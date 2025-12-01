Szybkie ciasta na Boże Narodzenie. 3 sprawdzone przepisy na domowe klasyki

Anna Szulc-Górska
Anna Szulc-Górska
2025-12-01 10:42

Podczas świąt Bożego Narodzenia na stołach ląduje mnóstwo pysznych potraw. Obok pieczonego schabu, domowego pasztetu czy tradycyjnej sałatki jarzynowej ważną pozycję w menu zajmują słodkie wypieki. Poznajcie trzy łatwe i szybkie przepisy na klasyczne świąteczne ciasta, które zachwycą bliskich.

Autor: Shutterstock Poznajcie 3 szybkie przepisy na tradycyjne wypieki na Boże Narodzenie.

Ciasta na Boże Narodzenie

Wśród świątecznych przysmaków takich jak bigos czy pierogi obowiązkowe są słodkie ciasta. W tym roku warto upiec je w domu. Poniżej znajdziecie sprawdzone przepisy na ciasta na Boże Narodzenie. Zrobicie je szybko i bez zbędnych komplikacji. Nawet jeżeli nie macie dużego doświadczenia w pieczeniu domowych ciast na święta, z tymi sprawdzonymi przepisami zrobicie to błyskawicznie, a efekt smakowy będzie zachwycający. To tradycyjne świąteczne ciasta, których nie może zabraknąć na bożonarodzeniowym stole.

Jakie ciasta upiec na Boże Narodzenie?

W tym roku warto postawić na tradycję. Pyszne domowe ciasta na Boże Narodzenie upieczone według tych szybkich przepisów będą strzałem w dziesiątkę. Poniżej znajdziecie trzy łatwe i błyskawiczne receptury na świąteczne ciasta:

Keks – przepis krok po kroku

Składniki:

  • 2 szklanki mąki pszennej
  • 250 g miękkiego masła
  • 1 szklanka cukru
  • 150 g mieszanki posiekanych orzechów
  • 150 g mieszanki kandyzowanych owoców
  • 5 jajek
  • 3 łyżeczki cukru z prawdziwą wanilią
  • 2 łyżeczki proszku do pieczenia
  • szczypta soli

Przygotowanie:

1. Masło utrzeć z cukrem na jasny puch. Cały czas ucierając, dodawać po jednym żółtku

2. Stopniowo wsypywać mąkę pszenną z proszkiem do pieczenia i mieszać do połączenia składników.

3. Białka ubić na sztywno ze szczyptą soli. Delikatnie wymieszać z ciastem.

4. Dodać orzechy i suszone owoce. Wymieszać.

5. Ciasto przelać do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wierzch wyrównać.

6. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec 45 minut, do suchego patyczka.

7. Wyjąć i odstawić do ostygnięcia.

8. Przed podaniem oprószyć cukrem pudrem lub udekorować lukrem.

Sernik – przepis krok po kroku

Składniki:

  • 500 g sera twarogowego
  • 200 g cukru pudru
  • 4 jajka
  • 1 łyżka mąki pszennej
  • 1 łyżeczka cukru z prawdziwą wanilią
  • skórka otarta z cytryny

Przygotowanie:

1. Ser twarogowy utrzeć z cukrem pudrem.

2. Cały czas miksując, dodawać po 1 jajku.

3. Wsypać mąkę pszenną i cukier z wanilią. Dodać skórkę otartą z cytryny. Zmiksować do połączenia składników.

4. Sernik przelać do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wyrównać wierzch.

5. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec 60 minut.

6. Po tym czasie lekko uchylić drzwi piekarnika i pozostawić w nim sernik na 20 minut. Następnie wyjąć i odstawić do ostygnięcia.

7. Przed podaniem udekorować polewą czekoladową lub cukrem pudrem.

Makowiec – przepis krok po kroku

Składniki:

Ciasto drożdżowe:

  • 500 g mąki pszennej
  • 180 ml ciepłego mleka
  • 150 g roztopionego masła
  • 40 g świeżych drożdży
  • 6 żółtek
  • 6 łyżek cukru
  • 2 łyżeczki cukru z prawdziwą wanilią
  • 1/2 łyżeczki soli

Masa makowa:

  • 500 g suchego maku
  • 200 g cukru
  • 100 g rodzynek
  • 50 g posiekanych orzechów włoskich
  • 6 białek
  • 1 łyżka kandyzowanej skórki pomarańczowej
  • 1 łyżka miodu
  • 1 łyżka miękkiego masła
  • szczypta cynamonu

Przygotowanie:

1. Do miseczki przełożyć pokruszone drożdże. Wlać mleko i wsypać 1 łyżeczkę cukru oraz 4 łyżki mąki. Dokładnie wymieszać i odstawić na 15 minut.

2. Do miski przesypać mąkę z solą i wlać zaczyn drożdżowy. Dodać roztopione masło, cukier z prawdziwą wanilią i żółtka. Wymieszać, a następnie wyrobić elastyczne ciasto. Przełożyć do miski, przykryć i odstawić w ciepłe miejsce na 2 godziny.

3. Mak zalać wrzątkiem, przykryć i odstawić na 30 minut do ostygnięcia. Następnie odcedzić i zmielić.

4. Do maku wsypać cukier, rodzynki, orzechy i skórkę pomarańczową. Dodać miód, masło i cynamon. Dokładnie wymieszać.

5. Białka ubić na sztywną pianę. Stopniowo dodawać do maku i mieszać do połączenia.

6. Ciasto podzielić na 3 równe części. Każdą rozwałkować na prostokąt, nałożyć 1/3 masy makowej, zostawiając margines około 2 cm. Zawinąć w roladę, zaczynając od dłuższego boku.

7. Ciasto przełożyć na papier do pieczenia wysmarowany olejem i zwinąć jak cukierek. Ułożyć na blasze do pieczenia.

8. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 190 stopni C i piec około 40 minut.

9. Wyjąć, odstawić do ostygnięcia i odwinąć z papieru.

10. Przed podaniem udekorować lukrem i posiekanymi orzechami.

