4. Do maku wsypać cukier, rodzynki, orzechy i skórkę pomarańczową. Dodać miód, masło i cynamon. Dokładnie wymieszać.
5. Białka ubić na sztywną pianę. Stopniowo dodawać do maku i mieszać do połączenia.
6. Ciasto podzielić na 3 równe części. Każdą rozwałkować na prostokąt, nałożyć 1/3 masy makowej, zostawiając margines około 2 cm. Zawinąć w roladę, zaczynając od dłuższego boku.
7. Ciasto przełożyć na papier do pieczenia wysmarowany olejem i zwinąć jak cukierek. Ułożyć na blasze do pieczenia.
8. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 190 stopni C i piec około 40 minut.
9. Wyjąć, odstawić do ostygnięcia i odwinąć z papieru.
10. Przed podaniem udekorować lukrem i posiekanymi orzechami.
